德语媒体：德国企业的“另类脱钩”和中国电动车抢夺IAA舞台

（德国之声中文网）德国对中国的出口数量正在减少，而且减少的幅度远远高于预期。按照以往的规律，只要中国经济增长，德国对中国的出口就也随之增加。但是现实却与经验出现了相反的发展趋势。德国《资本》杂志发表的专栏评论分析解释了这一奇异的现象。文章引述了德国基尔贸易问题研究学者施塔墨（Vincent Stamer）的分析认为，因为以往对华出口的德国企业现在开始在中国当地开辟生产线。例如巴斯夫（BASF）、奔驰、大众等公司都在中国扩大生产。“通常，德国大型集团企业的此类项目也会吸引大批德国供应商在新工厂附近落户。因此，‘出口缺口’最终还会继续扩大。”

文章指出，这是一种“另类”脱钩。“这些企业并不是要与中国脱钩，而是要将其在中国的业务与集团的其他业务脱钩。在必要情况下最终这些企业在中国业务也会很大程度上实现法律和人员管理上的独立。也就是说，公司总部只是作为企业持有者，但在很大程度上退出了管理。”

文章写道：“这背后隐藏这一个没有宣之于口的判断：许多德国公司现在预计，美中之间的政治冲突将进一步加剧，甚至有可能会在台湾海峡爆发武装冲突。这种情况一旦发生，欧盟将无法保持中立。因此企业试图寻找到一条出路，以避免陷入两面夹击的境地。换句话说，这些企业希望在中国的业务能够完全独立，从而能够禁受得住西方的制裁。”

文章最后写道：“但是这种盘算是否真的可行，尚且存疑。一旦美国自身也卷入战争，那么一定会拿出比对俄罗斯更严厉的制裁手段。上个世纪50年代美国曾在朝鲜战争中成功地将中国完全孤立于世界经济之外。虽然这一幕不会轻易重演，但是我们也不应怀疑，美国会硬碰硬的情况下再度进行尝试。”

电动车平民化 中国制造？

IAA变成中国电动车的舞台

慕尼黑国际车展（IAA）即将开幕。这一展会曾被看作是强大的德国汽车工业对外展示的舞台，但是《明镜周刊》发表文章指出，这一光辉的色彩似乎只是表面现象，未来几年德国汽车工业将面临困难重重。这一切和中国不无关系。

文章指出，德国汽车在中国这个最重要的汽车市场上遭遇的逆风越来越大，因为中国的业务正在向电动汽车领域有力地转移。“例如，由于大众汽车在中国销售电动汽车的速度缓慢，这家沃尔夫斯堡公司及其核心品牌大众乘用车最近失去了几十年耕耘而来的市场领导地位。埃森哲咨询公司（Accenture）负责德国汽车行业的库普费施密特（Philipp Kupferschmidt）说：‘德国汽车制造商传统上利用其在中国的内燃机业务来支持在世界其他地区的业务，所以他们被当下中国的形势打了个措手不及。在客户看来，德国汽车制造商在软件和技术方面存在不足。’”

文章指出，德国汽车生产商现在要面对的不仅是中国市场内部的挤压，同时，随着需求的不断增长，中国制造商也越来越多地挤进欧洲市场。“这一点也将在 IAA上显现出来。德国知名汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）已经预感到这届慕尼黑国际车展正在变成‘中国人的IAA’和‘使欧洲成为中国电动车感兴趣的市场的转折点’。”

也正因此，此次展会正在成为欧洲大陆市场份额争夺战的开端。

上海已成电动之城

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。