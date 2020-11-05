德语媒体:德国如何借印太政策“敲打”中国？

（德国之声中文网）今年9月初，德国政府推出印太政策指导方针，意在加强德国在这一新兴地区的参与。在这一背景下，德国阿登纳基金会为德国联邦国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）组织了一系列视频对话会议，其中就包括上周她同澳大利亚国防部长雷诺兹（Linda Reynolds）之间就未来德国和澳大利亚在印太地区的合作举行的公开讨论会，以及本周即将举行的与新加坡国防部长黄永宏之间的视频会谈 。

德国《法兰克福汇报》发表的一篇题为“向中国发出的强烈信号”（Starkes Signal an China）一文中关注到德国政策转向印太的趋势正在形成。文章提到，作为扩大加强在印太地区的参与，德国原本打算今年就向印度洋地区派遣一艘巡洋舰，但由于新冠疫情的影响，这一计划推迟到明年执行。

文章写道：“（在德澳两国国防部长之间举行的讨论会上）德国国防部长对地区航行自由遭受的威胁表达了关切。克兰普-卡伦鲍尔 说：‘我们必须共同发出一个强有力的信号。’在这个问题上德国已经被看做是迟到者。法国和英国早就向这一地区派遣了军舰。不过，德国的推进也被认为是泛欧 ‘转向亚洲’的决定性一步。德国是继法国之后第二个提出自己的印太政策的欧盟国家。”

文章指出，“但这里涉及的并不是一个中性词。在亚洲人们将这一概念理解为美国对华遏制策略的表达。由澳大利亚、印度、日本和美国组成的四方安全对话声称的目标是实现一个‘自由且开放的印太地区’。……但是在北京方面看来，这是旨在遏制中国在地区野心的类似于亚洲版‘北约’的组合。不过，毫无疑问，德国的‘印太政策指导方针’就是针对中国的行为而制定的。”

澳中贸易冲突威胁越来越大

《新苏黎世报》关注到一段时间以来的澳中贸易冲突。一篇题为“澳中贸易冲突威胁越来越大”（Der australisch-chinesische Handelskonflikt wird immer bedrohlicher）的文章指出，2019年澳大利亚出口的36%都是输往中国，而现在两国关系已经陷入冰期。

文章写道，中美贸易冲突并不是北京目前需要打赢的唯一一场因意识形态原因而发生的贸易冲突。继中美冲突之后，澳中两国之间的紧张关系正变得越来越具威胁。

“据说现在中国官方口头禁止进口澳大利亚7个产品类别，涉及大麦，煤炭，铜，海鲜，木材，葡萄酒和糖。北京方面对这几类商品的选择是有谨慎考虑的，因为从澳大利亚进口的不足部分要么可以通过增加国内生产来抵消，比如煤炭，要么可以通过增加从其他国家的进口来抵消。 ”

文章写道：“没有被列为禁止进口项目里的包括铁矿石。2018年中国从澳大利亚进口的铁矿石总量大约占其当年出口的70%。中国虽然国内也产铁矿石，但是数量无法满足自身的需求。另外澳大利亚在全球也是最大的铁矿石出口国，平均每两顿用于出口的铁矿石里就有一顿产自澳大利亚。所以由于缺少可替代品，中国可能在未来还会继续依赖于对澳大利亚铁矿石的进口。”

文章分析，今年4月澳大利亚内政部长达顿在接受媒体采访时要求中国就新冠病毒的起源给出更多的信息、 澳大利亚总理莫里森公开称病毒起始于中国并传播到世界以及堪培拉政府在新疆、香港等一系列问题上让中国难堪等等做法最终导致两国间的经贸关系大受影响。

文章写道，“上周三（11月4日）中国国家主席习近平在上海揭幕的进博会上的讲话在澳大利亚听起来可能更像是一种嘲讽。习近平表示，在当前全球经济出现困难的情况下，追求单边优势或损害他人利益是不明智的，因为这也会削弱自己的利益。”

文章最后写道：“属于澳中冲突真相的还包括：采取贸易保护主义行动的并非只有北京。今年8月底，堪培拉政府禁止中国乳制品生产商蒙牛收购澳大利亚品牌乳品及饮料公司Lion Dairy & Drinks。而中国电信设备供应商华为也被禁止参与澳大利亚的5G手机网络建设。”

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