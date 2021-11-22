德语媒体：彭帅事件的转机

（德国之声中文网）彭帅事件本周末出现了戏剧般的转机。继彭帅同友人就餐和出席体育赛事的视频出现后不久，国际奥委会主席巴赫本周日晚间也同彭帅本人进行了视频通话。《法兰克福汇报》报道称：

"事实上，在说清彭帅下落的问题上，国际奥委会和中国政府所面临的压力已经越来越大。毕竟，两个半月之后，北京冬奥会就将拉开序幕。国际奥委会模棱两可的态度已经在全球范围内引发批评呼声。此前，美国总统拜登也加入了有关彭帅事件的讨论，并对彭帅命运表示担忧。

国际奥委会发布的声明确实化解了外界最糟糕的担忧。但相关的讨论恐怕并不会因此被画上句号。国际奥委会的表态仍显得避重就轻，目的是为了给中国政府减轻压力。声明中并没有提及中国官方对彭帅微博的回应，也没有说明微博中被指责的中国前总理是否将会为此付出代价。

上周五，彭帅除外就餐的视频出现后，国际网球协会主席西蒙曾表示：'能看到她的视频，当然是个积极进展。但彭帅是否能自由决策以及自由活动，目前仍不清楚。'奥委会主席巴赫同彭帅视频通话后，关于彭帅自由度的问题仍没有得到解答。只要中国官方不就彭帅对张高丽的指控做出回应，那么，任何视频以及彭帅本人的表态，都只是避免扩大损失的虚伪尝试而已。"

《法兰克福汇报》就彭帅事件发表的题为《中国政府的肆意妄为》的评论中称，中共统治下，中国发生的不公正事件数不胜数，彭帅的遭遇显然并不是最严重的。但几天来彭帅事件受到关注的程度显然超过了藏维人士遭受的大规模打压、香港抗议运动遭到的镇压、以及中国对宗教少数派和维权人士的肆意抓捕。评论写道：

"彭帅事件说明了一个问题：对于肆意妄为的专制政权来说，个人命运是多么的微不足道。即便不做反政府的事情，一个人也有可能会受到专制机器的碾压。在错误的时间遇到当权者，也同样可以引来灾祸。像彭帅这样，同官员有过类似经历的中国人应该不在少数。

对中国政府来说，这一事件的敏感之处在于，彭帅既是中国封闭社会的一员，但同时又受到国际舆论的关注，因此保持缄默的惯用做法已经无法奏效。中国政府正在向世人展示，他们缺乏应对政府内部人士错误行为的能力。而这一事件同时也显示出，中国政府对来自外部的压力并不总是无动于衷，而这也正为彭帅事件出现转机提供了机会。更为重要的是，民主国家也应幡然悔悟，即对北京采取强硬态度是会奏效的。"

立陶宛同意台湾在维尔纽斯开设"台湾代表处"，引起北京方面的勃然大怒。中国已宣布，将同立陶宛的外交关系降至'代办级'。柏林出版的《日报》发表评论称：

"立陶宛对中国所表现出的顽强态度也是对其他东欧国家发出的重要信号。北京的魅力外交已经在匈牙利和塞尔维亚等国结下硕果。而中华人民共和国在欧洲的政治影响力越大，欧盟在批判性中国议题上达成共识也就会变得更难。而恰恰是这种共识今后将会变得越来越重要。毕竟'老欧洲'早已意识到，中国不仅仅是伙伴，更是一个制度性挑战者。立陶宛显然有能力在其外交政策中表达这一立场。但对于经济上高度依赖中国的德国来说，如果也以同样的姿态对台湾表示声援，代价将会高昂得多。"

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