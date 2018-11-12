 德语媒体：德国外长的中国难题 | 媒体看中国 | DW | 14.11.2018

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媒体看中国

德语媒体：德国外长的中国难题

刚刚结束访华行程的德国外长马斯，向中国人提出了哪些要求？这些要求又是否能够奏效？德语报刊讨论了这一话题。

Außenminister Heiko Maas in China (Getty Images/AFP/Wang Zhao)

(德国之声中文网) 针对德国外长马斯要求将中国也纳入裁军条约的言论，柏林出版的《日报》发表了评论。文章认为，马斯的诉求固然是正确的，但是还应当将其他国家也囊括进来。

"美国与前苏联签署的《中程导弹条约》已经有30余年历史了。特朗普宣布要撕毁该条约，与之相比，更好的方案当然应该是将该条约扩大到中国、伊朗等国，它们现在也拥有了中程弹道导弹。德国与中国现在分别是全球第三、第四大军火出口国，如果两国能够限制这一死亡生意，将会对全球安全作出重要贡献。敦促拖延已久的北京加入禁止地雷以及禁止集束炸弹国际公约，也是同样的道理。"

"但是，德国政府要是想让北京加入这样的裁军条约，必须也要向同样未加入的美国、俄罗斯、以色列、巴基斯坦提出同样的要求。此外，对中国在南海岛礁以及'一带一路'沿线加强军备部署的行为提出批评，这是合理的。但是，这种批评只有在同样针对美国等其他国家时，才能对中国奏效。"

Außenminister Maas reist nach China (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

马斯上任德国外长后，此番为首次访华

《柏林报》也同样关注了外长马斯访华。该报以"篮球外交的局限"为题，刊文指出，德国外长虽然想要让北京更加遵守国际规则，但是中国人却没有积极回应。

文章开头先描述了马斯在北京表演投篮的公开活动，旋即指出，一旦步入外交正题，双方之间的措词就显得非常模糊，连篮筐都不知道在哪里，更不用说是否能投篮得分。"我们甚至都不知道德国与中国是否还在同一支队伍里。"

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"在世界舞台上，中国是核心选手，但是他却不太愿意遵守共同的规则。北京在扩充军备，其贸易政策、人权状况也颇有指摘之处。德国外长马斯首次访华，正在努力将中国拉入既有国际规则的框架之中。"

作者接着指出，德国政府希望，北京能够将自由贸易之承诺落实到行动之中。"中国十分乐意加强与德国、欧洲的经济合作。目前，中国出口贸易低迷，国内消费及投资甚至还在减退，今年第3季度的经济增长率下降到了6.5%，这是2009年经济危机以来的最低水平。况且，中美贸易战的后果尚未显现。"

"当今美国的单边主义左派，迫使德国与中国互相靠拢。马斯访华期间，这点就十分明显。比如，德国政府计划，明年在担任安理会非常任理事国时，在气候保护议题上与中国加强合作。而人权问题则不会影响德中关系。马斯在刚刚抵达北京时曾经批评过中国政府对维吾尔人的做法，但是在与中国外交部长的联合新闻发布会上，他却没有再提及该问题。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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