德语媒体：强大却孤独的中国

（德国之声中文网）《时代周报》刊登题为"强大的孤独"（Mächtig einsam）长篇分析称，美国正在同中国的部分邻国在亚太地区编织一张联盟的网络，以对崛起的中国形成包围。

印太地区俨然已成为21世纪大国地缘政治新的逐鹿之地。文章分别介绍了美、澳、英新进缔结的印太安全联盟（AUKUS），存在已有时日的美、日、印、澳四方安全对话（Quad），以及具有无法忽视的反中倾向的《跨太平洋伙伴关系协定》 (CPTPP)的产生背景和特点。针对后者文章接着写道：

"偏偏中国表达出对加入这一自贸协定的兴趣，而该协定的初衷原本是要制约中国。这是一步精明的外交棋招。虽然北京的缔约申请在可预见的时间内成功获准的可能性不大，但中国即便叩门无果，却也能颇有媒体效应地向公众展示自己的合作意愿，同时为自己的论点提供佐证，即缺乏善意的邻国和强大的外部势力意图遏止中国的发展，把新一轮冷战对手的标签强加给中国。

北京怀疑，美国及其盟友要围堵中国。如果看一看亚洲的相关国家及其地理上的关系，就不难得出这样的结论。眼下在华盛顿，当人们谈论起中国的时候，其敌对态度的确让人联想起冷战时期的意识形态对立。然而也可以反过来问，为什么中国在建立自己的合作与同盟方面，会如此困难重重。它远远没有达到美国在1945年后所做到的建立一整套同盟系统的水平。地图向我们展示了这样一个令人不安的现实：尽管中国在变得越来越强大，但它依然是一个没有朋友的大国。"

从强制到"减少"

《法兰克福汇报》驻京记者发来报道，内容是中国政府一份文件提出"减少非医学需要的人工流产"，在中国社会引起的讨论和争议。这一表述其实同之前的文本并无明显区别。报道接着写道：

"尽管如此，这份指导性文件引起很多中国年轻女性的不安。这里面有两个原因：一是中国人习惯于在字里行间寻找信息。一个看似无辜的句子有可能是今后影响深远的重要措施的前奏，这样的事情人们经历的不少。另外，鉴于以往的痛苦经历，人们对政府指令下的计划生育政策怀有深深的不信任。从1979年到2015年，强制堕胎和强制节育被用作落实一胎政策的手段，给无数女性的身心健康带来严重后果。

中国的女权主义者现在猜测，减少人工流产的计划，为的是达到相反的目的，即依据新的三胎政策让女性生育两到三个孩子。不少年轻女性对国家试图对她们的家庭生活规划指手画脚--就像对她们母亲一辈一样--感到愤慨，特别是政府为了提高出生率，除了推出扶持年轻家庭的措施，还重又提倡传统的家庭模式。"

作者总结了网络讨论后写道：

"长时间以来，堕胎属于控制生育的平常手段。就在几年前，堕胎广告还随处可见。统计数字显示，2014年到2017年，中国每年的堕胎数量大约有900万。其中一个原因是学校性教育的缺乏。政府的避孕知识普及教育直到不久前还仅针对已婚夫妇。此外对避孕药及其副作用的疑虑十分普遍。 在中国，关于胎儿生存权的道德争论则很少，堕胎可能给女性带来的心理后果也鲜有提及。"

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