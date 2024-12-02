德语媒体：德国军火工业严重依赖中国

西方拥有世界最先进的武器系统，但在军火工业的供应链中，西方却严重依赖中国。一旦没有了来自中国的稀土和硝化棉，西方的军火工业就会陷入瘫痪。

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表长篇报道，介绍了德国以及西方军火工业对中国的严重依赖。文章引用古罗马时期的警句写道，“要想和平，就必须积极备战”（Si vis pacem, para bellum），然而，俄罗斯、中国、伊朗和朝鲜构成反西方轴心之际，西方却对这些威胁他们的专制国家存在着严重依赖，这一现象令人深思。这篇题为《德国军火工业依赖中国》的文章写道：

“对此问题，德国想必感受最深。经历了过去三十年对军队建设的忽视之后，德国希望在2030年前，打造一直包括预备役在内的、拥有46万兵员的军队。姑且不论资金能否到位的问题，另一个问题也至少同样棘手，那就是德国扩充军备的计划严重依赖于中国。

无论是坦克车、装甲运兵车、火炮、防空系统、军舰，还是潜艇、突击步枪、飞机、雷达系统和弹药，离开了中国，这一切都无从谈起。中国被普遍视作是俄罗斯的亲密盟友，而德国及其他西方国家却对中国存在着战略依赖。这是因为中国掌控着德国生产武器所需的原材料。

稀土对现代化武器至关重要，一架F35需要大约500公斤稀土原料。 图像来源: Boris Roessler/dpa/picture alliance

首当其冲的是稀土，这是一系列特种金属。任何一种现代化武器系统，都离不开稀土，因为传感器和电子部件都需要稀土。没有稀土，也就没有雷达、光学仪器、照相机、激光搜寻器和夜视仪，制导和精准打击也就无从谈及。

事实上，稀土并不稀缺，地球上很多地方都有稀土资源。但德国工业联合会原料专家瓦赫特（Matthias Wachter）表示，90%以上的稀土都掌握在中国手中。虽然美国、澳大利亚、加拿大以及格陵兰岛也有一些稀土矿场，但绝大部分开采却都集中在中国。在大多数国家，只是从地下挖出稀土原矿，而提取稀土材料，还需要进行一系列冶炼和烧熔工序，这就需要耗费大量的能源，并对环境造成严重的破坏，因此，相关工序几乎只在中国进行。而西方国家则早已不再自行开采本国军工所需的大多数原材料。此举虽然保护了环境、降低了碳排以及节约了能源，但却使自身深陷战略依赖的泥潭。”

《新苏黎世报》的文章写道，俄罗斯入侵乌克兰之后，德国终于意识到了高度依赖克里姆林宫的石油和天然气是何等的危险。但现在，德国生产任何高科技武器，却仍对来自中国的原材料高度依赖。

生产弹药所需的硝化棉（Cellulosenitrat）70%以上来自中国。 图像来源: Fabexplosive/Wikipedia

“ 今年 8 月，时任欧盟内部市场专员布雷顿（Thierry Breton）抱怨说，中国棉花条出口首次出现了问题。他说，几个月前中方突然停止了供货。8 月中旬，中国政府还将武器生产所必需的锑、镓和锗等金属置于出口管制之下。从此开始，出口这些产品必须申请许可证。

对于自身的依赖问题，欧洲总是反应迟缓。加拿大、挪威和瑞典都拥有丰富的稀土和特种金属矿藏。但走完开采和加工的过程，还需要很长的时间。不过，从长远来看，德国及其西方伙伴可能会把目光投向另一个国家 – 乌克兰。乌克兰矿产资源极其丰富，尤其是稀土和特种金属。因此，俄罗斯侵略乌克兰的战争同时也是一场原材料争夺战。”

对于来自中国日益强劲的竞争压力，《法兰克福汇报》发表客座评论写道：

“落后的思维模式，将使德国无法继续确保‘全球经济大国’的地位，我们固守传统技术的时间太长了，而完全忽视了中国正在以其创新技术抢走我们在一些核心领域的优势。

我们现在需要的使，全面分析我们在各个重要领域的优势和劣势，以便制定必要的转型战略。中国的‘中国制造2025’战略获得了成功。而现在，我们也需要制定一项国家战略，以指导我们如何创造出新的增长型市场。巴伐利亚经济部组织科学家、企业家和投资者共同制定的‘2024未来报告’就为此奠定了良好的基础。”

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