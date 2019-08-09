(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"谷歌遇险"为题，刊发评论指出，特朗普政府想要遏制华为，但是这很可能反而促进了华为的技术突破。

"特朗普警告盟友，不要用华为设备来建设5G网络。他还限制美国企业向华为供应硬件或者软件产品。对于华为来说，这确实是重大打击。华为的产品也使用全球最流行的移动操作系统--来自谷歌的安卓，以及一些配套的应用程序。用户们习惯于安卓的数字生态，因此即便在中国以外的市场，也有许多人购买华为手机。"

"美国推出针对华为的制裁，短期内会对华为的成功构成威胁。同时，美国的压力也提高了华为研发替代方案的动力。现在，华为消费者业务总裁余承东对外发布了自研操作系统鸿蒙。这一系统的性能究竟如何、用户体验如何，还需要时间来验证。在全球范围内，鸿蒙系统的软件生态在很长一段时间内估计都不会达到安卓的水平。而中国人的目标，则已经很明确地说出来了：'我们要打造一个全球的操作系统，不仅仅用于华为。'如果美国的禁令到头来加速了这一进程，那就太富有戏剧性了。"

苏黎世出版的瑞士《金融经济报》以"不怕货币战"为题，刊发评论认为，中国不会去主动贬值自己的货币。作者呼吁特朗普尽早放弃货币战的念想。

"毫无疑问，出口型国家总是会想阻止自己的货币升值。但是，现在并无迹象显示贬值竞赛即将到来。中国央行现在还在阻止人民币不受控制地贬值--要不是资本管制，人民币贬值的幅度比现在还要更大。"

"就算各国央行现在放松货币政策，也不应被解读为应对贸易问题的措施。增发货币从而稳定国内经济，已经是一个足够充分的理由。如今，世界多国同时在放松货币政策，则是因为全球经济前景黯淡。所以，这是一种积极的措施：各国央行都以拉动宏观经济需求为目标。要是连这种措施都能称作货币战，那世界经济倒还真的需要这样的货币战来保持活力。"

"况且，作为美国贸易政策的主要对手，中国根本不会去加入一场贬值竞赛。人民币进一步疲软固然能够降低中国商品出口海外的成本，但同时也会在国内造成严重后果。借了高额美元债务的中国企业，将会因此陷入偿付危机，原材料的进口成本也会攀升。"

"如果舆论产生了持续贬值的预期，还会出现资金外逃的风险：许多民众都会想要尽快把资金转移到境外，届时北京就不得不出台更为严格的资本管制措施，进一步打击外界对中国经济本来就不高的信心，中国政府大力宣传的境内资本市场开放政策也会面临严峻挑战。"

"而如果美国政府想要让美元实质性地持续疲软，也必须要有盟友的协助。比如1985年签订《广场协议》时，包括日本在内的主要工业国都就日元升值达成了一致。而今天，显然不存在这样的国际共识。"

"1985年后，美元走低对出口贸易带来的影响没有马上出现。美国的贸易逆差甚至在协议签订后的两年内还继续扩大。因此，国际货币基金组织总结说，短期内，汇率对贸易平衡的影响力有限。所以，特朗普无法通过美元贬值来提高大选连任的几率。"

"如今美元的坚挺，也是美国当前贸易政策的结果。华盛顿通过加征关税来对中国等出口型国家施加经济压力。要是特朗普真的想让美元贬值、做些有利于世界经济的事情，那么他首先应该尽快让贸易战降温，寻求国际合作。外汇市场绝对不是正确的手段。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点