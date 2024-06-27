德语媒体：很难被称为“洪水袭来”的中国电动车和比亚迪在欧洲踩到的“坑”

《法兰克福汇报》发表评论指出，中国乘用车在德国的市场份额约为1%，远称不上“洪水袭来”。面对中国电动车的竞争，有一个比打贸易战更好的方法。《商报》关注到虽然比亚迪想借助欧洲杯球赛提高知名度，但却在投放广告时“踩到坑”。

（德国之声中文网）有关中国电动车的话题一段时间以来在德国媒体上讨论不绝。《法兰克福汇报》最新发表的一篇评论指出，面对来自中国电动车的竞争，有一个比打响贸易战更好的方法。

评论先回顾了韩国的现代汽车和起亚汽车如何打进德国市场，又如何在今天穿梭在德国的大街小巷而没有让世界感到不安。“（韩国）皮实的汽车激励了我们这里的产业竞争，最终让所有的消费者受益”。

评论写道：“因此，在我们谈论中国汽车（特别是电动汽车）产能过剩、不公平做法和低价销售时，那也应该暂停一下。中国乘用车在德国的市场份额约为1%，很难将其称之为‘洪水袭来’。最近欧洲约20%的电动汽车的确都是从中国进口的，但其中超过一半根本不是来自中国企业，而是来自在中国生产并部分出口的西方制造商，例如宝马iX3、Mini电动车、新款Smart、沃尔沃旗下的品牌Polestar以及特斯拉等等。”

评论指出，电动车本来也不便宜，中国电动车也不例外。即便是为欧洲杯足球赛提供赞助的比亚迪希望在起价4万欧元左右的高档车级别中站稳脚跟。

评论写道：“单凭这一点，我们就有理由问，冒着与中国打贸易战的风险是否会得到足够的回报？此外还有一个残酷的事实就是权力关系。中国是锂离子电池生产的主要参与者，也是许多原材料的来源地。锂、镍都自国外市场。反过来看：欧盟生产的电池原材料占比仅为1%。如果来自中国的供应链，出于某种未知的原因突然断裂，那时候该怎么办？”

评论认为：“对市场力量的信任往往比政治强加的幸福要更为明智。就电动汽车产业而言一定如此。现在是时候对燃油车禁令进行冷静评估了，对中国人要展现出一定的体育精神，并在工业和政界之间进行新的建设性对话。宝马家族的继承人之一斯特凡·匡特（Stefan Quandt）说，总理府与企业之间关系疏远，甚至无话可讲，而且政府方面缺乏良好的行动力。这或许才是目前德国竞争力面临的真正威胁。”

电动车平民化 中国制造？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

比亚迪在欧洲杯踩到的“坑”

今年，不少中国企业首次赞助欧洲杯足球赛，并希望通过广告提高知名度。几家中国企业甚至是这场体育盛事的最大赞助商之一，包括电器制造商海信、支付服务提供商支付宝和电动汽车制造商比亚迪。

《商报》发表文章指出，比亚迪的遭遇证明在海外投放广告也会“踩到坑”。文章写道：“比亚迪在欧洲杯赛场投放的广告上写着‘NEV制造商——第一名’。NEV的意思是新能源汽车（New Energy Vehicles）。但是很遗憾，在德国人没人知道这种很中国式的电动汽车说法。”

“比亚迪在德国市场的日子本来就‘不太好过’。销售代表们说，他们经常被顾客问道，BYD这个商标该怎么念？在互联网上有不同的流传版本，比如Bidd（发音为‘彼得’）或者Buett（发音为‘比特’）。但实际上应该被念为B-Y-D。”

文章写道：“中国企业正在经历着西方企业最早进入中国市场时遭遇的同样命运。最著名的例子之一就是百事可乐。百事可乐在中国扩大市场时，他们推出的口号是：‘Pepsi brings you back to life.’（百事可乐让你活力重现）没想到，这句话翻译成中文后变成了‘百事可乐让你的祖先从坟墓中复活。’”

“战略咨询公司Horváth最近对德国和欧洲车主进行了调查，了解他们对中国汽车品牌的态度，并同一年前的调查结果进行对比。结果是：能够说出至少一个中国汽车品牌的受访者比例在一年内从不到70%上升到85%。”

文章写道：“在德国最知名的中国汽车制造商是比亚迪。54%的受访者都认识该品牌。紧随比亚迪之后的是沃尔沃 Polestar（51%）、原奔驰旗下的Smart（43%）以及原英国品牌MG（40%）。领克和蔚来的认知度分别为37%和30%。”

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