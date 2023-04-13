 德语媒体：德国外长去北京“纠偏” | 媒体看中国 | DW | 13.04.2023

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德语媒体：德国外长去北京“纠偏”

在法国总统马克龙访华并发表争议言论后，德国外长贝尔博克也踏上了中国之旅。《商报》认为，贝尔博克有望在北京展现一个不惧专制的对等伙伴之形象。《每日镜报》则呼吁，德国外长必须正告中方，马克龙的言论不代表欧盟立场。

China Tianjin | Außenministerin Annalena Baerbock trifft für Antrittsbesuch in China ein

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的《商报》以"德国外长的中国之行不会比马克龙的更糟"为题，刊发评论指出，在法国总统马克龙跌入陷阱后，贝尔博克非常有希望以对等的贸易伙伴身份在中国亮相。

"马克龙的失误就是贝尔博克的机遇。她现在能够利用这次中国之行来再次展现她的能力，就像她在和俄罗斯打交道时一样：既没有被专制者哄骗，也没有被他们吓倒；面对中国人擅长的阿谀奉承，贝尔博克也有免疫力。即便面对专制者，贝尔博克也不忌惮直言不讳。"

"这当然不意味着贝尔博克应当拆掉所有的桥梁。但是贝尔博克如今获得了一个契机，能够向外界表明：即便是一个依赖良好对华关系的工业大国，也能平等地与中国打交道。"

"这当然也包括和中国当地的欧洲经济界人士交换看法。一方面，贝尔博克必须倾听他们的合理担忧，毕竟本届德国政府持有更加批判性的对华立场。另一方面，贝尔博克也必须清晰地传达德国政府在中国问题上的担忧。面向中国的外交政策，必须要考虑经济界的利益才能取得成效，否则就寸步难行。"

马克龙的涉中国言论，在多大程度上能代表欧洲立场？

马克龙的涉中国言论，在多大程度上能代表欧洲立场？

柏林出版的《每日镜报》以"贝尔博克去北京，欧洲正处十字路口"为题，刊发评论指出，德国外长有责任纠正马克龙的言论，重新将台海议题定义为欧洲的优先事务

"欧洲正处于十字路口。欧盟缺乏对华立场的事实比以往任何时候都要更加凸显。欧盟正在自己所说的'中国既是伙伴、也是竞争者、亦是体制对手'的三重角色间毫无章法地反复跳跃。马克龙言辞的吊诡之处在于：他所期待的更多欧洲战略自主，在布鲁塞尔、柏林以及华盛顿也是得到原则上的支持的。自从俄乌战争爆发以来，许多人都认识到，长远来看，躲在美国的保护伞下是远远不够的。"

"但是问题在于，马克龙在大体一致的西方内部打入了一枚楔子，它有造成欧洲分裂的危险。更要命的是，这枚楔子是在公开场合钉入的，而且牺牲了台湾的利益。马克龙还暗示，要是欧洲立场鲜明地抵制习近平对台湾的威胁，就会沦为美国的跟班。这种暗示非常地玩世不恭。这一威胁事关2400万人口的民主政体，他们不想和一个自己从未从属过的政权合并。而且从安全政策角度而言，武力攻台对欧洲也会是一场灾难。它是我们的灾难，也是马克龙的灾难。"

"当贝尔博克与中国外长秦刚会晤时，她应该用最明确的言辞告诉后者，任何对台湾的攻击、封锁或者其他形式的挤压都会导致德中关系的严重裂痕，这也包括严厉的制裁。这并非充当美国的传声筒，而是最纯粹的欧洲立场。"

作者认为，在马克龙犯下错误后，贝尔博克有机会立即让中国明白，法国总统的言论并不能代表欧洲立场。"诚然，欧洲人必须在防务上更加独立于美国。但这并不意味着要和中国一起，也不意味着要针对中国。而是恰恰因为中国，欧洲需要更独立。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

回应争议 马克龙强调对台立场不变

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