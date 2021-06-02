德语媒体：德国冒险挺台湾

（德国之声中文网）德国在台协会处长王子陶周三在脸书上以中文发文称，德国政府及联邦经济部长对于台湾与BioNTech间持续的沟通协调，尽了好一番努力。他期许台湾能尽快取得包括BioNTech等不同厂牌的疫苗。《世界报》在题为“德国冒险挺台湾”（Deutschlands riskante Hilfe für Taiwan）的文章中写道：“王子陶不是一个会用言辞博取关注的人。一方面是因为他是一名外交官。基于职业原因，王子陶相当谨慎。另一方面，这是因为这名德国人目前在台湾工作—一个外交立场有点复杂的国家。虽然台湾是一个独立国家，但柏林与台北没有外交关系。原因是中华人民共和国将台湾视为领土的一部分。德国屈从于这一领土主张，至少在官方上是如此。”

“但是柏林在台湾设有德国在台协会，这是一种非官方的大使馆。非官方，这就意味着该协会不能自称为使馆。它的负责人不是大使。王子陶的正式职称是德国在台协会处长（Generaldirektor）。没有比这个更外交的德语了。”

作者指出，王子陶周三在脸书上引发轰动的帖文是对两个“升级螺旋”做出回应。“一方面，长期以来一直被视为防疫模范生的台湾如今也面临新冠疫情。”

“出于多重原因，疫情的爆发对台湾而言非常危险。到目前为止，只有极少数的台湾人感染过新冠病毒，因此自然免疫力极低。此外，目前只有不到2%的台湾人接种了疫苗。”

“而台湾疫苗短缺。这是王子陶脸书贴文所回应的第二个升级螺旋。此举将使这名外交官面临政治冲突的风险，中国可能将之视为一种冒犯。因为台湾总统蔡英文在上周三曾指责中国，阻挠台湾与BioNTech达成供应疫苗的协议。”

《世界报》的文章提到，台湾卫生部长陈时中透露，BioNTech曾要求台湾在新闻稿中删除自称为国家的用词，而不久后Biontech称遇到交付瓶颈，并要求更多时间对合同进行修改，从此便石沉大海。

“这场争议的背景可能是中国复星集团去年取得了BioNTech的大中华代理权，并且适用于台湾。虽然复星集团是私营企业，但这并不是中国私营企业第一次被指责充当北京的政治工具。”

瑞士《新苏黎世报》发表文章“仅有新三孩政策没有用”（Die neue Drei-Kind-Politik allein bringt China gar nichts），认为中国要解决人口危机所带来的经济后果，必须先改革养老体制。

“为了解决问题，中国首先必须扩大养老金的评估依据，同时确保劳动者向养老基金缴款更长的时间。但正如中国经常发生的情况，总是缺乏执行力。”

“无论如何，政府必须在未来几年用国库的资金来稳定国家的养老基金。北京应收紧财政政策，加强控制地方政府的巨额债务。近年来中国政治家不断从养老基金中挪用资金，这使得这一任务更为艰巨。”

“即便中国政府在未来几年上调退休年龄，并继续将人力从农村转往都市，中国的劳动力增长在未来几年还是会趋于平缓。瑞银的经济学家王涛计算，中国2021年到2030年的经济增长将徘徊在4.5%左右。”

“中国可以通过进一步的产业自动化来弥补潜在的劳动力成本上升。但更重要的是更努力地改善教育以提升生产力。政府已经提议将义务教育从9年延长至12年。多年来，中国政府也尝试推动瑞士、奥地利和德国那样的双轨制体系。虽然已经进行了一些试点，但并未广泛推行。对于许多企业而言，花费的功夫实在太庞大。”

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