德语媒体：德国“以价值观为导向的外交政策”又要泡汤?

（德国之声中文网）在任期伊始，德国新外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）主张的"以价值观为导向的外交政策”即将迎来考验，这关乎到德国外交政策的基本方向。德国《时代周报》本周五（12月10日）发表的一篇评论指出：“英语圈（Anglosphere）最重要的国家，美国、英国、加拿大和澳大利亚都宣布外交抵制北京冬奥会。”作者Alan Posener接着指出，但这并不意味着，德国新任总理肖尔茨就一定会加入到这个队伍当中。尽管联合执政的协议中写道“与那些和我们有着相同民主价值观的国家保持密切联系"，特别是在 "与独裁国家的系统性竞争 "中，但在过去三年中，作为副总理，肖尔茨也加入到了默克尔克对俄罗斯和中国采取的务实路线队伍当中。

德国新内阁的新老面孔 联邦总理：肖尔茨 63岁的肖尔茨（Olaf Scholz）接任默克尔成为新一任联邦总理。肖尔茨领导的社民党赢得了今年9月举行的联邦议院大选。他是一位政坛老手，曾担任过汉堡市市长，也曾担任过联邦经济部部长，具有着丰富的政治经验。在新一届政府中他的核心工作之一是提高最低工资。

德国新内阁的新老面孔 副总理、经济和气候保护部长：哈贝克 2018年以来，哈贝克（Robert Habeck）和贝尔博克一起共同领导绿党。在绿党推选总理候选人的竞争中，哈贝克败给了贝尔博克。最终绿党在大选中的得票数低于预期。现在，哈贝克在内阁中亲自负责绿党的核心议题——成为经济和气候保护部部长。另外，52岁的他也成为联邦副总理。

德国新内阁的新老面孔 外交部长：贝尔博克 40岁的绿党主席贝尔博克（Annalena Baerbock 40) 在新内阁中担任联邦外交部长，她也成为德国第二个来自绿党的外交部长。此前，费舍尔（Joschka Fischer）曾在施罗德政府时期出任外交部长。

德国新内阁的新老面孔 财政部长：林德纳 自民党总裁，42岁的林德纳（Christian Lindner）出任联邦财政部长。财政部长在内阁中被看作是联邦总理之后最为重要的职位。虽然今年的大选中，绿党得票率高于自民党，但自民党仍是获得了这一重要职位。

德国新内阁的新老面孔 抗击疫情的斗士 对于不少人来说，劳特巴赫（Karl Lauterbach）是这次组阁中的一个惊喜。许多民众和政界人士希望他担任卫生部长，但起初他本人并无此计划。现在肖尔茨称赞他是专业人士，任命他为卫生部长。现年58岁的劳特巴赫是医学专家、卫生经济学专家。在新冠疫情期间，他频繁在媒体亮相，针对疫情发出警告，也引发过一些争议。

德国新内阁的新老面孔 又一位女防长 兰布莱希特（Christine Lambrecht）之前是司法部长，如今成为国防部长。这是德国连续第三次由女性担任防长。这位56岁、律师出身的社民党人接手的是一项艰巨工作。她希望让在军事领域工作变得更具吸引力，计划未来将持续评估联邦国防军的海外部署，并提供退出策略。

德国新内阁的新老面孔 全新的建筑和住房部 社民党人盖维茨（Klara Geywitz）是新内阁仅有的两名来自原东德联邦州的政治家之一（另一位是绿党的莱姆克）。她成为新成立的建筑和住房部部长，计划将每年建造40万套新公寓。现年45岁的盖维茨来自勃兰登堡，2019年12月当选社民党副主席。肖尔茨称赞她非常有能力。

德国新内阁的新老面孔 女强人主管内政 德国内政部首次由一名女性领导。51岁的律师、来自黑森州的社民党人费泽尔（Nancy Faeser）被肖尔茨任命为内政部长。费泽尔之前是黑森州社民党及其议会党团的主席。她希望未来重点打击右翼极端主义，并承诺建立一支装备精良的联邦警察部队，让人们在德国国内感到安全。

德国新内阁的新老面孔 新经合部长：全球问题的新视角 53 岁的舒尔策（Svenja Schulze） 之前是环境部长，现在将接管经济合作与发展部。这位社民党人因为其在气候保护领域的作为而为人熟知。肖尔茨在介绍内阁组成时表示，全球话题一直是舒尔策的动力，如今她来主管内阁中的这个国际版块。

德国新内阁的新老面孔 总理府负责人：施密特 沃尔夫冈·施密特（Wolfgang Schmidt）是肖尔茨多年来的幕僚和亲信。很多人说，没有人比施密特更了解肖尔茨。他们二人曾在汉堡一起共事20年。施密特被任命为总理府负责人。

德国新内阁的新老面孔 劳动和社会事务部部长：海尔 49岁的海尔（Hubertus Heil） 是唯一继续担任原职的联邦政府部长。这位社民党人仍负责劳动和社会事务。他被认为是一位脚踏实地的实用主义者，政治关注焦点包括基本养老金和最低工资。目前他已经宣布，将为在家办公争取更多权利。

德国新内阁的新老面孔 司法部长：布什曼 自民党联邦议院的议会秘书长马尔科·布什曼 （Marco Buschmann）接管司法部。选战期间布施曼主张采取自由化的抗疫政策。

德国新内阁的新老面孔 交通和数字化部部长：维辛 51岁的维辛（Volker Wissing）任自民党总书记。在新的联邦内阁中，他出任交通和数字化部部长。他对“红绿灯”联盟十分熟悉。他曾在莱茵兰-普法尔茨“红绿灯”政府中任职。今年的联邦大选结束后，他参与了最初阶段的组阁谈判。

德国新内阁的新老面孔 教育部部长：施塔克-瓦青格 53岁的自民党秘书长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）出任教育部部长。她在联邦议院担任议员多年并且参与了此次组阁谈判。今年选战期间她着重于教育政策话题并且在一篇文章中阐述了自己对教改的展望。她提出应该实行“根本性的教育体系转变”。

德国新内阁的新老面孔 粮食和农业部长：厄兹德米尔 绿党前主席厄兹德米尔（Cem Özdemir）接管粮食和农业部。他是德国首个拥有土耳其移民背景的联邦部长。

德国新内阁的新老面孔 环境部长：莱姆克 联邦环境、自然保育及核能安全部由来自绿党的莱姆克（Steffi Lemke）担任。来自东德的莱姆克学习农业出身。她在联邦议院担任议员时的工作重点是保护海洋环境。

德国新内阁的新老面孔 家庭部长：施皮格尔 联邦家庭、老人、妇女与青少年事务部部长由施皮格尔（Anne Spiegel）担任。40岁的施皮格尔属于绿党中的左翼阵营。家庭、妇女和青少年事务对于她来说并不陌生，她曾在莱茵兰-普法尔茨州负责相关事务。

德国新内阁的新老面孔 政坛老手主导联邦文化部 政坛老手、前绿党主席罗特（Claudia Roth）在未来主导联邦文化政策。现年66岁的她是绿党最知名人士之一，自2013年10月起担任德国联邦议院副议长。她早年间还担任过著名无政府主义摇滚乐队Ton Steine Scherben（陶瓷、石头和碎片）的经理。 作者: Lisa Hänel



“作为汉堡市第一市长，肖尔茨在2015年牵线了汉堡港与中国远洋海运集团有限公司（Cosco，简称：中远集团）之间的交易。谈判在联邦大选之前完成，这绝非是偶然。现在，这家强大的国有公司，管理层都是中共党员，拥有汉堡'福地'（Tollerort）货运码头35%的股份。这意味着汉堡与希腊的比雷埃夫斯、西班牙的毕尔巴鄂港和瓦伦西亚一样，都有中远集团的参股，也成为中国进口到欧洲的重要门户，汉堡港完全依赖这些港口的转运。”

文章接着写道：“所以，有报道称肖尔茨10月就通过欧盟理事会主席米歇尔向习近平带话，表示他将牵制对中国持批评态度的联盟伙伴，并将延续默克尔的务实路线，这样的报道并不会让人觉得不可信。值得注意的是，到目前为止，中国还没有对肖尔茨提出过批评。相比之下，贝尔伯克早在接手外交部之前就收到了中国大使馆的警告。大使馆发言人在一份相关声明中表示，中德关系中需要的是'建桥者'而非'建墙者'。声明呼吁'德方个别政客 ' 客观全面地看待中国和中德关系，'切实尊重中方核心利益和重大关切，把精力用在推动双方各领域务实合作上'。“ 作者评价指出：“如果是德国驻北京大使馆发出这种声明会被对方愤怒地，且是合情合理地拒绝，认为是对中国内政的干涉。而在德国呢：什么都没有发生。肖尔茨当然没有站在他指定的外交部长一边。”

标题为“以价值观为导向的外交政策又要泡汤了吗？”（War's das schon wieder mit der wertebasierten Außenpolitik?）的文章指出，如果贝尔伯克曾希望对华强硬路线方面在法国能获得更多支持，那么她很快就感到了失望。在与法国外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）会谈后她表示在外交抵制冬奥会上，会与欧洲朋友协调一致。文章写道：“这听上去更像是自己给自己加油鼓劲。还未等爱丽舍宫或外交部的明确指示，法国体育和教育部长布朗凯（Jean-Michel Blanquer）就表示法国不会加入对冬奥会的外交抵制。“ 作者指出，由于欧洲仍然只允许在外交政策上采取一致行动：“巴黎的一个'不'字足以给贝尔伯克踩下刹车。”

土耳其的贸易新朋友

“欧洲虽然仍就是土耳其的主要贸易对象。但土耳其正日益加大与中东、非洲和中国的联系。”《法兰克福汇报》本周六（12月11日）发表的一篇文章这样写道：“与欧盟的关系冷却，作为最重要的贸易伙伴，欧盟对土耳其的重要性逐渐减弱。而中国的角色渐渐重要起来。埃尔多安希望促进出口，这能提供就业和外汇收入。该国需要资金支付石油和天然气的账单，还要偿还以美元和欧元计价的贷款，尤其是里拉3月以来贬值超过三分之一之时。”

作者Andreas Mihm指出，在过去十年中，土耳其对中国的出口几乎没有增长，而进口量却大幅上升：“这正是造成两国贸易逆差的原因。但安卡拉似乎不以为然。慷慨向土耳其借贷的中国仍然是最重要的供应国，地位排在俄罗斯之前。俄罗斯因为天然气而受到重视。”

题目为“埃尔多安的新商业伙伴”（Erdogans neue Geschäftspartner）的文章指出：“然而对中国来说，土耳其不仅是一个销售市场。该国也是一带一路的重要枢纽，这也就可以解释中方对该国港口和铁路的投资。从伊斯坦布尔到西安的货物列车只需要15天就可达到。这条路线已启用了一年，不仅比船运快，而且走格鲁吉亚和土库曼斯坦这条路线可以绕过俄罗斯，从而避免了西方的制裁。”

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