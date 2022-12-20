德语媒体：德国应对中国疫情保持警惕

（德国之声中文网）德意志广播电台（Deutschlandfunk）在其网站上刊登的社论「德国也应该保持警惕」谈到基民盟政治家哈特（Jürgen Hardt）呼吁叫停德中之间所有航班一事。评论开头写道：「仅仅因为新冠病毒正以强大的浪潮席卷中国，就切断德国和中国之间的所有航班？对于德国和中国来说，具有高度传染性的奥密克戎变异株都已经很普遍了。少数能上飞机的案例，事实上不至于产生很大的影响。」

「目前，德国的新冠病毒感染率还不及流感病毒和呼吸道合胞病毒(HRSV)；而在中国，火葬场正在日夜赶工，这除了与民众的免疫力有关，也和目前在中国的大规模感染潮有关。此外，灭活疫苗的效力不能完全跟上高效的mRNA疫苗。不过对中国来说，最致命的关键是脆弱人群，特别是年长者的疫苗加强针接种率过低。」

评论指出：「呼吁限制德国和中国之间的旅行，是为了消除人们对亚洲的未知病毒将再次抵达欧洲的恐惧 —— 就像大约三年前那样，这些担忧并非毫无根据。由于感染率高，中国正发展成病毒变种的培养皿。随着每一次感染、每一次的病毒复制，遗传物质可能发生微小的变化，改变病原体的特征。但这些变异只是进化游戏中的一半。此外，还有一个选择过程：只有给病毒带来优势的随机变化才会占上风。」

北京机场的检疫关口

作者认为，当然不能百分之百地排除出现更危险新变体的可能性，不过「中国当局已经宣布将会尽快开始监测病毒的演变，但他们是否会与全世界分享这些数据，还有待观察。到目前为止，透明度和沟通并不是北京政府的强项，这是我们需要对中国保持警惕的一个好理由。」

《每日镜报》刊登了题为「令习近平束手无策的局面」的评论，关注中国政府突然松绑防疫政策之后的转变。 「摇摇欲坠的医院、排队等着打点滴的病人、超乎常人想像的火葬场景象……不，这不是来自2020年2月的可怕回忆，自新冠疫情开始以来世界上最大的感染潮才刚在中国登场。根据总部设在伦敦的健康研究机构Airfinity的分析，在中国每天估计有100万人被感染、超过5000人死亡。到了明年1月份，每天可能有370万的新增感染者。」

「中国政府对此如何反应？它矢口否认。中共政权宣称，一切都在控制之中，完全按照计划进行。当局称，在圣诞节前的两周内只有7个死亡案例，这个明显说谎的数字是对身陷水深火热的人民的一记耳光。以习近平为首的领导层不知道如何摆脱它将其十几亿人口引入的致命境地 —— 首先是严格的清零政策，接着是极低的老年人疫苗接种率。现在，该政权告诉大家：闭上眼睛就能安然度过。」

评论继续写道：「这是一场人道主义悲剧，中国人应该得到我们的支持。德国和其他逐渐与新冠共存的西方国家应继续向中国提议供应mRNA疫苗，例如中国尚未批准的莫德纳（Moderna）或复必泰（BioNTech）疫苗。在中国，人们施打的是效力较弱的国产灭活疫苗。」

作者在结尾建议：「中共现在必须痛改前非，因为大流行病不是一个系统性竞争问题。鉴于最悲观的死亡数字预测高达数百万人，这不是中国、亚洲、美国或欧洲的问题 —— 而是全球关注的问题。」

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。