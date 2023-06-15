德语媒体：德国出台国安战略 对华关系定位语焉不详

（德国之声中文网）《编辑部网络》发表评论称，国家安全战略中有关外部威胁的论述，在很大程度上语焉不详，令人失望，在中国议题上尤为如此。这篇题为《刚刚出台的国家安全战略并不成功》的评论写道：

"以拜登为首的美国政府已经明确将中国定义为地缘政治方面的头号挑战。但德国国家安全战略中却没有对中国的明确定义，而是以前后矛盾的措辞将中国形容为'伙伴、竞争者和制度性对手'。现任红黄绿联合政府在其联合执政协定中就对中国有过类似的定位。执政协定中还提到了德国应对受中国威胁的民主台湾提供支持，但刚刚出台的国家安全战略中却对此只字未提。下周即将前来柏林参加德中政府磋商的中国当权者们，想必会为此感到欣喜。

德国政府就此解释道，未来适当时候，柏林还会专门推出内容更加详实的对华战略，但肖尔茨周三拒绝透露发布中国战略的具体时间，而只是说到：'制定完毕，就会公布'。既然按照外交部长贝尔伯克的说法，这部国家安全战略具有重大的国际意义，那么，文件中提到中国日益增长的威胁岂不是理所当然的事情吗。"

评论指出，国家安全战略中承诺德国将提升国防开支，满足北约有关成员国应将国民生产总值的2%投入国防的要求，这一点值得称道：

"一方面，这是一个值得庆贺的进步，但另一方面，德国早就应当采取这样的步骤，毕竟长期以来，德国一直远远落后于北约给定的目标。七月中旬北约将在维尔纽斯召开峰会，而现在就已有人建议，应当将国防支出提升至国民生产总值的3%，以便应对来自俄罗斯和中国日益增长的威胁。"

《法兰克福汇报》写道，国家安全战略终于出台是件好事，因为在去年二月俄罗斯发动侵乌战争之前，整整一代德国人几乎已经忘记了"国家安全"为何物。

"国家安全战略中罗列的其他要点也非常有意义，囊括从网络安全到原料供给的方方面面。毕竟残酷的现实是，德国不能再单纯相信其他国家会对德国永远保持善意。文件中对俄罗斯做了明确的定位，涉及中国的措辞也充满疑虑，一反出口大国德国以往不敢得罪中国的态度。但文件并没有为一个关键性问题提供答案：德国如果仍不建立国家安全委员会，那么应由谁来协调国家安全目标的执行和协调呢？"

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