 德语媒体：幸好有特朗普怼中国！ | 媒体看中国 | DW | 02.02.2019

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媒体看中国

德语媒体：幸好有特朗普怼中国！

《每日镜报》的一篇采访关注了中德贸易，经济学者克莱默指出，北京对外企采取不公平竞争措施困扰着德国商界，不过，多亏现在有特朗普来帮忙。《新苏黎世报》的一篇客座评论则分析了强大的中国和疲弱的中国会产生何种影响。

Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit einer chinesischen Handelsdelegation (Getty Images/M. Wilson)

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（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》采访记者Carla Neuhaus和Markus Lücker开门见山地请德国商业银行（Comerzbank）首席经济学家克莱默（Jörg Krämer）预测一下2019年德国的经济形势，他在回答这一问题时就提到了中国："目前，很难把德国经济当作一个整体来分析。各个领域情况不同。一方面，建筑和服务业面临着强劲的国内需求，这个行业现在只是担心没有足够的员工去处理那么多业务。另外一方面，出口依赖型产业因为中国订单减少而受到影响。中国的经济放缓，从这个角度讲，德国经济与中国并存。"

采访记者马上追问克莱默，德国如此依赖中国是否会有问题。他这样回答："在全球贸易往来中，某种依赖总是会存在的。问题不在我们向中国出口了多少，而在于中国的不公平态度。比如被迫转让技术。另外，德国企业在中国的生存环境还是比中国本土公司更难。"

那么应该怎么应对呢？题目为"幸好我们有唐纳德·特朗普"（Zum Glück haben wir Donald Trump）的文章援引这位经济学者："说得直白点：幸好我们有特朗普，他正在关心这些话题。"采取关税这种方式当然冒险，并且给出口产业带来不确定性："不过人们同时也应该意识到，与之前相比，中国采取了更多行动。如果特朗普最终能让北京做出让步，不仅仅是美国、德国公司也会因此受益。"

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疲弱的中国也会产生威胁

"中国远不是世界头号强国，更没有能力在军事上向美国挑战--如果真到了这个地步的话。"《新苏黎世报》周五发表一篇客座评论这样写道。题目为"疲弱的中国也会构成危险"（Auch ein schwaches China stellt eine Gefahr dar）的文章写道，人们应该看到，如果中国和美国差距缩小，符合国际社会的利益。除了"强大的中国的受益人是谁？"这样的问题之外，人们也应该思索这样一个问题："一个疲弱的中国会产生什么样的威胁？"

文章作者是图宾根中国中心主任施寒微（Helwig Schmidt-Glintzer）。这名汉学家写道："我们先来看看第二个问题：一个疲弱的中国，会给国内的自由、多元、民众的自我决定权和少数民族构成威胁。同时，这样的中国也会给全球和平带来威胁，因为中国的每一届政府都会通过提倡民族主义情绪来弥补这种不足。"这样的中国非常危险。"然而，鉴于目前的军事不平衡，这种危险还是一个长期问题。"

与此相反，一个强大的中国有助于维护世界和平："这样的中国将继续与国际组织接触，积极参与斡旋全球问题和挑战。不过现今的中国有些模棱不清，既不是明确的强大，也不是明确的疲弱，也许这解释了北京不坦率、不真诚的态度。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点


 

 

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