 德语媒体：德军远赴印太 矮子强装巨人? | 媒体看中国 | DW | 19.08.2022

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德语媒体：德军远赴印太 矮子强装巨人?

德国空军派遣13架军机远赴澳大利亚参加军演，被外界认为是在向中国展现实力。《法兰克福汇报》指出，这意味着柏林正在加入美国领导的抗衡中国联盟，势必影响德中经贸关系。《世界报》则警告说，德国必须要有自知之明，切勿把自己当作巨人。

德国联邦国防军还从来没有向印太地区做出过六架台风战斗机、三架加油机、四架A400M运输机规模的部署

德国联邦国防军还从来没有向印太地区做出过六架台风战斗机、三架加油机、四架A400M运输机规模的部署

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"针对中国的德国战斗机"为题，刊发评论指出，德国正在加入印太地区的抗中联盟，从长远来看，这很可能影响德中经贸关系

"德国空军此次访问印太地区，并不主要是为了展现实力，而是为了体现其新的战略定位：德国向外界发出讯号，今后将积极参与印太地区的军事事务。今天，印太地区可能已经是全球最为重要的地区。去年，德国海军已经向该地区派遣过一艘护卫舰，现在轮到了空军的战斗机。"

"就像其他类似案例一样，德国联邦国防军此行并没有明确指出谁是潜在的对手，也没有明说是针对何种场景展开演练。但是，德国在亚洲的伙伴们在为哪些情形做准备，则是再清楚不过的了：潜在的与中国的冲突。"

"德国的军力依旧太弱小，无法在危机时刻扮演举足轻重的角色。但是从政治角度而言，德国政府正在选取一条新路线，它将导致德国无法长期维持与中国的紧密经贸关系，就像如今德国与俄罗斯那样。德国正在加入一个由美国领导的抗中联盟，后者经受考验的时刻，很可能比许多德国人所想象的更早，而且不仅仅局限于台海冲突。"

德国海军“巴伐利亚号”护卫舰去年曾巡航印太地区

德国海军“巴伐利亚号”护卫舰去年曾巡航印太地区

柏林出版的《世界报》则警告说，德国空军向中国展示实力，固然是值得尊敬的行为，但是德国必须要有自知之明：德国不是美国，一个小矮子切不能把自己当作巨人

"诚然，德国联邦国防军从来没有向印太地区做出过六架台风战斗机、三架加油机、四架A400M运输机规模的部署。此行的目的是向中国展示：假如北京干预侵犯西方价值观盟友、侵占岛礁、侵略台湾，德国也有些拿得出手的东西。"

"因此，接下来的话会有些扫兴，但是从政治角度而言却是十分必要的：德国的台风战斗机和美国的顶尖战斗机之间还是有着一定的差距。假如我们的台风战斗机都被击落了，德军大概还能拉出几架老旧的狂风战斗机除除锈，但是再之后，德军就一无所有了。"

"面对这样的局面，我们不得不抛出一个地缘政治的关键问题：德国在远东地区到底有哪些利益？德国政府拥有哪些手段在必要时以武力捍卫这些利益？空军总监格哈茨(Ingo Gerhartz)强调，德国不必从波罗的海区域撤出一架战机，就能实现向印太地区部署。这固然不错。但是对于德国盟友而言，德军直接提供武器装备可能更有帮助。斯洛伐克等德国盟友已经将他们的米格29战机援助给了乌克兰。"

作者最后一针见血地写道："德军最好还是在欧洲发挥影响力，为美国等盟友减轻负担，而不是去印太地区假装自己是巨人。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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