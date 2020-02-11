德语媒体：当不信任感开始迅速蔓延

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表题为《中国：当不信任感开始迅速蔓延》的客座评论。作者Maximilian Mayer写道，尽管当局加强了审查，还是无法阻止网民将"吹哨人"李文亮医生塑造成一位民族英雄。评论写道：

"中国共产党至少在之后的几天时间里失去了对舆情的掌控。很多人提出要求实现言论和新闻自由的诉求。对于那些认为中国人对言论管制已经习以为常的人来说，这一切来得相当突然。武汉十位教授发表公开信，要求取消政府的新闻审查，兑现宪法中赋予的言论自由权利。尤为令人惊讶的是，他们的呼吁竟然没有被删除。更有生活在中国境内的学者要求习近平立即下台。

对于中国来说，这简直无异于一场政坛地震。尽管批评声四起，习近平仍大权在握，但其权力高度集中以及打压不同意见的执政风格仍难免失去人们的信赖。耗资庞大的隔离措施、濒临破产的众多中小企业以及严重受阻的全球产业链，这一切也将给习近平带来越来越大的压力。"

受中国疫情影响而受阻的全球产业链，也使德国企业受到冲击。《法兰克福汇报》以"中国经济生活尚未恢复正常"为题报道称，尽管政府要求本周一恢复生产，但真正复工的企业却数量有限。文章写道：

"由于冠状病毒疫情迅速扩散，政府决定将春节假期延长至上周末。但本周一，由于受到地方当局的压力以及员工短缺等原因，许多企业和公司仍无法恢复生产和办公。德国汽车制造商大众上周末宣布，该公司在华合资企业的停产状态将延长至2月17日。宝马公司也表示，设在沈阳的工厂一周后才会恢复运营。只有戴姆勒宣布其设址北京的工厂会在周一恢复生产。

就周一的情况来看，中国的经济生活还远远没有恢复正常。在北京，许多员工已经开始上班。但在上海，当局规定近期曾离开过上海的人都需要接受为期两周的居家隔离。上海的人口是疫情爆发区武汉人口的两倍，而过去几天内，大约有四百万来自安徽、河南和江西的农民工重返上海。上述三个省份都同疫情严重的湖北省接壤。因此，上海人普遍担心，这里爆发疫情的风险非常之高。"

文章写道："并非所有企业都能自行决定何时开工。由于最高领导层发出威胁称，将严惩防疫不力的官员。很多地方官员都担心，过早复工会导致疫情蔓延，因此他们会动员企业推后复工的时间。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]