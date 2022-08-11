德语媒体：德中不会脱钩 但德国必须以防万一

（德国之声中文网）柏林出版的德国《世界报》以"我们必须为对华冲突做好准备"为题，刊发评论指出，佩洛西访台，让大家再次意识到了来自中国的威胁。作者认为，这种警示十分重要，因为与中国的冲突迟早会发生，西方不能再对此视而不见。

"习近平和普京是相似的掌权者。他俩都相信弱肉强食，基于规则的多边秩序只会对他们的统治造成干扰。由于西方长年来咎由自取地陷入了对俄能源依赖，普京总统感觉自己十分强大。"

"北京则对台湾持有违背国际法的主权诉求，并且会在必要时动用武力。过去几天，北京侵犯台湾主权疆域，开展实弹演习，这表明专制政权不会对这个岛屿松手。"

"其实这不是什么新鲜事。去年7月1日，中共建党100周年时，习近平就咄咄逼人地明确表示，坚决反对任何台湾独立之企图。只不过这一表态并没有引起西方的太大重视。恰恰相反：德国在2021年下半年向印太地区派遣'巴伐利亚号'护卫舰时，由于担心触怒北京，并没有靠近中国提出非法主权诉求的岛礁，也没有穿越台湾海峡，反而还寻求对上海港进行友好访问。"

"佩洛西访台让我们意识到了中国对台湾的威胁。这一点非常重要，因为根据台湾政府的估计，中国大约会在2025年具备攻台、且代价可控之能力。我们不能再继续对即将到来的对华冲突视而不见了，它早晚会来。现在我们还有时间为此做好准备。"

大众汽车位于长春的工厂

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"在讨论中国问题时，我们需要启蒙，而非危言耸听"为题，刊发评论指出，如今欧洲政界以及各路专家都在警告与中国彻底脱钩之可怕场景，但事实上没有人真的要求完全脱钩，危言耸听只会正中北京下怀。

"但凡严肃的政治人物或者专家学者，都不会要求德国经济与中国彻底脱钩。由于中国多个领域的较高增长率，外国企业在中国依然能获得不菲的利润。中国经济的创新能力也同样是外企在华经营的理由。"

"通过夸大彻底脱钩的可怕场景，某些专家或者商界代表正在有意无意地转移对更重要话题的关注。最迟从本月台海局势骤然升级起，所有人都必须明白，世界正在迈向中美冲突越来越激烈的时代。"

"尤其是产业链与中国紧密嵌合的德国企业，必须马上为冲突进一步升级做准备。一家企业的中国营业额到底占比10%还是40%（比如德国车企），这是天壤之别。德国政府以及智库研究机构现在必须开展有针对性的研究，从而鉴别出依赖性并予以降低。"

"宣扬极端可怕场面则于事无补。而且，这种做法还蕴藏着另一层风险：它会暗示是西方国家政府正在推动全面脱钩中国生意。这样的政客或者专家观点会正中北京下怀，恰好符合了中共的叙事方式：'我们才是自由贸易者，西方则在搞封闭。'"

"事实则恰恰相反。近年来，中国正在战略关键领域推动有针对性的脱钩。另一方面，中国企业则数十年来受益于欧盟等开放市场。德国企业曾经心甘情愿地让中国伙伴了解最新技术，中国技术人员能够从德企学习取经。一直到短短几年前，中国企业都能收购任何一家想要收购地欧洲企业。相反，欧洲企业从来没能在中国市场拥有这样的特权。"

"中国已经发生了剧变。北京如今反复地以清晰、公开的姿态表示，假如台湾不自愿俯首称臣，就会攻打台湾。而攻台也意味着美中之间的直接军事对抗。经济界现在必须认识到这一点，并且采取相应行动。我们不能天真地以为，我们不必为此付出代价。但是，恐慌也同样于事无补。"

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