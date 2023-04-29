德语媒体：应该接受中国的调解吗？

（德国之声中文网）虽然中国国家主席习近平与乌克兰总统泽连斯基进行了战争爆发以来的首次通话，但是乌克兰战场上的炮火硝烟仍在持续。《世界报》在线版（welt.de）发表署名评论文章指出，对于北京作出调解姿态的背后用意，人们当然可以存疑，但问题是——眼下似乎也没有什么别的选项。

文章开篇写道：“不管怎么去看，目前俄罗斯总统普京应该是没有任何作出让步、实现俄乌持久停火的意愿。”尽管从莫斯科的视角来看，战场上的局势发展绝对不容乐观，但是克里姆林宫那边没有任何退让的迹象。

作者Jacques Schuster分析认为，退一万步讲，就算是普京出人意料地做出了妥协，那么谁来保护乌克兰的安全这个问题仍然是悬而未决。因为在撕毁条约这方面，俄罗斯早已是“前科累累”——在1994年的布达佩斯安全保障备忘录中，俄罗斯作为缔约方之一，保证尊重乌克兰现有领土的独立和主权。但违背这样的协议对于莫斯科来说显然是轻而易举的事情。即使今天乌克兰和俄罗斯达成了某种停火协议，又有什么实质意义呢？

作者认为，要想在乌克兰的安全利益、俄罗斯的诉求和重要的和解姿态之间取得必要的平衡，其难度“不亚于用火柴棍来重建纽约的所有高楼大厦和公园”。“尽管如此，西方国家面对这样的一个西西弗斯式的艰难使命，连尝试努力一下都不愿意，也是令人惊奇的。”

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“西西弗斯式任务”这个典故来自希腊神话，说的是对西西弗斯的一种惩罚：他必须用尽全力将一块巨石推上山顶，但每次快要到达的时候，巨石又会滑落，滚回山下，他又得重新开始，如此周而复始却又徒劳无功。

即使在乌克兰和俄罗斯之间重建和平这项任务是如此的艰巨，那么西方国家是否打算彻底放手不管了呢？作者发问道，难道西方愿意把自己局限于武器提供方的角色中吗？中国是否应该成为唯一被交战双方都认可的调停人？

“至少北京具备给莫斯科施加影响力的必要实力。现在俄罗斯政府已经完全依赖于中国，而北京也乐于保持俄罗斯这个小伙伴落后于自己的地位。”文章分析指出，由于现在俄罗斯彻底战胜乌克兰已经是基本不可能的事情了，所以习近平有充分的理由通过会谈去寻求一个对于双方来说都能挽回颜面也都可以接受的解决方案。

习近平与泽连斯基进行了乌克兰战争爆发以来的首次通话

“习近平（进行调解）的动机是否单纯，人们当然有理由去怀疑。但是怀疑又有何意义呢？诚实的中间商本来就很罕见。人们的目标仍然是建立一个稳定的秩序，而在这个格局之中，没有任何一方心怀怨恨，随时都要抓住任何机会去用暴力推翻现存的秩序。”

泽连斯基的策略

《法兰克福汇报》则从另一个角度出发，分析了乌克兰政府到目前为止对中国的态度。该报记者Nikolas Busse指出，基辅方面在近几个月里面对北京采取的是现实主义政治路线。这也就解释了为什么中国此前提出的所谓和平计划在乌克兰得到的反响远比在欧美主要国家要友好积极得多。

“这一点也不奇怪。中国是这个世界上为一个还能够对俄罗斯施加有效影响力的国家。习近平不会、也不能向普京发号施令。但是如果没有来自中国的政治和经济商的支持，普京的地位可能会更加受到削弱。”

文章进一步分析指出：“泽连斯基的策略得到了回报——他和习近平通了电话，并且对方已经承诺要派遣特使前往乌克兰。这体现出两个重要因素：一方面，这位中国领导人确实愿意在冲突中发挥更加积极的作用。也许中国最近在中东取得的外交成功也给他带来了鼓舞，毕竟美国在该地区的外部执法者地位受到了撼动。另一方面，习近平没有把所有的鸡蛋都放在俄罗斯这一个篮子里。他这样做是有底气的，因为普京对他的依赖性已经足够大。”

至于中国的调解努力能走多远，目前还无法预测。作者总结道，毕竟俄罗斯和乌克兰在这场战争中所寻求的目标仍然相距甚远，而且双方的物质资源也都还没有耗尽。



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