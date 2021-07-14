德语媒体：德国会为了台湾让北京好看吗？

（德国之声中文网）美国总统拜登希望通过打造一个民主国家联盟对抗中国，而日本正是拜登对华战略中的关键组成部分。日本首相菅义伟结束访美三个月后，日本不再采取谨慎的对华路线。2021年日本《国防白皮书》首次写出台湾局势的稳定对于日本的“安全保障和国际社会的稳定相当重要”。日本副首相麻生太郎日前也曾表示日本“将和美国一起防卫台湾”。德国《世界报》发表的题为《台湾问题上德国的怯懦》（Deutschlands Taiwan-Feigheit ）的文章指出，“这对于以统一台湾为目标的中国来说，是一种羞辱。”

文章写道：“如果在（台湾）岛上结束民主制度，这带来的不仅是象征性的影响。保持台湾的独立性和台湾海峡的自由通行对于像德国这样的出口国来说也具有举足轻重的意义。但柏林方面与该国的往来并没有反映出这一点——这让台北感到非常失望。台湾人希望德国能以日本为榜样。”

文章写道，“日本和德国具有可比性。两个国家都因为历史的缘故在安全政策上乐于走中间道路。德国甚至比日本更明显。为了确保自己的经济利益，到现在为止，对于新疆是否发生了针对维吾尔人的种族灭绝、香港人失去自由、台湾人遭受武力威胁柏林政府都采取视而不见的态度”。

“事实上，德国也乐见台湾保持自身的独立性。去年9月，德国政府推出印太政策指导方针。其中指出：‘我们社会的繁荣取决于海路航线的开放与自由。’这也就包括对于国际贸易十分重要的运输通道——台湾与中国大陆之间台湾海峡。”

德国联邦国防部长克兰普-卡伦鲍尔曾在今年4月接受媒体采访时表示，德国不只是谈论被中国威胁的海上航行自由，而且也准备拿出行动捍卫航行自由。今年8月德国将向印太海域派出巴伐利亚号护卫舰。所以德国要给中国点颜色看看了吗？并不是。《世界报》发表的这篇文章写道：“巴伐利亚号会避免经过有争议水域。它既不会贴近中国宣称拥有主权的岛屿，也不会穿越台湾海峡。德国太担心会刺激到北京，所以最终只会停靠上海的码头进行一场友好的访问。台湾驻德代表谢志伟对此感到不解。他说：‘（巴伐利亚号）护卫舰就应该穿越台湾海峡，亮出自己的态度。向中国传递的信号应该是清晰的：海上通道是开放且自由的。人权和民主价值不为欧洲独享，而是普世的。’”

北京和塔利班能否合得来？

《南德意志报》关注随着以美国为主导的北约从阿富汗撤军，西方在阿富汗留下的真空引发了欲望、担忧和恐惧。邻国们开始准备行动。在阿富汗的历史上，被邻国干预已经不是第一次了。这篇标题为《塔利班作为新邻居》（Die Taliban als neue Nachbarn）的文章写道：“塔利班把注意力转向了中国。塔利班的一名发言人在接受《南华早报》采访时说，他们欢迎来自中国的投资和重建阿富汗的援助。塔利班甚至把中国称作‘好朋友’。”

“不过问题是，北京会在多大程度上接受这一‘邀约’呢？从中国的角度看，如果不断加强的伊斯兰主义蔓延到中国西部，那么塔利班在兴都库什不断扩张权力影响会形成一种风险。按照中国官方的说法，中国在西部地区打击极端宗教分子，他们当中一些人在阿富汗获得庇护。与此同时，越来越多的证据表明，中国系统地压迫维吾尔族人，并将他们中的许多人关进了拘留营。这令中国受到了全世界的批评。”

不过《南华早报》的报道中说，塔利班的发言人表示，塔利班不会接纳疆独分子。上周，中国外长王毅呼吁阿富汗防止全面内战，尽快重启内部谈判，同时他喊话塔利班与一切恐怖势力划清界限。

《南德意志报》的文章写道：“现在世界是否就要见证中国和塔利班不断靠近呢？外界推测，现在是双方相互接触的最初阶段。毋庸置疑，北京已经在大力扩大其在周边地区的影响力。中国与阿富汗邻国巴基斯坦保持着密切的合作关系，这种合作是基于两方面的利益。一方面，巴基斯坦提供了必要的走廊，为中国提供进入印度洋的通道。另一方面，与伊斯兰堡的合作使北京有机会向其强大的对手印度施加压力。喜马拉雅山脉的边界争端曾数次升级，这就是为什么新德里政府对中国和巴基斯坦之间的联盟越来越关注。”

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