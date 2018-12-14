德语媒体：德国对华为的了解“少得可怕”

（德国之声中文网）华为首席财务官孟晚舟虽然已经被加拿大法官获准取保候审，但该事件引发的连锁反应还远远没有结束。周四，中国官方证实，又有一名加拿大公民因"危害国家安全"被逮捕，这已经是本周内被逮捕的第二名加拿大人。《法兰克福汇报》发表题为《以国家安全的名义》的文章，介绍了目前中加双边关系的紧张态势。文章写道：

"尽管这两名加拿大公民生活的城市相距九百公里，但却在同一天遭国家安全人员登门造访。这一事实本身足以让人产生中方期望以此方式向加拿大施压的印象。他们可能希望以这一手段阻止加拿大向美国递解孟晚舟。两人被捕前一天，北京向渥太华发出'要付出沉重代价'的威胁。对于外界是否会产生三起逮捕事件密切相关的联想，北京当局似乎毫不在意。党报《环球时报》总编胡锡进甚至在周四明确表示，中国的复仇力度还会进一步加大。"

这类复仇行动中可能还将包括经济制裁。一向被严格审查的中国社交媒体里突然冒出大量抵制加拿大产品的呼吁。文章接着写道：

"孟晚舟事件的政治化也符合北京的利益，因为他们更期望能够在贸易谈判的框架内促成孟的获释。特朗普在接受路透社采访时也已经做出了相应的暗示。而加拿大方面则努力使这一事件回到法律层面上。加拿大外长弗里兰强调，值得一提的是，同北京开展的外交对话中，完全没有讨论报复的问题。"

孟晚舟事件使中国网络设备供应商"华为"一时间也成了德国舆论关注的焦点。华为在德国拥有多大的市场，德国人对华为有多少了解，德国政府又是如何看待华为设备的安全性的？ 《南德意志报》就此展开了深入的报道:

"今年八月开始，美国政府职员被禁止使用华为手机。同时，与政府合作密切的企业也不得使用华为产品。美国方面也衷心希望德国人能提高警惕。

对华为产品发出警告的并不仅限于美国，澳大利亚和新西兰也已明确表示，禁止华为参与本国的5G网建设。上述国家均属于所谓'五眼'情报联盟的成员。难道他们掌握着德国人尚未掌握的信息？

德国联邦政府表示，他们曾多方询问涉及华为的秘密情报，但迄今一无所获。那么，美国人到底意欲何如呢？他们是在为盟友担心吗？或者只是想让德国也卷入这场争端？

德国大约一半手机信号塔采用华为产品

多年以来，德国联邦信息技术安全署以及德国情报部门一直在对来自华为等中国公司的元件进行认真检测，看看这些元件是否安装了能够向外传递数据的后门或暗器。但迄今为止，毫无斩获。不过，在由德国电信运营的德国政府网络中，则明确禁止使用华为设备。据称，华为曾为此多次向联邦内政部和默克尔总理提出抗议。华为则对这一说法予以否认。"

八十年代末，退伍军人任正非以相当于五千美元的资本起家，在短短几十年的时间里，使华为神奇般地发展壮大，营业额同西门子等老牌跨国公司相差无几。但同其它跨国企业相比，华为则充满了神秘色彩。文章接着写道："

"长期以来，对华为产生的疑问一直被忽略不计。通过价格优势和成功游说，华为总是能如愿以偿。他们招募竞争对手和管理部门的高管加盟华为。甚至向德国前政府官员提供高薪职位，一名当事人回忆说'薪酬之高超乎情理'。美国情报部门的'棱镜' 丑闻曝光后，华为的说客一时非常活跃，他们极力推销华为产品。他们说美国情报部门借助美国通信技术对德国人进行窃听，而华为产品则是理想的替代产品。但柏林有些政治家提出质疑时，中国人提出的回应是：既然你们谁都信不过，那就更应该选择价格优惠的中国产品了。"

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