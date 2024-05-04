德语媒体：德国人迟早也要996？

欧洲和中国企业的竞争力此消彼长，今后的欧洲人是否还能享有现在的福利水平？德国《不伦瑞克报》警告说，要想避免996的命运，欧洲人必须努力提高创新能力。奥地利《小报》则对此持强烈悲观态度。

（德国之声中文网）德国《不伦瑞克报》以“德国必须重新变得更出色 ”为题，刊发评论指出，如今德国的工会以及其他势力都在大力要求涨工资、削减工时，但是增加社会福利的前提只能是经济繁荣。作者警告，如果德国的创新能力持续下滑，在中国竞争力不断增强的背景下，德国人的富足舒适生活迟早会变成奢侈品。

“这一切听起来过于抽象，那我们就来看看不伦瑞克地区的大众汽车总厂。就在一个多星期前，大众汽车公布了企业的‘中国战略’：‘在中国、为中国’。这意味着，大众汽车最为重要、规模最大的市场将全面与沃尔夫斯堡的总厂脱钩。对于大众而言，这可谓是一个划时代的转变。该公司今后将和中国伙伴共同为中国市场研发新车。这些中国伙伴可不是随随便便拧几枚螺丝，而是真正的数字应用、自动驾驶技术专家。大众汽车为什么要这么搞？因为该公司认为在中国运作的成本比德国更低，也更加迅捷。”

“如果在德国规划一款新车平台，那么还未正式推出，对于快节奏的中国市场而言就已然过时。在中国，今后的新车设计用时还要进一步削减到目前的三分之二，成本也要大幅削减。而且，中国人的工作时长也长于德国人。”

“在中国，员工的带薪年假天数在5到15天之间。许多人每周工作六天。在德国，我们固然不想过这样的日子，但是也必须很认真地对付这种类型的竞争者。大众汽车现在就已经自信地表示，德国等国的市场今后需要向中国学习。这也代表了划时代的转变：不再是德国人教会中国人工业化，而是反过来。”

“目前大家首要关注的还是‘中国速度’。不久之后，也许还会关注更多。现在，大众汽车在中国的高层岗位已经由不少中国人出任，这是正确的。如果深思熟虑的明智策略能够凑效，他们的自信心将一年年地上升。更强有力的劳资协议、更高的协议工资、更多的休息时间----在当前环境下，这些愿望不再如以往那样容易实现。德国正面临残酷的国际竞争，而当前的全球权力中心也正在向亚洲方向移动。”

作者接着指出，德国如今唯一的出路就是加强创新能力，尤其是将实验室里的科研成果转化为具有国际竞争力的物美价廉产品之能力。“这是因为，德国依然是一个主要依靠工业的国家。这并非什么坏事。根据几天前德国《商报》发布的一组数据，德国人的每周工时连年下降，目前已经跌至36.3小时。只有芬兰、丹麦、法国的工时更低。如果我们想继续享有这样的优渥，就必须全面改进德国的教育体系，并且要怀有对成功的巨大渴求，同时怀有些许谦卑，从而能够认识到我们生活福祉的价值所在。”

合肥的一间太阳能板工厂内，机械臂正在自动组装产品 图像来源: CFOTO/picture alliance

奥地利《小报》以“愿我们的笑容永不僵硬 ”为题，以反讽的文风对欧洲过于依赖中国经济痛心疾首。

“欧洲人，你们就这么继续微笑吧！对，就像大权独揽的习近平微笑着安慰欧洲人那样。习近平宣称中国是一个与生俱来爱好和平的国度。这可真是双赢！哪怕中国人每周工作六天、工作时长比欧洲人多8.5小时，而且还会三班倒。中国人的工资普遍只有欧洲人的五分之一到四分之一，他们的建造速度远远快于我们，一栋50多层的建筑只要一个月工期。欧洲需要的40多种原材料中，中国垄断了35种。而在42种未来技术中，中国在36种处于领先地位。”

作者担忧地指出，欧洲人对中国的原材料、医药产品、电子产品、化工产品依然有着高度依赖，而令人上瘾的TikTok则仿佛像一种让欧洲人变笨的大规模杀伤性武器。与此同时，慷慨提供补贴的美国政府，正在吸引越来越多的欧洲企业关闭在欧洲的工厂奔赴美国，加速欧洲的去工业化进程。

“但愿欧洲人的利润和工资水平能够维持现有水平。而生儿育女、享有福利社会则会成为奢望，尤其是在经济增长率只有0.8%的欧元区（中国依然有近6%）。尽管如此，欧洲人还是尽情微笑吧！”

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