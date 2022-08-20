 德语媒体：德国到底依赖一个怎样的中国? | 媒体看中国 | DW | 27.08.2022

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德语媒体：德国到底依赖一个怎样的中国?

《奥格斯堡汇报》认为，鉴于对俄制裁已经让德国承担高昂代价、德中关系比德俄关系紧密得多，因此即便在中国武力攻台时，德国也将无力发动对华制裁。《法兰克福汇报》则担心，一旦中国经济增长乏力，北京就会试图通过攻打台湾来拢聚民心。

前总理默克尔的最重要目标就是：确保德国经济能够拥有巨大无比的中国市场。所以她寻求和习近平紧密肩并肩。

前总理默克尔的最重要目标就是：确保德国经济能够拥有巨大无比的中国市场。所以她寻求和习近平紧密肩并肩。

(德国之声中文网)《奥格斯堡汇报》以"德国只能别无选择地忍受中国"为题，刊发评论指出，假如德国还想维持经济繁荣，就无法对中国实施制裁，即便台海爆发冲突也不会改变这个事实。

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尽管有关让德国经济减小对中国市场依赖性的讨论不断，但是今年上半年德国经济依赖中国市场的发展趋势却在进一步加深。德国经济学者警告，必须避免在中国的业务出现“大到不能倒”的局面。

美國眾議院議長佩洛西訪台引發後續中國軍事回應，兩岸問題也讓德國陷入兩難。一方面要力挺同為價值、經濟夥伴但卻沒有承認其獨立的台灣；另一方面，又得恪守「一中政策」，避免激怒貿易夥伴中國，究竟兩者之間該如何取捨？

德國外交部長貝爾博克接受德國之聲專訪，提到歐洲正在遭受依賴俄羅斯能源之苦。這也讓德國重新思考，如何與像是中國這樣的「系統性競爭對手」打交道。

德国资深外交官、慕尼黑安全会议前主席伊辛格日前在接受《世界报》专访时指出，德国脱钩中国不现实，但是继续依赖中国也会导致德国失业率暴涨。他还强调说，台海现状不容改变，尤其不能让中国以军事手段改变现状。

俄罗斯侵略乌克兰战争已延续6个月。这一战争也在改变着德国：确定性不复存在、政治上冒天下之大不韪成为选项，但这一转折是必要的。

"台海争端表明，德国亟需在对华关系上明确立场。柏林必须讲清楚自己究竟站在哪一边。前总理默克尔曾经积极主动地亲近14亿人口的中国，她赞叹中国现代化的惊人速度，反观德国却需要20年去新建一条铁路线。默克尔的最重要目标就是：确保德国经济能够拥有巨大无比的中国市场。所以她寻求和习近平紧密肩并肩。他们俩还曾共同表态支持自由贸易，在国际舞台上赚足了眼球。面对这种德中联盟，现在的德国总理肖尔茨必须予以重新定义，抑或彻底解除联盟。"

文章随后指出，最近两年，国际形势天翻地覆，拜登依然在悄悄延续"美国优先"，俄乌战争则让地缘战略格局重新洗牌，而中国的恶劣人权状况也在不断影响着欧中关系。

"现在又轮到了台湾问题。中国军队正在包围台湾，这座岛屿的现状和半年前的乌克兰有些相似。当时，俄罗斯也是先让自己的士兵集结到乌克兰边境，也是先宣布进行军演，最后才发起了粗暴的侵略。假如中国也采取相似的行动入侵台湾，西方、欧盟、德国政府原则上就必须施加类似的制裁。"

"不过，在紧急情况下，对华制裁几乎没有可能发生。与中国的经贸关系比对俄关系要广泛、重要得多。德国向亚太地区的出口产品中，大约一半流向中国。新冠疫情尽管损害了对华贸易，但是今年上半年，德国对华出口额依然同比增长了2.9%。我们可以费力地替代俄罗斯天然气，但是却无法替代来自中国的科技产品。即便在不久的将来，欧洲能够自主生产先进芯片，西方也依然需要中国的稀土等原材料。"

"单纯出于道德感，德国总理肖尔茨应当和中国拉开距离。可是这样行不通为了对俄制裁，我们已经付出了高昂代价，其后果将持续很多年。柏林无力再出台新的制裁。这听起来很苦涩，但却是无法改变的事实。"

德国大众等企业2022年仍然在不断追加对华投资

德国大众等企业2022年仍然在不断追加对华投资

《法兰克福汇报》以"中国崛起是否已经越过了巅峰？"为题，刊发评论指出，假如中国经济连续几十年高速增长的势头被打破，北京就更可能铤而走险突袭台湾。作者注意到，在防疫措施的严重干扰下，中国政府已经下调了经济发展目标。

"自1989年天安门屠杀以来，中共首次让人感觉到无力去修正既定路线。现在，中国甚至还出现了经济衰退的可能性。这就抛出了一个影响全世界命运的问题：中国崛起是否已经越过了巅峰？"

"对于德国工业界而言，假如中国这一充满希望的市场崩溃了，首当其冲需要承担后果的就是德国经济。尽管北京当局坚定站在普京一边，其防疫政策让中国的生活宛如地狱，德国对中国的依赖度依然在继续增长。研究机构指出，西方经济界出于担心北京报复而刻意美化中国经济的前景。其结果就是：今年上半年，德国对华投资额创下历史新高。"

"假如大权独揽的习近平因为担心权力不稳而决定迅速攻打台湾，全球经济将面临危险。目前，中国人口已经开始减少，债务规模却在扩大，经济不公平程度正在加剧，消费与生产也越发失衡。……假如北京认定：时间拖得越晚，就越难以从经济上承担与台湾保护国美国的对抗，那么，俄乌战争届时也只能小巫见大巫。"

"不过，中国经济并不会崩溃。中国政府控制着所有银行，严格监管也让资本无法自由逃离，中国民众的储蓄率更是超过其他所有大国，因此中国金融系统不太可能崩溃。但是，如果计算真实水平，今后的中国经济增长率将很难再超过2%。这将急剧减小中国经济在全球的份额。中国国内经济乏力会导致习近平难以兑现其崛起承诺，届时他将会寻求煽动民族主义。"

"如果中国对原材料、能源的饥渴程度变小，对于全球通货膨胀、气候变化而言倒是个好消息。可是，即便中国经济只是缓慢增长，也依然具有讹诈全世界的能力。到2025年，中国对那些在电动汽车、新能源领域具有至关重要意义的金属加工业的控制程度将达到90%。近期，中国当局还逮捕了一些半导体产业的企业领导，因为后者拿着高额国家补贴却没能造出具有竞争力的先进芯片，但这并不意味着中国将来也无法获得关键科技的支配地位。在一个国家控制所有数据的国家，研究人员被人用枪指着脑袋，没准真能搞出一些成就。"

"和俄罗斯相似，中国也是一个想要改写全球规则的国家，因为它也认为自己四处受敌。假如经济乏力蚕食了中国领导人的自信心，那么这个德国所依赖的国家，就将不再是一个为了崛起而四处交朋友的国家，而是演变成一个充满屈辱感的大国。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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