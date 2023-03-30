德语媒体：德国企业在中国的“冒进路线”

（德国之声中文网）不久前在北京钓鱼台国宾馆召开了中国发展高层论坛。与会的境外代表超过百位，均为世界500强或行业领先企业的董事长或首席执行官、主要国际经济组织负责人、国际著名学者。这当中也包括安联保险、宝马汽车和西门子公司在内的德国企业的高层管理者。

《明镜周刊》发表的文章指出：“没有人想失去中国市场，因为几乎找不到与如此利润丰厚的市场并驾齐驱的替代品。但与此同时，在中国做生意也变得更加困难。中国产的电动车和太阳能设备不仅价廉，而且一部分已经可以和德国工艺比肩。此外，每家企业都必须时刻保持警惕，不要被卷入中国和美国之间的权力斗争中。另外绿党籍的德国外长贝尔博克对北京采取的强硬态度也让德国工业界无法感到轻松。”

文章写道：“去年德国对华投资增加了72亿欧元，创下历史记录。这些投资主要来自于德国的大型企业：大众汽车、宝马、戴姆勒和巴斯夫。”

世上何处无风险？巴斯夫总裁坚持扩大中国业务

《明镜周刊》引述德国工商大会北京代表处首席代表晏思(Jens Hildebrandt)的看法说：“部分投资用于 ‘对冲外部风险’。关键的初级产品现在最好是在当地生产。通过这种方式可以规避惩罚性关税，在世界大国之间发生重大冲突时，可以保障价值链完整。”

但是中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）则表示，中型企业缺乏建立以中国为中心的财务实力，所以更倾向于转移到其他国家，例如东南亚。他说，许多企业已经按下了在中国投资的“暂停键”。

去年媒体报道称，巴斯夫将在2030年前投资100亿欧元在中国湛江建生产基地。《明镜周刊》写道：“巴斯夫CEO薄睦乐（Martin Brudermüller）为这个极具争议的投资计划大力辩护。他在最近一次接受采访时说：‘风险存在吗？当然存在。那么（中国）武力攻击台湾的灾难性风险存在吗？当然也存在。最坏的情况下，巴斯夫会在中国损失一切。’他接着说：‘如果真发生了，那遇到麻烦的也不只是我们一家企业了。’”

然而德国经济部长哈贝克则希望减少德国企业在中国的集群风险。文章写道：“副总理（哈贝克）在一个小圈子里对薄睦乐和巴斯夫在中国投资100亿的决定表达了不满。……为了能脱离中国一点点，哈贝克走了半个世界，寻找新的能源伙伴关系。他甚至重新分配了对工业博览会的支持，更乐于支持印度或迪拜，而不是中国。经济部的官员甚至考虑禁止企业在中国基地投资关键性技术的研发。到目前为止，只有中国投资者想要收购一家具有战略意义的德国公司时，经济部才会做出如此严厉的干预。”

本周，欧盟委员会主席冯德莱恩和法国总统马克龙一起前往中国访问。《柏林报》撰文指出，德国和欧洲商界的主要代表对冯德莱恩行前做出的一些对华表态感到不安。文章写道：“上周，冯德莱恩指责中国代表了‘世界秩序的另一种设想’，她还宣布欧盟重新定位对中国政策。特别是根据冯德莱恩的设想欧中经济关系应该得到彻底解决，因此德国和欧洲商界的主要代表对她的表述表示高度关注，并暗中诋毁冯德莱恩本人是‘贸易壁垒’。”

“根据冯德莱恩的设想，今后不仅是中国在欧盟的投资，而且欧盟企业在中国的投资也必须先获得批准，当然也可能被禁止。这些听起来并不像商业自由的干预措施令欧盟很多企业感到不安。巴伐利亚一家中型企业的负责人近期在接受一家广播电台采访时说：‘我们能不能不像二战后作为一个领先的工业国家那样进行贸易和投资？还是我们要继续像出于对末日的恐慌而在瓷器店里大肆破坏？’”

文章写道：“冯德莱恩没有提供答案，她只是强调没有忘记与中国彻底脱钩。冯德莱恩说，中国的崛起带来了‘世界政治的决定性时刻’，要求欧盟‘以共同的意志’‘团结应对’。”

中国电动汽车挺进欧洲市场

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