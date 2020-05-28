德语媒体：德国企业未来还能在中国闷声发大财吗？

（德国之声中文网）德国《商报》发表评论文章"美国为香港向中国施压--这就对了"。文章指出，如果中共剥夺了香港的自治地位，那它也要冒上失去很多贸易特权的优势。"美国能够提醒北京这一点，这就对了"。

文章开篇写道："彭佩奥说了一个非常明显的事实。没有哪个理性的人会基于现实情况仍会说，香港从北京那里保留了高度自治。……除了中共领导层，还有谁会去驳斥彭佩奥的说法呢？中国人大作为北京手上的橡皮图章，跳过了香港立法会，今天批准制订港版国安法。中国政府向香港保证的特殊权利正在遭受严重威胁。"

文章写道，"彭佩奥的评价不仅正确，而且来的正是时候。他提醒北京政府，经济上有一些利害关系。正是基于自治地位，同中国大陆相比，香港在对美贸易上享有很多优势。而从这些优势中获益的是遍布于中国全境，将香港看作是对美贸易和对外贸易桥头堡的企业"。

"如果香港只是中国一个普通的部分，那么在涉及贸易问题时，就应该如同中国其它省份城市一样被对待。彭佩奥已经表达得不能更清楚"。

文章最后指出，"如果特朗普把香港问题变成美国总统大选的选战话题，那么对于中美双方来说都很难再找到保全脸面的解决出路。这将把目前的困境变得更难。"

"德国经济向中国屈服"

德国《世界报》发表题为"德国经济向中国屈服"的文章。文章指出，北京政府对港人的自由权利做出进一步的限制，但德国经济界对此却少有抗议。

今天中国人大闭幕前通过了涉港决议， "在这一天人们拥有足够的理由批评北京政府和它执行的政策。具有广泛争议的'港版国安法'不仅进一步限制了香港的自由权利，同时也威胁到美中之间可能陷入一场冷战"，文章写道，"但是德国经济界却一片寂静。听不到针对北京的批评之声。正相反，部分德国企业反而进一步加强同中国之间的业务往来"。

文章举例说，据悉大众公司正在就并购江淮汽车集团控股有限公司50%股份展开最后谈判 。而且大众公司还打算收购新能源汽车动力电池生产商国轩高科的股权，成为其最大股东。

文章写道："所以，当人们询问（德国）大型企业联合会和大企业如何看待中国在香港实施的政策的问题时，得到的回答往往只是寥寥数语。德国企业工业联合会则完全不想表态。他们回复说，这是政界该回答的问题。"

"德国机械制造联合会和德国银行联合会在香港问题上也保持沉默。德意志银行一位发言人给出的答复则极为谨慎：'我们只能呼吁中国大陆和香港双方，避免局势升级，找到和平解决的途径。'"

文章写道，"只有德国批发商和出口商协会（BGA）主席冰曼（ Holger Bingmann）谨慎地对中国的做法提出批评。如果' 一国两制 '的原则受到质疑，这便是一件让人感到忧虑的事了。他说：'德国经济界十分重视香港的经济地位和声誉能够获得长期保障。决定性的因素就是在'一国两制'的原则下，确保（香港）特别行政区的高度自治和透明管理。另外还包括法治、独立的司法以及包括言论自由、新闻自由和集会自由在内的基本权利。'"

文章指出，冰曼是唯一一个提出西方价值观的经济界代表。即便如此，他还是强调："不想干涉政治讨论。事实是，找到解决办法也符合中国自身的利益。"

文章最后写道："与中国脱钩，可能未来并不是不可能的。美国政府正在考虑作为对香港问题的回应对中国展开制裁。…… 今后想不选边站就可以在中国闷声发大财会越来越难，甚至完全不再可能。 "

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

