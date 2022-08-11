 德语媒体：德中不会脱钩 但德国必须以防万一 | 媒体看中国 | DW | 13.08.2022

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德语媒体：德中不会脱钩 但德国必须以防万一

台海局势依然牵动德国各大报刊之关注。《世界报》刊评指出，西方与中国早晚会发生冲突，德国必须早做准备。《商报》认为，确有必要降低对华依赖性，但不应该在欧中脱钩问题上过度危言耸听，否则会正中北京下怀。

《世界报》刊评指出，西方与中国早晚会发生冲突，德国必须早做准备

《世界报》刊评指出，西方与中国早晚会发生冲突，德国必须早做准备

（德国之声中文网）柏林出版的德国《世界报》以"我们必须为对华冲突做好准备"为题，刊发评论指出，佩洛西访台，让大家再次意识到了来自中国的威胁。作者认为，这种警示十分重要，因为与中国的冲突迟早会发生，西方不能再对此视而不见。

"习近平和普京是相似的掌权者。他俩都相信弱肉强食，基于规则的多边秩序只会对他们的统治造成干扰。由于西方长年来咎由自取地陷入了对俄能源依赖，普京总统感觉自己十分强大。"

"北京则对台湾持有违背国际法的主权诉求，并且会在必要时动用武力。过去几天，北京侵犯台湾主权疆域，开展实弹演习，这表明专制政权不会对这个岛屿松手。"

《世界报》：佩洛西访台，让世界再次意识到来自中国的威胁

《世界报》：佩洛西访台，让世界再次意识到来自中国的威胁

"其实这不是什么新鲜事。去年7月1日，中共建党100周年时，习近平就咄咄逼人地明确表示，坚决反对任何台湾独立之企图。只不过这一表态并没有引起西方的太大重视。恰恰相反：德国在2021年下半年向印太地区派遣'巴伐利亚号'护卫舰时，由于担心触怒北京，并没有靠近中国提出非法主权诉求的岛礁，也没有穿越台湾海峡，反而还寻求对上海港进行友好访问。"

"佩洛西访台让我们意识到了中国对台湾的威胁。这一点非常重要，因为根据台湾政府的估计，中国大约会在2025年具备攻台、且代价可控之能力。我们不能再继续对即将到来的对华冲突视而不见了，它早晚会来。现在我们还有时间为此做好准备。"

大众汽车位于长春的工厂

大众汽车位于长春的工厂

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"在讨论中国问题时，我们需要启蒙，而非危言耸听"为题，刊发评论指出，如今欧洲政界以及各路专家都在警告与中国彻底脱钩之可怕场景，但事实上没有人真的要求完全脱钩，危言耸听只会正中北京下怀。

"但凡严肃的政治人物或者专家学者，都不会要求德国经济与中国彻底脱钩。由于中国多个领域的较高增长率，外国企业在中国依然能获得不菲的利润。中国经济的创新能力也同样是外企在华经营的理由。"

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中国对台湾施加的压力，不仅体现在军事层面上，也表现在经济方面。中国政府周三发布的所谓台湾问题白皮书中，再度强调了台湾是中国一部分的立场。白皮书中承诺，实现统一后，台湾将变得更加富庶。而事实上，就在上周，中国刚刚宣布了对台湾的经济制裁措施。由此可见，两岸政治关系对双边的经济往来有着直接的影响。

德国著名的Ifo经济研究所表示，若和中国发生贸易对抗，德方所受经济损失将是英国脱欧带来损失的6倍，而最大输家会是汽车产业 。

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德国经济界人士担心主要贸易伙伴中国和台湾之间的冲突进一步升级，表示如果发生战争，其给德国经济带来的损失将是俄乌战争的“数倍”。

德国的每日新冠感染人数自六月以来持续呈现上升趋势，政府正计划在秋季出台新版防疫政策。不过，德国的防疫物资和药品却传出短缺的问题，专家认为背后原因除了乌俄战争影响，也与过度依赖中国等亚洲国家有关。

自从俄乌战争爆发以来，德国政界不断发出警告称，对中国的依赖性更加危险。而随着北京当局压迫维族的新证据被披露，欧洲各界更是要求全面检视和中国的经贸关系。其实，许多拥有在华业务的德国企业，早已开始为突然对华“脱钩”制订应急预案。

"通过夸大彻底脱钩的可怕场景，某些专家或者商界代表正在有意无意地转移对更重要话题的关注。最迟从本月台海局势骤然升级起，所有人都必须明白，世界正在迈向中美冲突越来越激烈的时代。"

"尤其是产业链与中国紧密嵌合的德国企业，必须马上为冲突进一步升级做准备。一家企业的中国营业额到底占比10%还是40%（比如德国车企），这是天壤之别。德国政府以及智库研究机构现在必须开展有针对性的研究，从而鉴别出依赖性并予以降低。"

"宣扬极端可怕场面则于事无补。而且，这种做法还蕴藏着另一层风险：它会暗示是西方国家政府正在推动全面脱钩中国生意。这样的政客或者专家观点会正中北京下怀，恰好符合了中共的叙事方式：'我们才是自由贸易者，西方则在搞封闭。'"

"事实则恰恰相反。近年来，中国正在战略关键领域推动有针对性的脱钩。另一方面，中国企业则数十年来受益于欧盟等开放市场。德国企业曾经心甘情愿地让中国伙伴了解最新技术，中国技术人员能够从德企学习取经。一直到短短几年前，中国企业都能收购任何一家想要收购地欧洲企业。相反，欧洲企业从来没能在中国市场拥有这样的特权。"

"中国已经发生了剧变。北京如今反复地以清晰、公开的姿态表示，假如台湾不自愿俯首称臣，就会攻打台湾。而攻台也意味着美中之间的直接军事对抗。经济界现在必须认识到这一点，并且采取相应行动。我们不能天真地以为，我们不必为此付出代价。但是，恐慌也同样于事无补。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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