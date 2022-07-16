德语媒体：影响中国经济的“唯一原因”

（德国之声中文网）上周五（7月15日），中国国家统计局公布了最新经济数据，今年第二季度同比增长仅0.4%，上半年的增速也仅为2.5%。“明镜在线”随后发表题为“意识形态压倒理性”（Ideologie sticht Ratio）的评论，指出中国总理李克强宣布的2022年5.5%的增长目标，在第二季度的糟糕数字后看起来是无法实现了。

该报驻中国的通讯员Georg Fahrion写道：“通过这个数字可以得出关于中国现状的很多结论，远超经济范畴。可以预见的好事不多。几十年来，一般认为北京领导层将国家经济发展置于第一要位，赚钱是第一要务。中国（当局）的决定和行为基于经济发展，这曾经是经验法则，如今这种确定性消失了。中国政府行动的可预测性也随之消失。”

文章随后提到，在新冠疫情初始的2020年第一季度，中国经济曾遭遇更严重的滑坡，但当时的罪魁祸首是新的、尚不为人所知的病毒，负面影响很难避免，而当今的问题则不同，“北京是睁大了眼睛看着经济景气下行”。

“习近平的意识形态偏好也决定了中国的外交政策”

作者认为，“实用主义在中国已不再是衡量万物的标准”，“以经济利益为导向的实用主义时代已经过去”，意识形态主导的时代回来了。

“对于德国和世界来说，这一点非常重要，这不仅因为中国经济对我们的社会繁荣有着直接影响。也因为这反映在中国外交政策中，理性的考虑越来越多地让位于领导人的意识形态偏好。习近平主张一种重视国家实力高于一切的路线，该路线对于所谓的外国抹黑、贬低中国之举高度敏感，致力于中华民族的复兴。”

文章在最后指出，在这样的背景下，“打台湾违背中国的经济利益，这样的说法听起来已经不再像几年前那样让人放心”。

“中国为领导人的固执己见付出代价”

《法兰克福汇报》7月15日的一篇评论也指出，是新冠病毒的“清零”政策影响了中国经济。该报资深记者Peter Sturm的评论写道，导致中国经济增速崩盘的“唯一原因是习近平的清零政策，而他不会在党代会（二十大）前承认任何错误，中国为他的固执己见付出代价”。

这篇评论写道，对于中国官方的统计数字始终应该抱有一定的怀疑态度，但这次周五所公布的内容肯定是有一定可信度的。周五的数据甚至比之前已看淡的预期还要差。

“通常情况下，这种现象有很多原因。然而，在目前的情况下，唯一原因是‘清零政策’。更准确地说，增速不再要完全归咎于习近平。这正是问题所在。这位中国国家和党的领导人坚持要在任何时候都对所有问题持唯一正确意见。”

评论继续写道，习近平希望在几个月后的二十大上获得连任，打破数十年来中共总书记只连任两届的惯例。“在中国，不是所有人都喜欢这个想法，即便在党内也是如此。所以习近平认为他现在不能承认像‘清零政策’这样的错误。这位领导人将其权力置于一切之上，包括自己国家的经济福祉。”

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