德语媒体：征收电动车关税 德法意见不一

周二美国宣布，将对来自中国的电动车征收100%的关税。欧盟是否也会采取跟进措施，目前并无定论。德法两国在是否应对中国电动车征收惩罚性关税的问题上，意见并不统一。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，一旦欧盟对中国电动车征收惩罚性关税，法国将处于“赢两次”的有利地位。一方面，这可以打击不受欢迎的竞争者，另一方面，如果中国采取反制措施，首当其冲的将是德国汽车工业。因为德国车企在中国市场上占据巨大份额， 而法国车企的份额则可以忽略不计。这篇题为《汽车领域的贸易战》的评论写道：

“中国车企在国际竞争中占据有利地位，是否是因为享受了政府补贴以及廉价的原料价格，中国是否希望通过向欧洲市场的倾销缓解国内产能过剩问题，对这些问题，当然有必要进行调查和讨论。不过，曾引起各方广泛担忧的欧洲市场上的‘中国汽车冲击波’迄今为止并没有出现。

意大利经济学家、前财政部长特里亚（Giovanni Tria）就此问题发表的评论，显然是正确的：如果自身竞争力不足，就抬高进口关税，这完全是发展中国家惯用的工具。欧洲与其提高关税，倒不如提升自身的竞争力。布鲁塞尔的欧盟官僚以及法国籍欧盟内部市场专员布雷顿想必初衷是好的，但人们不禁要问，中国人为占据全球电动车市场霸主地位制定长期规划、为电池产业完善供应链以及对原料形成垄断时，欧盟的政治家去了哪里？”

2月26日，第一艘比亚迪电动车专用货轮抵达德国不来梅。 图像来源: Lars Penning/dpa/picture alliance

评论指出，在是否应对中国电动车征收惩罚性关税的问题上，欧盟委员会主席冯德莱恩的立场将发挥关键性作用。

“冯德莱恩当年虽然是由德国派遣至布鲁塞尔的，但她当选欧盟委员会主席，法国总统马克龙功不可没。因此，冯德莱恩在工业政策问题上，会对法国的意愿格外关注。在电动车关税问题上，德法两国立场相左，一旦冯德莱恩站在法国一边，那么，欧盟委员会中，法国就相当于有了两名代表，而德国则无人代言。”

《科隆城市报》发表评论称，最新发布的经济数据显示，中国经济虽然有了一些起色，但总体并不容乐观。

“中国旅游部门发布的数据显示，今年的五一长假期间，中国的出游人数已经明显超过疫情前的2019年。但人均旅游支出却明显减少。迄今为止，政府鼓励私人消费的努力一直收效甚微。北京也一直没有出台大规模的提振措施。一些专家认为，只有大幅提高内需，才是持久性刺激经济增长的有效手段。

不过，欧盟企业对中国经济前景仍表现出前所未有的悲观情绪。造成这种情况的主要原因是中国党和国家领导人习近平的经济政策。中国政府正在为本土工业投入巨额资金，以期实现5%的宏伟的经济增长目标。相比之下，德国经济预计今年只能增长0.3%。中国政府提供数以亿计的补贴，对电动车、光伏以及其他高科技产品提供补贴，以便使这些产品以极其优惠的价格进入欧洲。中国政府出台的相关措施包括提供补贴、低息贷款以及税务优惠。由于国内需求低迷，美国又出台了一系列限制措施，中国越来越将关注焦点转向欧洲市场。”

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