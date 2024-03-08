德语媒体：弱势的总理

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，虽然今年获准采访人大会议的外国记者人数之多，是过去几年不曾有过的，但随着人大会议的总理记者会被取消，记者们也就成了这场"政治秀"名副其实的看客，中国政府也变得比以往更加难以接近。这篇题为《弱势的总理》的评论写道：

"党和国家领导人习近平执政的过去几年当中，人大会议后的总理记者会逐渐失去了往日的即兴和火爆场面。记者必须提前数天提交问题。现如今，总理记者会彻底成为历史。这一方面说明中国政府正变得越来越不透明，另一方面，此举也很能说明总理的地位。政府总理失去了记者会这一舞台，说明也许他根本就没有那么重要。

对于总理来说，记者会是一个让自己脱颖而出，展示个人施政风格和政治取向的绝佳场合。然而，在当下要求绝对效忠习近平政治氛围之下，突出自己并不是一个明智的选择。李强不断减少自己在政治上出头露面的机会，也是为了杜绝任何他对习近平构成挑战的传言。在其前任李克强任内，类似的传言就曾不绝于耳。李克强卸任总理之后不到一年，就因心脏病去世。

李强显然不愿意引起过多关注。同其前任相比，李强显得没有任何棱角。李克强总理任上曾多次前往洪水灾区或疫情地区进行视察，而李强则很少采取这类行动。李克强较为亲民的政治风格，使他很受民众爱戴。尽管李克强也是这个体制的一员，但他偶然也会发表个人的观点。相比之下，李强则是一个循规蹈矩的体制内人士。"

中共建政以来的历任总理 李克强（2013-2023年任总理） 作为习近平的“搭档”，李克强一直被认为是这一权力格局下的“弱势总理”。习近平主政以来，国务院和政府机构的权力不断被削弱，总理地位被边缘化。“李克强经济学”等带有其个人烙印的经济政策，也大多无疾而终。有分析认为，李克强早已被排斥于重大决策之外，如中美贸易谈判、清零防疫政策等。即便在历来总理负责的经济领域也不例外。习、李二人政见不合，则是公开的秘密。2022年中共二十大上，习近平如期获得连任，李克强则在2023年3月的人大会议上卸任，由习近平的亲信李强接替。同年10月底，李克强突然去世，享年68岁。

中共建政以来的历任总理 温家宝（2003-2013） 温家宝总理任期内中国GDP高速增长，并上升为世界第二大经济体，但同时贫富差距不断扩大，经济、社会发展失衡加剧。2008年，温家宝政府为应对全球金融危机出台了四万亿投资计划，其后果备受争议，包括助长房地产泡沫和腐败。温家宝本人的家族财富也成为海外媒体揭秘的对象。他一直试图营造自己开明和亲民的形象，也因作秀之嫌而被一些人戏称为“影帝”（作家余杰著有《中国影帝温家宝》一书）。中国人民大学政治学教授张鸣认为，温家宝任总理后没有抓住相对有利的国际大环境对中国大刀阔斧改革，他在任十年是中国“失去的十年”。

中共建政以来的历任总理 朱镕基（1998-2003） 朱镕基是在中国民间口碑较高的一位总理，在西方也颇受欢迎。他被认为是坦率敢言、高效灵活、对经济发展有见地的实干家。在他任期内，中国在2001年加入了世贸组织，政府进行了税收改革、国有企业和金融体制改革，中国经济得以以持续稳定发展。但他领导的改革也打破了许多人的“铁饭碗”，让数以千百万计的国有企业职工下岗或失业，带来诸多长期的社会问题。

中共建政以来的历任总理 李鹏（1988-1998） 李鹏在“六四”事件中支持邓小平镇压学生的决定，并作为总理签署了戒严令，因此被认为是天安门流血屠城的责任人之一。此前，身为革命烈士后代、周恩来养子的李鹏就被视为政府中的保守派代表人物。李鹏在总理任期内政绩乏善可陈，较为突出的是力推备受争议的三峡工程上马。李鹏早年留学苏联，曾主修水电，后来又在水利部门任职。

中共建政以来的历任总理 赵紫阳（1980-1987） 赵紫阳在总理任期内推动经济和政治体制改革，被视为中共改革派代表之一。1987年赵紫阳接替胡耀邦担任中共中央总书记，同年辞去国务院总理职务，由李鹏任代总理。1989年天安门民主运动期间，赵紫阳主张对话，反对武力镇压。当自己在中共高层失势后，赵紫阳到天安门广场探望绝食抗议的学生（图）。这在中共十三届四中全会上被定性为“严重错误”，赵被撤销党内一切领导职务并遭受软禁，直到2005年1月逝世。

中共建政以来的历任总理 华国锋（1976-1980） 1976年毛泽东逝世，他钦定的“接班人”华国锋出任中共中央委员会主席、中央军委主席和国务院总理，成为党政军最高领导人。但他被视为一个过渡性的人物。与邓小平理念相左的华国锋先后辞去党、政、军的最高职务，退出中国的最高权力核心。有评价认为，他的主要功绩是结束文化大革命、结束阶级斗争，为日后的改革开放奠定了基础，但他也因循毛泽东的一些定式，尤其是所谓“两个凡是”，受到诟病。图为1878年华国锋与到访的联邦德国总理施密特。

中共建政以来的历任总理 周恩来（1949-1976） 周恩来是中国共产党的创建人之一，1949年中华人民共和国建立后即担任政务院（1954年改国务院）总理。在官方的宣传和多数中国民众心目中，周恩来是“鞠躬尽瘁”、清廉无私的道德楷模。但批评者认为，作为党和政府领导人之一，他未能阻止毛泽东发动文革等给中国带来巨大灾难的政治运动。1976年1月周恩来逝世，遗体运往八宝山火化之日，北京有百万民众沿街为其送行。



《新苏黎世报》评论写道，李强在地方任职期间，曾获得过重视企业和有务实精神的美誉。因此，中外很多人士，都曾希望李强就任总理后，能够给中国经济发展带来新意。

"毕竟李强被视为习近平的亲信，深得习的信任。因此，同李克强相比，李强也许能够对习近平施加更大的影响，比如改善外国企业和投资者的条件等。

然而，《南华早报》的一份分析却显示，李强就任半年以来，虽然比其前任李克强在中国境内出行的次数更多，但会晤外国使节和经济界代表的次数却明显更少。总理所能扮演的角色似乎越来越有限。习近平则在进一步稳固权力。"

中国电动车的数据风险

《经济周刊》发表评论称， 在谈到中国电动车时，欧洲人关注的重点一直是这些车辆是否得到了中国政府的补贴，而对中国电动车暗藏的数据风险却很少顾及。

"这些（中国电动）车在欧洲街头上搜集的大量数据会造成怎样的风险，没有人在考虑这个问题。这些数据会被存储在哪里？谁有权查阅这些数据？作为第一步，应要求中方对上述问题予以公开回答，并以此作为发放进口许可的前提。鉴于上述数据一旦流入中国可能引发的严重问题，那种认为单凭《数据保护条例》就可高枕无忧的想法，或许日后会被证明过于草率。"

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