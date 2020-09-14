德语媒体：德国与欧洲必须改弦更张

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"好年景终成既往"为题，刊评指出，德中两国曾经是伙伴，现在成了对手；与此同时，欧盟邻国也在对德国施压，要求采取更强硬的对华路线。

"'伙伴'一词早已不再能准确描绘欧中关系，中国已经成为了政治上以及经济上的对手。德国工业联合会(BDI)现在将中国称为'体制竞争对手'，欧洲商业协会(Business Europe)也指责中国'扭曲市场'，要求欧盟必须在一份经贸协议中落实公平竞争，并予以贯彻。"

作者接着问道，前些年，欧洲还奉行'以贸易促转变'政策，与中国的关系宛如蜜月，究竟是什么导致了风向突变？"首先，因为中国变强大了，成为了全球最大的经济体，与欧盟、美国平起平坐。北京认为自己没有理由再去适应他人，而是自信地走自己的另类道路。其次是因为中国决定不再继续开放，而是对内、对外巩固其垄断权力。"

"在习近平的统治下，适用的是'中国优先'原则。中国在经济以及政治上要求主导权，他们对邻国构成军事威胁，压迫维吾尔人和西藏人，打压香港的民主运动。中国还拒绝透明地探究新冠病毒的起源，还对要求调查的民主国家施压。北京还破坏了保障香港高度自治权的国际条约。"

文章指出，在这一背景下，欧洲人开始对中国产生狐疑，这也是出于维护自身利益。"如果中国会破坏条约，那么我们还能放心地将几亿欧洲人的数据交给华为去处理吗？对于德国经济界而言，中国也不再是单纯的伙伴。许多德国企业依然在中国市场有着不错的业绩，但是其数字却已经开始下滑，越来越多的企业开始抱怨不公正待遇。"

"要求反思对华政策的声音，在欧洲各地都越来越响亮。作为北京最重要的伙伴，德国受到的压力也越来越大。只有在欧盟全体成员国能够达成一致立场时，欧盟的对华政策才能发挥作用。"

"然而，欧盟各国却并不团结。法国、捷克、斯洛文尼亚等国倾向于更加强硬地面对中国。他们并没有像特朗普总统那样要求'脱钩'，而是致力于更坚定地捍卫西方利益，最好能够和美国以及亚太民主国家一起这么做。"

"同时，希腊、匈牙利等国日渐成为欧盟内部持有否决权的北京代言人。这些国家顾忌国内的中国投资。"

"德国现在必须修正自己的对华政策：不能再以牺牲自由、牺牲多边主义为代价来优先照顾经济利益。德国应当公开谈论人权议题，审视华为在5G建设中的角色，要求中国这个最大排放国在气候保护中出更多力，并且要求中国市场对欧洲企业对等开放。最晚到新一届基民盟-绿党联合政府上台时，欧中关系的新平衡就会到来。"

接任安倍晋三的菅义伟

维也纳出版的《标准报》以"亚洲地区需要有一个与中国相反的模式"为题，刊文点评了菅义伟接任日本首相。

文章指出，尽管日本国内的政局相当稳定，但是新首相将面临棘手的外交挑战。"在新冠危机爆发前，中国就越发频繁地秀肌肉。北京现在正利用疫情来对外施加更大地压力。香港的法治已经成为了历史，中国当局还在越来越高亢地宣称要'收复台湾'，甚至不惜一战。对于北京而言，民主理念就是眼中钉，在亚洲地区的民主制度更是如此。"

"台湾、韩国、日本都有活跃的公民社会。不过，与台湾、韩国经常发生党派之间理念争执不同，日本的政坛正在固化。日本新首相人选出炉的过程，就很好地体现了这一点。长期而言，更多的政治争吵对日本将是有益的。"

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