德语媒体：德国不应在中国问题上犯同样的错

（德国之声中文网）德国《世界报》刊登题为《在集权之国中》，写到：「在全球的印象中，北京可能比俄罗斯更温和、更聪明、更安静」，这也使人们忽视了中国模式隐藏的威胁。

俄罗斯总统普京与中国国家元首习近平先在北京冬奥会上见面，两周后，俄罗斯入侵乌克兰的。评论开头指出，「关于中国是否早已在西方没注意时加入了与欧美国家抗衡的战争，这种猜测是永无止境的。北京严格的清零政策使得来自远东的货物供应受阻，导致西方的通货膨胀。另一方面，北京正以低价购买比以往更大量的俄罗斯石油。与此同时，中国军机多次进入台湾领空，并威胁要入侵该民主岛国。」

「然而，人们忽视了这样一个事实，即中国模式才是21世纪对自由世界秩序的最大挑战，而不是俄罗斯腐朽的专制制度。」

文章称：「中国模式从表面上看很有吸引力 —— 细看则是咄咄逼人和具有扩张性的。中国共产党的合法性与稳定的经济增长有关，到目前为止，它一直能够兑现此承诺。与俄罗斯不同，绝大多数中国人的生活水平在过去20年里稳步上升。尽管有许多不公正、腐败和专横的现象，那些在政治上服从的人被许诺过着舒适的物质生活。习近平称之为『中国梦』，自2014年以来，他一直将其作为『美国梦』的对应进行宣传。」

「自2013年习近平上台以来，就一直在向国外输出中国的模式。『新丝绸之路』是个好听的名字，在这个项目中，中国共产党通过为基建项目提供慷慨的贷款，为自己创造销售市场和依赖性。党干部们也乐于出售最先进的监控技术……与西方不同的是，它以世界上最大的内需市场来吸引外企，使其与中国公司建立合资企业、进行技术转让。现在，制造和研发部门都在中国国内，剩下的少数外国人被严格的防疫政策逼走。中国的国有企业正凭着获得的知识出海，优先投资于西方公司撤离的地方，伊朗便是个最好的例子。对于这个世界上的独裁者和专制者来说，来自北京的钱很方便，因为它不与人权和民主改革等苛刻条件挂钩。」

评论接着提到中国的人权问题：「共产主义政权的人性观念目前在新疆表现得最为明显，……，以面部识别软件、动作捕捉和审查为形式的全面监控在新疆真实上演。」严格的「清零」政策也将这种监控延伸到其他城市，评论继续写道，「这就是为什么一些观察家已经谈到了『上海的新疆化』。三个月来，在这个曾经是该国最国际化的城市，有2600万人被锁在家里。其中约有50万人因为PCR测试呈阳性而被迫进入所谓的『方舱医院』，即卫生条件差得难以形容的床位。此外，目前的事实是，约有10亿个监控摄像头记录着13亿人的行动。」

作者在文章结尾指出：「在国际认知中，中国可能显得更柔和、更聪明、更安静，中国的外交官勤奋地发着推特，共产党的干部微笑着用世界上最大的市场引诱。全面控制和经济增长的混合体使中国模式对独裁国家特别有吸引力。它保护有权势的人，压制那些批评的人。过去几个月的情况表明，依赖专制政权会有多大问题。在中国问题上，德国不应该再犯同样的错误。这并不是要断绝所有的经济关系。这关于意识到依赖性，并在可能的情况下减少对中国的依赖。」

《商报》发布的文章《危险的依赖》写到，尽管风险越来越大，德国公司仍然在中国进行大量投资。文章举例，德国化工大厂巴斯夫（BASF）最近宣布将在2030年前投资100亿欧元建设新的生产基地； 而平价超市奥乐齐（Aldi）则希望在中国增设数百家门店。

与此同时，专家对与中德过于紧密的商业关系提出了越来越多的警告。作者引用基尔大学世界经济研究所（IfW）所言，称德国公司早已走上了「危险地依赖中国领导人的善意」的道路。

文章指出：「德国公司意识到了这种危险，但据大型工业集团圈子里的人说，到目前为止，他们在中国几乎没有任何负面经验。几乎没有人愿意错过那里的市场增长 —— 无论是在化学品、汽车工业还是机械工程领域。」

「巴斯夫首席执行官薄睦乐（Martin Brudermüller）为该公司的投资辩护：『中国是增长最快的化学品市场，将于2030年占全球市场的一半，你很难说你没有参与其中。』他称，巴斯夫认为这些政治风险是『可控的』。」

「然而也有一些公司烦恼，对华相关的业务最近变得越来越困难。中国为遏制新冠病毒而进行的严格封锁政策，对许多公司已是沉重负担，除此之外还有乌克兰战争和与之相关的地缘政治冲突。」

德国平价超市奥乐齐在上海的门店

文章结尾提及德国官方的态度：「德国政府已经明确表示，前总理默克尔的对华政策已经过时，最迟会随着乌克兰战争以来地缘政治盘算的变化而调整。多年来，默克尔的对华政策一直较为保守低调，以避免冲突。但现在的德国联合政府，尤其是绿党政治人物，正在推动战略的改变。政府官员表示，预计新的对华策略将在明年年初完成。」

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