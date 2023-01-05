德语媒体：德中关系面临前所未有的挑战

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，北京当局借其驻德大使所表达出的信息，有悖外交风范，形式及措辞也令人震惊。但细究之下，其实也不难发现，这同中国此前对待美国、澳大利亚及其他一些国家的做法一脉相承，并无新意。这篇题为《德中关系将面临前所未有的挑战》的评论认为，德国应对中国的强硬做派做好准备，但绝不应屈服于此。

“新鲜之处在于，德国现在也遭到了这样的攻击。毕竟这在德中关系是前所未有的情况。相当长的时期内，默克尔治下的柏林政府，除了会在个别闭门会谈中提及人权问题之外，一直都会对北京采取友好及迎合的姿态。因此，中国政府也很少会对柏林摆出强硬面孔。然而，时代显然不同了。

莫斯科对一个欧洲国家发起的野蛮侵略，突然让人们意识到，那些一直被认为是无法想象的事情，会在转瞬之间变为现实。而同几年前相比，中国也发生了天翻地覆的变化：对外更具侵略性，对内也进一步加强了打压。德国政府只有对北京采取强硬立场，才是合乎逻辑的做法。“

评论指出，德国红黄绿联合政府在对待中国的问题上一直显得较为谨慎。甚至有人认为，肖尔茨的对华政策仍在延续默克尔的传统。去年年底，尽管批评声四起，但肖尔茨还是按原定计划出访了北京，他还为引起广泛争议的中资收购汉堡港部分股权项目开放了绿灯。

“在此背景下，中国对德国政府摆出如此激进的姿态就更令人震惊了。但德国政府不应该因此而被吓倒。恰恰相反。德国、德国公众社会以及德国政府必须接受这样一个现实，即对方的措辞今后将会变得越来越粗暴，而德方则应坚决应对。



同中国打交道，今后将会变得更加困难，德国应为此做好准备。具体而言，德国应当放弃对北京的天真幻想， 加强对中国的了解和认知，并在同中华人民共和国打交道时，时刻牢记德国的利益。”

在北京措辞强硬的抗议声和军演威慑伴随之下，一支由德国自民党十名联邦议员组成的代表团开始了对台湾为期四天的访问行程。慕尼黑《信使报》报道称：

“德国联邦议院自民党代表团今后几天内计划同台湾学术、经济、人权组织、军方各界代表以及政治家们举行会谈。代表团也计划同台湾总统蔡英文举行会谈。在北京看来，蔡英文是台独势力的支持者，但迄今为止，蔡英文并没有采取任何趋向独立的步骤。中国驻德大使馆警告德国代表团不要支持台湾的独立诉求。大使馆的一份声明中称：‘绝不容许向台独势力发出错误信号。’德国联邦议员穆勒-罗森特里特（ Müller-Rosentritt）则批评称，中国政府的行为正在‘激化局势’。

穆勒-罗森特里特还呼吁柏林和台北之间加强高层交流。‘其他欧洲国家已经在这样做了，我们也不应落后。’他表示，德国应明显强化同台湾的交流，‘因为只有通过定期的交流，双边关系才能得到强化。’在外交层面上，德国政府并不承认台湾的独立地位。中国政府则坚决反对外国政治家同台湾政府的任何接触。”

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