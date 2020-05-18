德语媒体：德国人民竟然疏美亲中?!

(德国之声中文网) 柏林出版的《世界报》以"德国式等距"为题，刊发由该报国际政治版首席记者Clemens Wergin撰写的评论指出，此消彼长之下，认为应当与中国建立紧密关系的德国人，居然与认为应当维持同美国紧密关系的人数一样多，这一数字相当令人惊讶。

"看来，对特朗普总统的厌恶情绪，让相当多的德国人愿意投向中国怀抱。而更令人震惊的是，在进行民调的四月初，中国专政的丑恶一面早已在这场新冠危机中展现了出来。疫情最早期，正式中国当局的隐瞒和拖延导致了病毒的全面扩散；因此，在世卫组织框架内，已经有122个国家要求就疫情起源问题展开调查。"

"然而，北京当局却在奉行咄咄逼人的威吓策略及施加影响力行动，中国政客、外交官也喧嚣其中，还在社交媒体上散布假消息。中共政权想让世人遗忘病毒起源中的中国因素，毫无忌惮地为反西方的新冠病毒阴谋论推波助澜。"

"在中美两国之间，德国人却陷入分裂，这可以归因于美国在特朗普治下形象严重受损。但是，民调结果也揭露出，许多德国人对自己国家的利益是多么地无知。对于中共镇压式政权的反道德特性、对于北京当局用于维持经济及政治统治地位的手段，他们也同样无知。诚然，当今德国社会对特朗普的抨击非常响亮；这是因为，我们对西方民主世界的领袖国家有着比对中国更高的期待，后者是全世界最大的镇压式国家。我们不应当被这一切蒙蔽了双眼：即便是失足的美国，它所领导的世界，依然比不得不臣服于超级大国中国的世界要好上一千倍。"

《法兰克福汇报》国际政治版负责人Klaus-Dieter Frankenberger以"德美、德中等距？你们是认真的吗？"为题，撰写评论指出，不论如何，德国与美国之间的关联都要远甚于德中之间的关系。

"与美国拉开距离、同时倾向于更亲近中国，这大概只能解读为德国民众对特朗普总统的政策、风格、措辞之回应。不论是在贸易失衡，还是在伊朗核协议、俄罗斯天然气管道、国防预算等方面，特朗普显然都把德国当作眼中钉。很大一部分德国人都认为，德美关系已经严重破碎，以至于有1/3的民众更愿意倾向中国。"

"其实，美国政府对德国政府提出的指责，许多都由来已久。特朗普之前的历届美国政府也对德国对美贸易顺差感到不满，也指责过柏林国防开支低下。但是，这些指责总是被忽略。从这个意义上而言，所谓'德国在北约内蹭便宜搭便车'之指控，并非没有道理。德国人的世界观、对自己国家的全球定位，常常是'道德上的自视甚高'、'自以为是'以及'不懂政治的天真'之混合体。长期以来，德国人也确实如人所批评的那样，将自己的经济前途与全球最大专制政体的福祉绑定在一起，还认为这在政治上没什么大不了的。此外，反美在德国具有传统，这也是事实。"

文章接着指出，奉行"美国优先"、蔑视多边主义的特朗普政府，确实正在将德国人推向中国；但是，这种疏离美国的情绪很有可能不会持续，白宫一旦易主，德国人对美国的反感也许很快就会结束。"但是，鉴于美中关系越来越走向全面对立，德国的处境可能会更艰难。与中美两国都保持相等距离将会是不可能实现的目标。我们德国与美国的关系比对华关系更紧密，包括历史、社会、政治、经济等多个方面。不过，特朗普却并非美德关系的守护者，这也是许多人疏远美国、将目光投向自称为新伙伴的国家之原因。可是，这种转向真的符合德国利益吗？"

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