德语媒体：德国对华政策的"盲飞"

《经济周刊》和《法兰克福汇报》分别刊登客座文章，对德国的对华政策作出批评性的分析和建议。

（德国之声中文网）《经济周刊》发表政治学者傅洛达（Andreas Fulda）的客座文章，题为"德国对华政策的盲飞。"

文章开头写道："三党联盟政府对于反复强调的对华去风险到底有多严肃对待？"

德国经济部长哈贝克在北京明确表示，中国对俄罗斯的支持影响了德中两国的贸易关系。 文章评价说："平等对话，直言不讳。以价值观为基础的利益政策。这是与中共总书记习近平打交道正确的政治风格。"

"然而，这一风格也等同于正确的政策吗？这一政策又是否得到企业界的共同执行？"文章引述德国经济研究所（IW）的数据，2023年，德国对华直接投资同比上升4%。

"为什么对我们来说改变对华政策路线这么难？"文章回顾了德国在二战后，安全政策的自决权受限，扶持对外经济成为政策重点，从而使德国发展为一个出口强国。"特别是着眼中国，德国盲目相信，这个经济界所青睐的生产地点和销售市场会自己逐渐民主化。"

文章写道："然而，中共却构成威胁--对我们的自由、富足和安全。注意，是政党，而不是中国，也不是中国人。大多数中国公民在这个一党专制的国家里等于毫无发言权。我的批评所针对的是政权。"

文章写道："党的反对者要么是敌人，要予以斗争--要么是犹豫不决的人，要阻止他们加入敌人的队伍。这种非友即敌的思维模式，也是党的统一阵线的理念。而中共统一阵线的行为者也在我们德国活跃着。"

文章写道，对中国的依赖不单是对原材料或中国市场，而且还有心理的层面，即担心北京的反制措施。

"光伏产业的衰亡本应发出早期警讯。2012年，欧中几乎爆发贸易战。但默克尔政府淡化对于中国光伏产业不公平贸易行为的顾虑，担心保护措施可能引发对在华汽车制造商的反制。德国光伏产业成为汽车工业的祭品。"

"四年后，工业冠军的收购上重演了这一幕。库卡机器人曾是德国工业4.0的一块招牌，于2016年被美的集团收购。媒体报道说，欧洲相抗衡的财团未能组成，原因是戴姆勒担心在华业务受到影响而不愿加入。也因此，中国得以摘取德国自动化行业的明珠。"

文章还写道，2017年中共制定法律，对外国非政府组织和政治基金会的工作予以限制。"对中国有批评性的活动在这里（德国）也很少在举办，以避免危及在中国的基金会办公室。"

"学术界也不好到哪里去。欧盟、英国、美国和加拿大2021年初对党的官员实施制裁，原因是压制维吾尔人，此后，中共对西方议员、律师和学者采取反制措施。默克尔对这一超越限度的做法保持沉默。知名的德国汉学家不愿再公开批评中共的措施。"

文章写道："这些例子显示，德中关系深受中共公然威胁、德方急于听命模式的影响。"

文章得出结论认为，有必要明显更快、更始终如一地推进与中国分开，"以保护我们的国家主权，提高我们的工业竞争力，改善民主的防御能力"。

德国经济部长哈贝克在北京明确表示，中国对俄罗斯的支持影响了德中两国的贸易关系 图像来源: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

现实政治

《法兰克福汇报》刊登自民党议员林克（Michael Georg Link）的客座文章，题为"德国需要现实政治的外交政策"。

文章写道："鉴于美中之间的体制竞争以及俄罗斯侵略乌克兰战争带来的地缘政治转折，有一组国家的重要性上升，《经济学人》称之为Transactional-25（T-25）国家。这里所指的是在（美中）体制竞争中，向双方都保持开放，以避免受到制裁或阻碍。通过这种方式，包括印度、印尼、沙特、肯尼亚、埃及、尼日利亚、埃塞俄比亚、南非、巴西和墨西哥在内的国家越来越成功地实现自身利益。"

文章写道，据德国经济研究所（IW）的数据，中国自2020年起就成为T-25国家最重要的贸易伙伴，而德国与这些国家的贸易则陷于停滞。

文章认为，德国应当采取现实主义的外交和发展政策，自信和始终如一地应对北京对以价值和规则为基础的世界秩序的侵蚀。文章写道："我们与T-25国家的关系在此扮演着一个决定性的角色。在这方面，我们有很多要改进的地方，开启更好的沟通渠道，理解和尊重这些国家合理的立场和利益。双方的共同利益在于经济交流与促进福祉。"

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