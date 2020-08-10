德语媒体：德国企业的中国难题

（德国之声中文网）周二深夜，被拘捕关押三十多小时后，香港媒体大亨黎智英终于获保释。《明镜》周刊撰文指出，黎智英等香港民主派人士被捕本身就足以说明，对于北京来说，有了所谓国安法，扼杀香港自由已经变得易如反掌。这篇题为《为香港自由而抗争：反对派人士黎智英获保释》的文章写道：

"数周以来，香港有关当局明显加强了打压香港民主运动的力度。有关当局可以依据所谓的国安法，对所有在他们看来威胁了中国国家安全的活动分子采取强硬措施。一旦违反国安法，甚至可能被判处终身监禁。

周一和周二两天，很多香港市民成摞购买黎智英创办的《苹果日报》以示声援。周一，警方逮捕黎智英及其他活动人士时，也曾搜查《苹果日报》的编辑部。

今年六月底中国颁布国安法后，这是对香港民主运动规模最大的一次打压行动。观察家们普遍认为，国安法的颁布标志着'一国两制'模式的终结。"

《明镜》文章最后写道："九十年代末，英国殖民地香港的主权移交中国时，中方承诺将在至少五十年内，保障香港的言论自由和民主制度。但是，随着所谓的国安法将对中国政府的批评纳入刑事犯罪范畴，习近平已经完全违背了中国此前的承诺。"

扼杀香港自由易如反掌

德国大联合政府期望能在本届立法期内，制定并通过《供货链法》。该法规定，如果一家德国企业使用的配件来自于践踏人权的工厂，那么这家德国企业也将为此承担法律后果。这一立法动议在德国工商界引发争议，尤其那些有中国业务的企业更是忧心忡忡。《商报》写道：

"这一立法动议要求德国企业在境外业务中也要承担保障人权的义务。但事实上，在至关重要的中国业务方面，该法律的可执行性却相当有限。中国市场对德国经济的意义非同寻常，尤其是在当下，中国经济看起来比其他地区更快地从新冠危机中恢复。



然而，中国的人权状况却在过去几年当中急剧恶化，中共政权变得比以往更加专制，也更具压迫性。北京在香港打压民主运动，在新疆压迫维吾尔少数民族。在此过程中，中国安全力量也采用了德国技术，至少批评者提出了这类指控。绿党籍欧盟议员布迪科菲尔（ Reinhard Bütikofer）批评说：'西门子从技术层面上参与了打压维吾尔的行动，而大众在新疆同政府开展合作。迄今为止，上述两家企业都不肯就人权问题展开严肃的讨论。'"

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