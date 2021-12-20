德语媒体：彭帅接受采访 疑点并未消除

（德国之声中文网）《南德意志报》写道，大约七周前，中国网球选手彭帅发表微博，对前副总理张高丽提出性侵指控后，就一度人间消失，她本人也因此成了全球舆论关注度最高的新闻人物。然而，彭帅却在周日突然接受了新加坡《联合早报》记者的采访。这篇题为《令人生疑的采访》的报道写道：

"想必任何一位驻华外国记者都想和彭帅做个采访，然而偏偏是中国境内唯一可以公开发售、并遵守中国新闻审查制度的外国中文报纸获得了采访的机会。

彭帅对着采访记者的手机说：'我必须强调非常重要的一点，我从未说过或写过，我遭到过性侵。'她表示她没有受到监控：'为什么要监控我呢，我一直都很自由。'她强调，十一月中旬写给国际女子网球协会主席西蒙的电子信也是她自愿所为。彭帅在这封信中强调，她一切安好，所谓性侵指控并不属实。正是这封电邮使得国际女网协会对彭帅真实处境更为忧虑。

当被问及是否有出国计划时，彭帅表示，她早已不打比赛，而且出于疫情原因，她并没有离开中国的打算。她反问到：'我到外面干什么呢？'这位记者并没有问及张高丽或者彭帅提出的指控。这是在有意回避吗？可以肯定的是，这位采访者并不是记者，而是这家报社的管理人员，官职是'新加坡新闻控股公司副总裁助理'，一次引起全球关注的采访，采访者却是没有采访资格的记者？这在中国属于违法行为。"

《南德意志报》的报道写道，这次采访是中国官方在彭帅事件发生后一系列操作中的最新篇章。为了让全世界都相信，彭帅一切安好，当局可谓煞费苦心。然而，另一方面，对彭帅的国际关注反而有增无减。这篇报道最后写道：

"一项强调政治中立和'沉默外交'的国际奥委会，却借助两次和彭帅通话，打破了自身此前的沉默。为了引起关注，国际奥委会还为此发布了新闻通稿。巴赫表示，北京冬奥会前，将同彭帅在北京共进晚餐。新闻稿中性侵指控当然只字不提，并强调彭帅希望保护个人隐私。字里行间，中国方面操刀和协调的痕迹相当明显。"

对于彭帅事件的最新进展，《新苏黎世报》驻京记者也发来报道写道：

"局外人想必很难理解，但对于驻华外国记者来说，几乎每周都会遇到这堵看不见的围墙，这堵围墙使人无法就敏感话题展开实质性的交流。比如说，一位女权活动人士几经游说终于同意接受采访，但却在约定采访的日期突然反悔，而且不提供任何理由。再比如一位本来很具批评精神的非政府组织成员，看到采访机开始录制后，立即话锋一转盛赞习近平推出的各种'管控措施'对公民社会的发展大有好处。

这倒不是说，在中国，真相变得越来越模糊，而是说明所有的'敏感话题'都已无法在公共场合进行讨论。

鉴于中国的这种复杂性，国际女子网球协会在彭帅事件上所表现出的坚定，尤为令人震惊。网球协会发布电邮称：'我们仍坚持我们一向的要求，即对彭帅的性侵指控展开全面、公正以及透明的。"根据目前外界掌握的信息，这个要求恰到好处。"

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