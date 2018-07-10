德语媒体：并不离谱的怀疑

(德国之声中文网)《时代周报》网站以"丑陋的怀疑"为题，刊发评论认为，刘霞现在离开了中国，固然是好消息，但是北京选取的这个时间点，绝对不是偶然。

"软禁结束，这对刘霞是一个好消息，也是人权所取得的一个微小胜利。然而，在中国，还有许多人权人士遭到了法庭莫名其妙的判决，他们被囚禁、被禁声，有些人还要被强迫公开认罪。凡是太过张扬地抨击共产党政策的人，都至少会惹来一些麻烦。而在穆斯林聚居的新疆，那些被认为是'落后'的维吾尔人还会被送入劳改营。"

文章接着指出，对刘霞予以放行，主要还是向西方民主国家释放一个信号。该消息在中国国内基本看不到。而此事发生的时间点也并非偶然。作者认为，北京现在正争取与欧盟一起在世贸组织框架内抗衡美国，习近平也想再次将自己塑造成自由贸易捍卫者，与特朗普形成鲜明对比。

"但是欧盟却不会和中国并肩抵抗美国。德国政府以及欧盟委员会可不是傻子。他们知道，中国的国家资本主义本身就非常倾向贸易保护主义，而且系统性地、肆无忌惮地掠夺知识产权。中国企业即便不是国资企业，也依靠大量的国家补贴、优惠贷款在全世界运作。"

"这一切都和自由贸易、市场经济毫不相关，也是特朗普推动对华制裁的一个主要原因。对刘霞予以放行，这难道是为了赢得自由主义工业国最重要代表人物之一的默克尔的好感，从而结成对抗特朗普的共同战线？这种怀疑尽管有些丑陋，但是并不离谱。这两件事到底有没有关联，我们永远无法得知。但是下周在北京的中国欧盟峰会上，默克尔等欧洲国家领导人绝对不能忘记这一点。"

《南德意志报》的评论以"德国外交的胜利"为题指出，刘霞案例说明，民主国家将眼界放宽到经济利益之外、坚持人权法治的做法，有时也会获得回报。

"刘霞抵达了德国。诺贝尔和平奖得主刘晓波病逝，现在他的遗孀不再是囚徒。这也算是给人权人士的一条偶尔的好消息。这个星期二是个好日子，但是，这还远远不是一个好结局，更不是一个幸福的结局。"

"刘霞是一个备受打击的女性。她的丈夫61岁时因癌症在监禁中去世，中国当局太晚才承认刘晓波性命堪忧，而且还拒绝他出国治疗。而且，我们现在也不能说'刘霞自由了'，她的弟弟刘辉某种意义上成为了中共的人质，刘霞在德国说错的每一句话，都能让她弟弟重返监狱。"

"但是刘霞还活着，不再被软禁在家中，能够在柏林和朋友重逢。德国外交圈也有高兴的理由。德国政府为刘霞所作出的努力超过其他所有国家的政府。也许这才是最好的消息：民主国家将眼界放宽到经济利益之外、坚持维护人权法治的做法，有时也真的会获得回报。我们终于又可以短暂地为德国自豪一下。"

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