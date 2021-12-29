德语媒体：德中之间为何不能既是伙伴又是制度性对手

（德国之声中文网）德国《商报》发表法兰克福大学政治学研究所中国问题专家塞巴斯蒂安·比巴（Sebastian Biba）撰写的客座评论。作者认为，联邦政府应该停止目前的对华路线，而是将中国改作竞争对手看待。

评论指出，“德国和欧盟将中国同时看作伙伴、竞争者和制度性对手。然而这种‘三位一体’很难顺畅实现一个连贯性的中国政策，同时增加了德国各联邦部门追求自己的政策路线的危险”。

“中国已经明显表达了，如果作为制度性对手，中国不想也不会同时成为伙伴。那么，德国就需要做出选择。可是选择什么呢？对前总理默克尔而言，务实的伙伴关系一直是她对华政策的重点。尽管北京仍然希望这种做法能够继续下去，但它已越来越接近极限。”

“即便习近平作为首个外国领导人向新当选的德国联邦总理肖尔茨表达祝贺很具有指向性，但是很难想象绿党主席贝尔博克担任外长的德国新内阁会继续几乎不受限制地使价值观目标让位于经济利益。”

评论写道：“要求德国对华看法做出方向大调整——将中国看作意识形态的制度性对手的呼声越来越高，但这真的会带来成效吗？很难说。因为‘制度性对手’一词最终意味着将北京塑造成一个敌人。这将违背德国和欧洲的利益。因为这种做法会让解决全球性问题变得更遥不可及。”

“从地缘政治角度考虑，这种战略也意义不大。俄罗斯再度咄咄逼人、美国的安全保证充满不确定性（特朗普难保不在下届美国大选卷土重来），在这种背景下，如果德国和整个欧盟不想陷入利益纷争，就不能允许对中国充满敌意。”

评论指出：“除了合作伙伴和制度性对手，到目前为止鲜有讨论的竞争者角色是一条中间道路。但现在还需要对这个词进行广泛的定义：一方面，它应该允许与中国进行基于价值观的明确切割；但另一方面，出于自己的利益向中国继续开放双边和多边合作的大门。”

“从这个角度看，‘竞争者’的提法既不天真，也不会过度对抗。相反，这一中间路线将为务实评估我们与北京打交道时的机遇与风险提供一个坚实的基础。将中国看作制度性对手的评估显露出相当大程度的恐惧和不安，但竞争这个词意味着对德国和欧盟自身实力的信任。通过这种方式，德国也可以考虑到民众中普遍存在的情绪，即未来对中国采取比默克尔时代更强硬的立场。”

历史上的抵制奥运会行动 1936年柏林奥运会 希特勒领导的纳粹政权上台之后，将1936年夏季奥运会办成了宣扬“雅利安人种优势论”和纳粹政治主张的舞台。对这场奥运会的联合抵制行动其实并未成功。虽然不少欧洲国家曾计划拒绝参加，争取将比赛改在巴塞罗那举行。然而西班牙内战导致这场本应与柏林奥运会分庭抗礼的赛事在开幕前夕被迫取消。最终美国等西方国家还是派运动员赴柏林参加了比赛，真正抵制的只有西班牙、苏联和一些犹太运动员。

历史上的抵制奥运会行动 1956年墨尔本奥运会 有8个国家代表团出于不同的原因拒绝派代表参加第16届夏季奥运会。埃及、伊拉克、柬埔寨和黎巴嫩是因苏伊士运河危机中，埃及遭以色列、英国和法国入侵而宣布不参加本次奥运会。 荷兰、西班牙和瑞士为抗议苏联镇压匈牙利革命而采取抵制。而中国则是因抗议台湾作为“中华民国”参赛而宣布抵制。此前，国际奥委会作出了允许“中国奥委会”和“中华民国奥委会”同时参加第16届奥运会的决定。

历史上的抵制奥运会行动 1964年东京奥运会 这是奥运会第一次在亚洲举行。中华人民共和国不满中华民国以“中国”名义参加，因此抵制本届奥运会。 印尼因支持中华人民共和国而拒绝参加本届奥运会。台湾方面派出了80人的代表团赴东京参赛。朝鲜当时因为国际奥委会不承认“朝鲜民主主义人民共和国”这个国名宣布抵制以示抗议。这一年，南非因为实行种族歧视政策而未被邀请。之后的几届奥运会上，南非也一直缺席，直到结束种族隔离政策之后，才在1992年被允许重返奥运舞台。

历史上的抵制奥运会行动 1976年蒙特利尔奥运会 南非的种族隔离政策也是导致大量非洲国家缺席本届奥运的原因。为了抗议曾率领橄榄球队访问南非的新西兰代表团参加本届奥运会，坦桑尼亚等多个非洲国家联合抵制本届奥运会。 作为主办国，加拿大政府禁止中华民国代表团以其国旗国号入境参赛，并要求以“台湾”名义参赛。台北方面对此表示拒绝，在沟通无效后宣布退出奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 1980年莫斯科奥运会 1980年3月21日，为抗议苏联于1979年入侵阿富汗的行为，美国总统吉米·卡特宣布美国将抵制本届奥运会。美国的决定得到全球50多个国家的响应，包括日本、加拿大、联邦德国和中国。这使得最终只有80个国家参与本届奥运会，仅占到具有参赛资格国家和地区的五分之三。

历史上的抵制奥运会行动 1984年洛杉矶奥运会 这次奥运会的抵制行动也是冷战的产物。在美国等国抵制1980年后，苏联和东欧集团以及朝鲜、越南、古巴等共产主义国家都集体抵制了洛杉矶奥运会以示报复。中国派代表团参加了这场奥运会，许海峰在男子手枪慢射比赛中获得了中华人民共和国有史以来第一块奥运金牌。

历史上的抵制奥运会行动 1988年汉城奥运会 这是历史上最后一次遭到联合抵制的奥运会。韩国首都汉城（今译为首尔）在争取到主办权后，朝鲜要求与其合办，但韩国不同意比赛项目在朝鲜举行，两国未达成共识，因此朝鲜抵制比赛。朝鲜还被认为在之前的1987年制造了大韩航空飞机爆炸事件，以阻挠奥运会举办。最终，朝鲜、古巴、尼加拉瓜、阿尔巴尼亚、埃塞俄比亚、塞舌尔和马达加斯加未参加本届奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 没有抵制，但有争议：2008年北京奥运会 2008年北京夏季奥运会召开前，世界各国以及不少的国际组织亦就如人权、藏独、两岸问题和环境等提出质疑，引发起不少的争议。尽管如此，包括时任美国总统小布什在内的多国领导人都参加了奥运会开幕式。中国也在这届奥运会上凭借主场优势，夺取金牌榜榜首。

历史上的抵制奥运会行动 2014年索契冬奥会 这次在俄罗斯举行的冬季奥运会也没有遭到抵制，但也是政治色彩颇为浓厚的一届奥运会。筹备工作因为西方对俄反同性恋法以及该国人权纪录和其他问题的指责而蒙上阴影。时任美国总统奥巴马、德国联邦总统高克和不少欧洲主要国家首脑都缺席此次冬奥会。

历史上的抵制奥运会行动 外交抵制：2022年北京冬奥会 2021年12月6日美国宣布，鉴于人权问题，将对北京冬奥会实行外交抵制。拜登政府将不派任何外交或官方代表参加北京2022年冬奥会和残奥会。但运动员参加比赛不受影响。新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。德国总统施泰因迈尔将不会出席冬奥会，但他的一名发言人接受媒体采访时强调：“美国宣布其决定之前总统就没有计划前往。”



抵制北京冬奥会

《图片报》发表评论，呼吁抵制北京冬奥会。评论称，一个月后冬奥会盛大的开幕仪式将在北京举行，但中国假面的背后是“对穆斯林少数民族维吾尔人进行的再教育和奴役，对香港最后的民主人士进行封口或监禁，以及侵略中华民国（台湾）的计划变得越来越具体”。

评论指出，“此外，中国作为新冠疫情最先爆发的国家却比全世界任何国家都能从疫情中受益，经济上脱颖而出——而世界其他地区则在遭受病毒的后果影响。”

评论最后写道：“在中国召开奥运会正是要掩盖这一切。为防止这种情况发生，政治人物们只能有一句座右铭：抵制中国冬奥会，冷落北京！ ”

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