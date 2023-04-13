德语媒体：德国外长在北京没有卑躬屈膝

（德国之声中文网）柏林出版的《世界报》以"至少贝尔博克在北京措辞明确"为题，刊发评论指出，尽管中国是无可替代的伙伴，但是欧洲人也不能听之任之。该报赞扬贝尔博克在北京的明确表态。

"在必要与愿望之间保持平衡，没人会质疑这种对华关系的艰难程度。但是这不能导致丧失说话的能力。新冠疫情危机让大家都认识到了欧洲对中国的经济依赖程度，而最迟在俄乌战争爆发后，我们也都能清楚地看到，依赖专制国家能给世界经济以及安全架构带来多大地风险。"

"贝尔博克一直言辞明确，在她的中国之行中也同样如此。贝尔博克就人权、台海、俄乌战争等议题进行了表态。在别人顾左右而言他时，贝尔博克在公开场合对她的中国同行进行了回答。中国外长最终也许诺，北京不会向莫斯科提供武器。这可是头一回。"

慕尼黑出版的《南德意志报》以"欧洲不能再卑躬屈膝"为题，刊发评论指出，北京正在毫不掩饰地利用自己的经济实力来实现自己的政治诉求，欧洲必须尽快明确今后的对华立场，否则北京就会在欧盟各成员国之间挑拨离间、各个击破。

"欧盟与中国有着密切的经济关系，也因此对中国有着不小的影响力，但只有在欧洲各国团结起来将欧盟共同市场作为杠杆时，这种影响力才会发挥出来。欧中对等的市场准入、公平的竞争环境，这都符合欧盟的经济利益。但是捍卫欧洲的安全利益也是不容回避的问题。"

"中国正毫不掩饰地利用其经济实力来追求其政治目标。并非所有的目标都符合德国或者欧盟的利益。北京正有针对性地让别国依赖中国，不仅仅是在发展中国家，也同样在欧洲。比如，中国人系统性地投资港口等关键基础设施，为5G通信网络供应设备。欧洲人不应沉浸于经济机会主义之中，也不应在卑躬屈膝中沉沦。德国曾经在对俄关系中这样做了很长一段时间，这给乌克兰带来了严重后果，也给德国自己带来了严重经济损失。"

"贝尔博克在北京公开、明确地谈及争议话题，也获得了中国外长秦刚的相应回答。也许，相比再次无视专制政权越发强硬的迹象、假装体制竞争并不重要，贝尔博克这种坦诚的交流能带来更多的机遇。中国境内的压迫正在急剧增强，习近平还在党代会上明确表示不排除运用武力来解决台湾问题。"

"这并非法国总统马克龙所影射的'沦为美国附庸'。欧洲当然应该自己定义欧中关系。但是，台海冲突对世界的影响将比俄罗斯入侵乌克兰严重得多。法国也需要从台湾购买半导体，而新冠疫情也凸显了欧洲经济的脆弱性。"

"这也并非像有些德国人所担心的那样要和中国脱钩，而是要在与一个大国的交往关系中降低风险。这个大国正在系统性地按照自己的构想来改写国际规则。要想降低风险，就需要尽可能地降低依赖性。这并不意味着德国企业必须缩减在华业务，而是让政府不再无限制地为企业的在华投资提供风险担保。这也包括了地缘政治风险。我们看待对华关系不能再仅仅局限于经贸关系。俄乌战争至少应该让我们吸取这个教训。"

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