德语媒体：德国为何不向武汉伸出援手

（德国之声中文网）每当世界上发生重大灾难，无论是海啸、地震，还是巴黎圣母院的火灾，德国人总是会表现出乐善好施的一面，他们会慷慨解囊，捐助款项和物资。然而《法兰克福汇报》专栏作者Mark Siemons却发现，面对来势凶猛的新型冠状病毒疾病疫情，德国社会却显得非常"冷漠"。问题出在哪儿呢？这篇题为《疑虑的病毒》的文章写道：

"武汉的境况相当复杂，外界很难弄清提供帮助的途径：由于再度陷入腐败丑闻，中国红十字会的信誉已经大打折扣，而中国政府又对境外救援组织设置了种种障碍。但这一切并不能为世卫组织的募捐号召在德国得不到积极反响提供答案，更何况这里根本没有人提出德国能为中国疫情做些什么的问题。

恐惧感也许是一个原因。面对爆发全球性疫病的风险，即便是远离疫情爆发地的人们，可能也会担心受到影响，以至于他们表达善意的意愿也因此被削弱。人们对全球化的认识所发生的变化或许也是原因之一。迄今为止，人们本来是能够对政府和民众加以区分的。比如，人们严厉批评北京专制政权践踏人权的同时，并不影响他们在2008年对汶川地震灾区伸出救援之手。"

文章写道，过去几年来，人们过度聚焦于所谓的"制度竞争"，对政府和民众加以区分的观念反而变得淡漠了。在美国和澳大利亚，有些政客更是蓄意模糊政府和民众的区别，将所有中国人都视为"间谍"或"渗透者"。文章接着写道：

"在这一大背景下，新型冠状病毒简直就成了西方人不安全感的代名字，而这种不安全感则基于西方人在全球化秩序中拥有霸主地位的自信心所受到的挑战。打破这一逻辑怪圈的最佳途径恰恰是跨越边境伸出救援之手。因为只有这样做，才能说明西方考虑问题的基础，并非只有地缘政治的利益，也包括普世主义，才能说明全球化发展并不只是威胁。"

新型冠状病毒疫情爆发后，中国政府因为没有在第一时间积极应对，招致诸多批评。德国《商报》撰文指出，除了政府的失职之外，中国医疗保健系统的种种弊端也不容忽视。文章指出：

"中国在建设医疗保健系统建设方面的投入非常有限：只占全民生产总值的5%。相比之下，德国的这一比例为11%，美国甚至高达17%。对于一个14亿人口的大国来说，中国的医生严重短缺。此外，医护人员的专业培训也不够好，以至于他们无法及时确定病毒类疾病，也不能充分保护自己不受感染。

大多数医务人员的努力目标是成为专科医生，因为专科大夫收入更高。而事实上，在确定新型病毒感染方面，综合型医务人员才是最为重要的。尤其在广大的农村地区，医务设施严重不足。患者往往需要长途跋涉，才能到医院看病，而旅途当中，他可能已经传染了很多人。

新型冠状病毒引发的疫情也显示出，全球化的当今世界是多么的脆弱。这种病毒能够在短时间内蔓延至数千公里之外。它使全球供货链不再畅通，世界经济受到严重冲击。对于中国政府来说，他们不仅要为中国14亿人口的健康负责，也要为全世界民众的健康负责。国际社会必须敦促中国政府，吸取过往的教训。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点