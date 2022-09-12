德语媒体：德国企业是否应配合脱钩中国?

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"保持适度"为题，刊发评论呼吁，欧盟委员会正在酝酿针对尤其来自中国的涉嫌强迫劳动产品实施禁运，这一措施不应当对欧洲本土企业造成过大的负担。

"强迫劳动制造的商品，依然能出现在欧洲的货架上。公共舆论压力并不足以让H&M、Hugo Boss、德国大众撤离其新疆业务。新疆的众多维吾尔人正遭到中国当局的压榨。北京方面威胁称，假如这些企业撤离新疆，就会取消其中国市场准入权。这是非常严重的威胁。此外，欧洲人尽管在表面上对新疆状况表示愤怒，但是却依然在购买相关产品。"

"所以，欧盟官方出台针对强迫劳动产品之禁运令，就似乎是不可避免的了。但是，欧盟委员会万万不可像欧洲议会要求的那样，错误地照搬美国的做法。要求企业自证未使用强迫劳动，这样的做法未免有些过头。在决定是否让某一种商品下架前，核实的义务应该由各国的行政部门来履行。欧洲议会还设想让进口强迫劳动商品的欧洲企业为强迫劳动受害者支付赔偿，这样的计划也会偏离目标。总而言之：政界无力去实现的事情，不能转嫁给企业了事。"

巴斯夫上海工厂生产包括汽车尾气催化剂在内的众多产品

德国《资本》杂志以"习近平在德国的最后莫西干人"为题，刊发评论指出，在中西对抗越来越激烈的背景下，德国化工巨头巴斯夫依然在华开设新工厂，这样的逆势而动必然会导致德国政府出台越来越严格的对华投资限制措施，以避免德国经济对越发咄咄逼人之中国的依赖。

"就算德国对华经济政策不改变，很大一部分德国企业如今也在转变思维。许多德国企业已经意识到，单方面依赖一个越发不可预测的、试图运用无力手段实现目标的修正主义政权会构成巨大的风险。巴斯夫以及那些同样不听劝说的汽车厂商曾经代表德国出口型经济的主流，现在则正被边缘化。巴斯夫董事长薄睦乐(Martin Brudermüller)等人可以说是沉醉在中国梦中的最后一批德国人。"

"当然，这并不意味着，德国企业正在迅速和中国脱钩。德企的日常业务仍然在继续运行，但是却受到了中国急剧放缓之经济增长的影响。后者主要归咎于习近平的完全偏离了目标的防疫政策。在直接投资方面，大部分的德国企业如今也更愿意关注中国以外的国家。尤其是印度以及东南亚国家将从这一趋势中获益。"

"中国领导人当然注意到了将来在经济方面落于人后的风险。因此，他们用尽一切手段向巴斯夫这样的企业献媚。而那些不怎么听管教的外企，则被中国当局竖立成'中国人民好朋友'的对立面。但不论如何，北京方面无法扭转大趋势。在英语国家，人们已经在谈论'中国峰值'(Peak-China)。这一概念借自于'石油产能峰值'，意指总有一天会越过巅峰开始走下坡路。现在，许多迹象表明，我们已经见证了中国跨越了巅峰。"

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