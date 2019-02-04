德语媒体：德国人应该靠什么来与中国竞争?

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"狂妄的构想"为题，刊发评论探讨了什么才是优秀的产业政策。

作者指出，阿特迈尔想要让西门子、阿尔斯通等企业组成欧洲"产业旗舰"的做法并不可取。"这不应该是政界的职责。德国的SAP、美国的谷歌，并不是依靠国家的支持才诞生的。在数字经济领域，不论美国企业或者中国巨头现在是多么大的威胁，由政府资助促进欧洲企业整合、从而与中美企业相抗衡的做法都是错误的，而且这不符合欧盟反垄断法规。企业经理人喜欢搞兼并，可是他们与竞争对手搞兼并，目的并不是提高竞争压力，而是减少竞争压力。真正好的产业政策，应该是为经济活动提供良好的框架环境，从而促进创新成果转化为成熟的商业模式。"

"面对中国这样的不公正竞争对手，经济政策的制订者应该采取的是制裁措施。不过，要想对中国进行制裁，欧洲必须要团结一致、展现强大才行。真正有效的产业政策，应当是通过设立界限，来避免错误的发展方向、避免过热。只有在出现不良趋势的时候，产业政策才应当起到纠偏作用。经济部长阿特迈尔必须牢记：睿智的政策只能引导，而不能主导。"

《法兰克福汇报》周末以"真正的现代产业政策"为题，刊发头版社论抨击了经济部长阿特迈尔的《国家产业战略2030》。文章注意到，以阿特迈尔为代表的一些人正想整合欧洲各企业，搞"铁轨上的空客"或"人工智能领域的空客"，从而与中国的中车集团、华为集团相竞争。作者问道："我们姑且认为空客是一起成功案例，人工智能巨头也能与中国、美国企业相抗衡：即便是这样，我们又能赢得什么呢？一个由政府掌控的欧洲数据巨头？这难道能算是进步吗？"

"要是欧洲真的想摆脱自己所担心的、很快也会成为现实的科技沉沦，那么，在一个由数据驱动的世界中，花大价钱去仿制别人已有的东西，并不是一个好主意。固然，欧洲必须要花巨资来避免在竞争中彻底被甩下，但是关键的问题是：钱往哪里投？这些资金能够促进、而非扼杀健康的竞争？"

"要是德国也能有一家华为一样的企业，当然会是一件好事情。但是，西门子当年撤出与诺基亚合资的通讯基础设施业务，难道不是出于理智的因素？难道国家给了补贴，就能扭转西门子当初的撤出决定？难道国家应该去扭转西门子的决定？"

"面对中国或者美国的数字经济垄断，欧洲必须要给出不一样的答案。选择自由、充分竞争、分散创新：这才应该是欧洲答案的关键词。活跃的德国软件产业内、尤其是开源程序员群体中，也能听到这样的声音。数据、代码、云服务必须真正分离，每个人都必须能够掌控自己的数据，必须能够自主决定谁在何种条件下出于何种目的才能使用他的个人数据。这才是正确的诉求：它能促成所有企业之间、所有研究机构之间的全新竞争，欧洲也将能在数字化进程中实现高速发展，让许多企业都能在此创造价值。"

"对于政界而言，这也会是激动人心的。网络数据需要法规的监管。一方面，这些法规必须保护数据拥有者的自决权，另一方面，法规也不能为数据的流动设置过高的门槛。如果能做到这般，那就真的是非常出色的产业政策了。"

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