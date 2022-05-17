德语媒体：德国大学帮助习近平实现"强军梦"

（德国之声中文网）多家欧洲媒体机构发起的一项调研显示，欧洲研究人员同中国军事院校开展的合作研究项目多达三千宗，其中德国院校参与的合作项目则有349个。参与了此次调研行动的《南德意志报》以《学术自由的受益者》为题，对德中科技合作这一敏感话题进行了详尽的报道。文章写道：

"这类研究项目的成果，如果不仅可用于民用目的，而且也可被用于军事目的时，它的风险就不言而喻了。极端情况下，这类成果甚至可以被某个国家用来扩充核武计划。

军用和民用的学术界限，本来就相当模糊。尤其当高等院校不能像欧洲这样保持独立地位时，军用和民用目的更是完全无法划分。中国党和国家领导人习近平掌权以来，党对高等院校的掌控进一步加强。公民社会和公民权利则成了禁忌话题，持批评意见的学者受到威胁甚至拘捕。中国对德国大学院校的渗透影响不断加大，中国有关在2049年成为世界经济和军事头号强国的战略目标，也使德中应在怎样的前提条件下开展合作成为一个紧迫的问题。

德国学者同中国军事院校学者共同发表的学术论文中，有三分之二的中方学者来自中国国防科技大学。中国国防科技大学是中国国防领域最重要的高等学府，中国政府和军方过去几年当中为这所大学投入了巨额资金。该大学隶属于中国最高的国防机构-中央军事委员会，而该委员会的主席就是习近平本人。"

报道指出，同中国的军事院校开展学术合作并不是违禁行为，更何况学术自由是受到德国基本法保障的基本权利。但这种学术自由所暗藏的风险，也越来越引起关注。

"德国联邦科技部自民党籍国务部长勃兰登伯格（Jens Brandenburg ）在强调保障学术自由的同时，也建议在选择同中方开展合作的领域时，应当'非常挑剔'。他表示，如果相关的学术成果有可能被中国用于军事目的或践踏人权时，就不应开展这类合作。

勃兰登伯格表示，对于中国境内日趋严重的干预学术自由行为，德国政府深表忧虑。今年四月，联邦政府回复联盟党团相关质询时表示，目前虽然没有证据显示中方研究人员在从事学术间谍活动，但在很多研究领域，涉及大规模杀伤性武器的专业知识无序传播的风险正在加大。"

瑞士出版的《新苏黎世报》指出，鉴于中国国防科技大学和中国工程物理研究院同中国军方的核武计划密切相关，美国方面早已将上述两所院校列入禁止合作的黑名单。在此背景下，欧洲科研机构同这些中国军方院校的热络合作尤为令人不解。该报写道：

"中国军方科研人员同欧洲各大学的合作并非新生事物，2000年以来，这类合作一直在逐步增多。而2013年起，合作项目的数量更是直线递增。2012年，习近平就任中国党和国家领导人后，同欧洲的合作关系得到了明显的加强。

无论是过去，还是现在，欧中合作的焦点一直围绕经济贸易。但习近平的着眼点则是欧洲的技术和专业知识。在2049年，也就是中华人民共和国建国一百周年之际，中国希望成为世界上头号技术、经济和军事强国。这是2017年，习近平在中共党代会上宣布的奋斗目标。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。