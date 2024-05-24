德语媒体：应向北京表明界限

《新苏黎世报》写道，中国对台湾的军演在战略上起到反效果，因为台湾民众对中国的看法仅会比过去更负面。《科隆城市报》认为，面对中国对台湾的威胁，应向北京表明可能面临经济后果。

（德国之声中文网）《新苏黎世报》引述台湾国防部智库国防安全研究院陈明祺分析说，中国的军演一方面有着象征性的用意，北京以此向台湾发出强力和坚决的信号。另一方面，每次大规模军演都在打破现状，让武装部队有练兵的机会。"但是，战略上，军演是起到反效果。台湾民众对中国的看法仅会比过去更负面。"

政治考量

《南德意志报》引述柏林智库墨卡托中国中心克劳斯·宋（Claus Soong）分析说："台湾对军演反应平静，因为过去的经验显示，中国的军演通常是发出政治讯息而不是立即的侵略威胁。"文章写道，台北股市台湾指数略有上升。台湾央行称没有值得一提的资本外流。"对大多数台湾人来说，生活如常继续。"

该报引述台湾淡江大学军事问题专家林颖佑说，他不认为北京此次的威胁姿态会像2022年的规模那么大。当时，美国众议院议长佩洛西访台后，中国人民解放军在长达九天内举行了一系列演习，演练围困台湾。当时还发射了掠过台湾上空的导弹，其中部分落入日本经济专属区海域。林颖佑表示，军演的目的是彰显中国实力，威慑台湾。"但他们并不希望让日本等国家紧张。"

《南德意志报》写道，特别是美国11月大选也是北京考虑的因素。中国政府不希望给美国总统拜登及其前任和竞争对手特朗普提供更多的论据，来加强对台湾的援助。支持这一说法的一个迹象是，中国迄今尚未设立民用船只禁行区。

中国绕岛军演 台湾民众怎么想 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

经济后果

《科隆城市报》评论说："一个人要感到多软弱，才会威胁要打断另一个人的骨头。中国正在台湾岛前展示其武器，派出战舰、战机进入台湾海峡，并让外交部发言人警告说，谁要推动这个岛国的独立，就要冒'头破血流'的风险。"

"数年乃至数十年来，对台湾的威胁一直是中国惯用的对台腔调。"文章写道："然而，把这一切仅仅当作喧嚣的声调，是不够的。局势变得更棘手。存在这种风险，即中国试图趁乌克兰战争和加沙冲突之机消除台湾这个滋扰因素。俄罗斯对乌克兰的进攻显示，从威胁到残酷的现实可以有多快。"

文章写道："因此，对待台湾冲突需要比以往更加谨慎。面对目前的恐吓威胁，要保持平静。同时，要向中国说明其行为的界限和后果。这不需要威胁打断骨头。最重要的是发出明确可信的经济后果的信号。世界市场动荡不安、国际企业撤离中国之际，中国受震荡的经济将会受损。这肯定不符合中国的利益。"

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