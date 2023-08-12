德语媒体：德国对台态度暴露利己主义

（德国之声中文网）台湾半导体巨头台积电本周宣布在德国东部城市德累斯顿设厂，预期总投资额将超过100亿欧元。在德香港活动人士邝颂晴在《世界报》发表客座评论「德国对台态度显出令人不安的利己主义」指出，德国正从台湾技术中受益，但迄今德国政府尚未对台湾的安全利益提供支持。

文章开头便指出，台积电在欧洲设芯片厂显示出国际关系的复杂性。虽然德国意识到台湾在全球供应链中的关键作用并寻求利用台湾技术，但却鲜为台湾利益付出行动。

「尽管德国依赖于台湾在半导体产业方面的进步，但它为台湾的利益所做的事情却少得令人吃惊，在确保台海稳定的具体措施方面更是裹足不前。这暴露了德国的双重标准。」

邝颂晴提到，台湾驻德外交代表面对的是低层级官员和不合理的条件，这是德国与重要伙伴打交道时缺乏尊重的表现。「这不仅仅是外交礼仪的问题，而是德国处事背后的虚伪。如果德国愿意利用台湾在半导体技术方面的专业知识，那么它也应该认识到台湾现状的重要性。德国的经济利益与其外交立场之间的差距是惊人的。」

「此外，台海问题绝不仅止于台湾和中国的双边问题。它对和平稳定具有深远影响。德国拒绝在维护台海现状方面采取明确立场，破坏了国际合作原则。」

作者批评德国的矛盾心理展现出令人不安的利己主义。「这种矛盾表现出令人不安的利己主义和机会主义。全球秩序的基础是公平、合作和相互尊重。如果德国想从台湾半导体生产的经济成果中获益，就必须以对该地区安全的真正承诺作为回报。」

评论最后总结道，德国无视台湾的外交努力和安全关切，有可能破坏国际关系的基础，即互信和理解。「国际社会期待大国采取一致的行动和明确的原则。德国是时候向台湾展示不仅限于经济上的团结了。」

德国《焦点在线》刊登客座分析指出，美国在安全政策上进退两难。共和党呼吁重新调整美国在乌克兰的涉入程度，并对中国日益增长的影响力提出警告。文章写道，一场关于美国是否应该继续支持乌克兰的安全政策辩论正在激烈进行。共和党人呼吁重新考虑美军的总体参与及从东欧撤军的前景，还以中国为论点指出，如今的中国比俄罗斯强大得多，「在乌克兰每发射一发子弹，最终将导致在与日益好战的中国的对抗中少一发子弹。」

评论指出，在中国问题上，原本不和的共和党和民主党基本达成了一致。但对共和党而言，拜登最近颁布的对华投资限制令还不足够，对中国的态度依旧太「软弱」。

作者Alexander Görlach认为，美国两大党围绕对华政策「谁更强硬」的较量隐藏着风险，可能引发双方都不乐见的战争。

「中国对美国安全与繁荣的威胁远大于俄罗斯，这一判断是正确的。俄罗斯如今被一些人戏称只是 『北京的加油站』，暗指习近平与莫斯科的大宗石油交易；这个昔日的大国与邻国中国相比，在经济和政治上都微不足道。」

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