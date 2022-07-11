德语媒体：德国企业不应低估中国风险

中国在亚太地区的势力扩张以及对内的高压政策，都为西方同中国关系的进一步恶化埋下了伏笔。而一旦中西方交恶，经济界将很难全身而退，对此，德国企业也应有所准备。
（德国之声中文网）《商报》发表评论称，德国企业高层近来讨论中国问题时，总是会提及清零导致的工厂停摆或者供应链中断等暂时性困难。相比之下，中国一旦同西方脱钩会令德国企业陷入怎样的困境，却不是他们所关心的问题。这篇题为《德国工业界不应低估中国风险》的评论称，德国经济界应吸取教训，对俄能源依赖的悲剧，不应在对华关系中得到重演。评论写道：
"德国企业高层洋溢着一派乐观氛围，高管们普遍认为，德中双边的经济关系紧紧地交织在一起，以至于双方都绝不会因政治分歧而去葬送经济关系。然而乌克兰战争已经明确告诉我们，这种想法是多么的幼稚。过去几十年来，德国工业界形成了对俄罗斯能源的高度依赖，而这种依赖性使得俄罗斯今天有了将天然气作为施压手段的资本。依赖带来了惨痛的代价。
至于今天的这种局面是否是可以预见的，已经显得无足轻重了。更为重要的是，不要让这类错误得到重演。如果中国供货商和客户在一家企业的价值链中扮演着重要的角色，那么这家企业就应当扪心自问，一旦中国从经济伙伴变成政治敌手，企业将如何应对？"
评论称，中西方之间已经露出了关系恶化的各种端倪。无论是南中国海的主权之争，新疆恶劣的人权记录，还是剑拔弩张的台海局势，中国和西方的立场都针锋相对，互不相让。评论最后写道：
"无论西方在上述任何一项议题上同中国的矛盾激化，都会对德国经济带来严重冲击，其后果的严重程度，绝不是俄罗斯中止供气所能比拟的。如果德国企业不为这些长期风险做好预防措施，则是非常不负责任的行为，而从道义层面上讲，一旦中国和欧洲关系恶化，这些企业也将无权要求国家为他们提供财政支持。"
柏林出版的《日报》就斯里兰卡局势发表评论称，持续数月的动荡和抗议浪潮之后，也将为该国的亲北京路线画上句号，中国在该国的影响力也将随之减弱。
"最终向斯里兰卡伸出救援之手的，恰恰是邻国印度。尽管过去几十年来，斯里兰卡同印度的关系曾相当紧张。
过去几年当中，中国在南亚地区的影响力不断扩大，并随之造就了不健康的财政依附关系。因此，对于来自中国的发展贷款应当采取审慎态度。长期以来，中国一直在试图改变印度在南亚次大陆上的霸主地位，并在努力打造对印度的围堵局面。南亚诸国中，经济陷入危机、又对中国欠下高额债务的国家绝不仅只是斯里兰卡一个国家。尼泊尔、马尔代夫以及巴基斯坦目前也都面临着经济困境。斯里兰卡的问题只是冰山一角，巴基斯坦伊斯兰共和国现在也处在经济崩溃的边缘。同科伦坡一样，伊斯兰堡也急切盼望国际货币基金能够尽快采取一揽子救助措施。"
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