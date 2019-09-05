德语媒体：德国不应对中国关闭门户

(德国之声中文网）《商报》社评认为，中国早已不再满足于简单的模仿他人，而是投入巨额科研资金、制定工业战略，对世界老牌工业强国德国发出了战书。这篇题为《德国不应关闭门户》的社评写道:

"尽管如此，德国经济界并不主张采取贸易保护主义措施。企业界认为，欧盟与其设立贸易壁垒，倒不如促成公平的贸易条件。德国家族企业基金会委托德国经济研究所开展的一项问卷调查显示，受访的1400家德国企业中，只有6.5%的企业主张实施保护性关税，支持进口配额的则只占6.2%。

家族企业基金会主席克施多夫（Rainer Kirchdörfer）表示：'我们的家族企业要求获得同中国平等的竞争条件，但并不主张实施贸易保护主义。面对中国的工业野心，设置贸易障碍并不是正确的回应。'"

大多受访企业期望中国加强对知识产权的保护，以及减少对德国企业的投资限制。此外，大约40%的企业认为，中国厂家对其构成了"极大或较大"的竞争威胁。而认为中国企业"无关紧要"的德国厂家则占大约34%，其中包括建筑行业。《商报》社评接着写道：

"作为贸易伙伴，过去几年中国对欧盟和德国的重要性明显提升。德国联邦统计局刚刚公布的数据显示，中国在2018年连续第三次成为德国最大贸易伙伴。双边贸易额高达1990亿欧元。...

中国构成的强有力、有时甚至被认为是不公平的竞争压力，在德国和欧盟引发了一场关于强化工业政策的讨论。有人要求，阻碍中国企业进入欧洲市场，或限制其收购欧洲企业。事实上，在电网等涉及国家安全的领域，已经存在相应的限制措施。不过，对于对中国投资商做出更多的限制，德国政界也持怀疑态度。柏林更希望通过和中方的谈判，让德国企业在中国获得更好的市场准入条件。"

新疆的人权状况引起国际社会广泛担忧

网络上出现的一段视频引起了德语媒体的关注，据称这段视频展现了维吾尔人在新疆遭受的残酷打压。《图片报》报道称：

"这段监控视频上可以看到，在中国新疆的某火车站，大约400名双手被铐住、剃成光头的维吾尔人正在集合，他们被蒙上双眼。而数百名警察正在为转运囚犯进行准备。欧洲观察家普遍认为这段视频资料是真实的。

德国绿党人权事务发言人鲍泽（Margarete Bause）对本报表示：'如果视频的真实性获独立机构证实，那么新疆针对维吾尔人的非人道残暴行为又将增加一个证据。'"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点