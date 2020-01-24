 德语媒体：当猜疑开始蔓延 | 媒体看中国 | DW | 24.01.2020

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德语媒体：当猜疑开始蔓延

这种埋藏于内心深处的不信任感带来的后果是，人们宁肯相信社交网络里来路不明的聊天记录，也不肯相信国家媒体里的官样文章。

China Wuhan Coronavirus (Getty Images/Wang He)

（德国之声中文网）随着疫情的蔓延，武汉等多个湖北城市已经宣布“封城”。与此同时，北京的宣传机器则在避免民众中产生恐慌情绪。《法兰克福汇报》发自北京的报道称，追问疫情责任的批评呼声也遭到当局的打压。这篇题为《找到了替罪羊》的文章写道：

”新闻报道的大方向显然是避免引起民众的恐慌以及规避对疫情的问责呼声。不过，与此同时，国家电视台则获准对武汉市长穷追猛打，直到他承认’市政府没有就传染危害发出充分及时的警告。‘ 目前已经出现了要求武汉市长周先旺下台的呼声。看来，替罪羊似乎已经找到了。

武汉的封锁状态还要持续多久，周四官方并未告知。不过，当地政府宣布，所有中小学都将推迟开学时间。这意味着，封锁状态可能会超过下周末即将结束的春节假期。有鉴于此，周四武汉市内发生了一些哄抢食品事件，有人呼吁政府加强价格监控，不准商家趁火打劫哄抬物价。封城令突如其来，市民只有几个小时时间为此做准备。周三晚间十点的一个新闻发布会上，完全没有提及周四将采取的封城措施。不过此前已经有消息称，当局要求党政干部不得离开武汉。对于武汉市内的农民工来说，封城措施意味着他们将失去一年中仅有的一次返乡同家人团聚的机会。“

China Coronavirus | Bau eines Krankenhauses in Wuhan (AFP/STR)

武汉正在加紧修建收治冠状病毒感染者的特种医院。

 

中国官场上欺上瞒下比比皆是

随着疫情蔓延，口罩和护目镜等防护设备在中国许多城市成为抢手货。《南德意志报》认为，哄抢行为本身也反映了民众对政府的不信任。这篇题为《当猜疑开始蔓延》的文章写道：

 “随着疫情快速蔓延以及国外出现确诊病例，中国政府所蒙受的国际压力也越来越大。境外的感染病例迫使北京必须展示其应对能力。对武汉实施的隔离措施不仅是对内、同时也是对外发出的明确信号。中国最高领导人宣布亲自出马应对危机的同时，基层官员所承受的压力也在呈几何级数地增长。但具有讽刺意义的是，这不但于事无补，只会平添变数。因为这同时增大了地方官员隐瞒疫情掩盖错误的风险。”

文章写道，中国官场上这类欺上瞒下的做法比比皆是。以至于作为总理的李克强都表示，他不大信任地方上报的经济数据。文章称：

“陷入恐慌的民众开始大量抢购食品和口罩，这也反映出民众缺乏对政府的信任。国家主席习近平发表的全国讲话，并未能让大家安心，反而令出逃浪潮进一步加剧。媒体也在其中扮演了重要的角色。毕竟在习的统治下，中国已完全没有了能够自由报道的媒体。那些迄今为止就疫情进行了相对自由报道的记者，已经感受到了政府的压力。

国家级媒体则明显减少了对疫情的报道。周四，中国最重要的《人民日报》头版对武汉疫情只字未提。于是乎，中国数亿网民只好通过网络了解疫情。这种埋藏于内心深处的不信任感带来的后果是，人们宁肯相信社交媒体里一段来路不明的聊天记录，也不肯相信国家媒体里的官样文章。”

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