 德语媒体：并不离谱的怀疑 | 媒体看中国 | DW | 11.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

媒体看中国

德语媒体：并不离谱的怀疑

刘霞出国获得放行，这背后有着怎样的政治交易？这件事，德国政府又有多大的功劳？周三的德语报刊评论版，密集关注了这一话题。

Deutschland Berlin Ankunft Liu Xia, Witwe des chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

刘霞周二下午抵达柏林后，德国外交部直接在停机坪上将她接走。

DW.COM

旅居德国的独立中文笔会会长廖天琪近年来一直在为刘霞的命运奔走，也与刘霞保持着定期联系。刘霞今天早晨突然被中国当局允许出国，廖天琪事先也不知情。她在接受德国之声采访时表示，不论内幕如何，刘霞被放行，总是令人欣慰的。 (10.07.2018)

经过12小时航程，刘霞由北京飞抵柏林展开她的新一页。她在抵埗第一天并没有会见传媒，只是跟个别好友碰面。友人形容刘霞的身体仍很虚弱，呼吁外界给予她一点时间，本周五有机会露面。 (11.07.2018)

中国外交部证实刘霞赴德国就医，但表示这与李克强访德并无关联。就在刘霞离开的前一天，外媒记者还登门拜访，与刘霞握手交谈，丝毫没有察觉对方即将踏上不归之路。 (10.07.2018)

刘晓波的遗孀刘霞被软禁八年后，终于走出牢笼，周二（7月10日）乘飞机离开北京。这个消息传出的时间让一些与刘霞有联系的友人都感到惊讶，但刘霞出国的目的地则毫无悬念——那就是德国。 (10.07.2018)

(德国之声中文网)《时代周报》网站以"丑陋的怀疑"为题，刊发评论认为，刘霞现在离开了中国，固然是好消息，但是北京选取的这个时间点，绝对不是偶然。

"软禁结束，这对刘霞是一个好消息，也是人权所取得的一个微小胜利。然而，在中国，还有许多人权人士遭到了法庭莫名其妙的判决，他们被囚禁、被禁声，有些人还要被强迫公开认罪。凡是太过张扬地抨击共产党政策的人，都至少会惹来一些麻烦。而在穆斯林聚居的新疆，那些被认为是'落后'的维吾尔人还会被送入劳改营。"

文章接着指出，对刘霞予以放行，主要还是向西方民主国家释放一个信号。该消息在中国国内基本看不到。而此事发生的时间点也并非偶然。作者认为，北京现在正争取与欧盟一起在世贸组织框架内抗衡美国，习近平也想再次将自己塑造成自由贸易捍卫者，与特朗普形成鲜明对比。

"但是欧盟却不会和中国并肩抵抗美国。德国政府以及欧盟委员会可不是傻子。他们知道，中国的国家资本主义本身就非常倾向贸易保护主义，而且系统性地、肆无忌惮地掠夺知识产权。中国企业即便不是国资企业，也依靠大量的国家补贴、优惠贷款在全世界运作。"

"这一切都和自由贸易、市场经济毫不相关，也是特朗普推动对华制裁的一个主要原因。对刘霞予以放行，这难道是为了赢得自由主义工业国最重要代表人物之一的默克尔的好感，从而结成对抗特朗普的共同战线？这种怀疑尽管有些丑陋，但是并不离谱。这两件事到底有没有关联，我们永远无法得知。但是下周在北京的中国欧盟峰会上，默克尔等欧洲国家领导人绝对不能忘记这一点。"

《南德意志报》的评论以"德国外交的胜利"为题指出，刘霞案例说明，民主国家将眼界放宽到经济利益之外、坚持人权法治的做法，有时也会获得回报。

"刘霞抵达了德国。诺贝尔和平奖得主刘晓波病逝，现在他的遗孀不再是囚徒。这也算是给人权人士的一条偶尔的好消息。这个星期二是个好日子，但是，这还远远不是一个好结局，更不是一个幸福的结局。"

"刘霞是一个备受打击的女性。她的丈夫61岁时因癌症在监禁中去世，中国当局太晚才承认刘晓波性命堪忧，而且还拒绝他出国治疗。而且，我们现在也不能说'刘霞自由了'，她的弟弟刘辉某种意义上成为了中共的人质，刘霞在德国说错的每一句话，都能让她弟弟重返监狱。"

"但是刘霞还活着，不再被软禁在家中，能够在柏林和朋友重逢。德国外交圈也有高兴的理由。德国政府为刘霞所作出的努力超过其他所有国家的政府。也许这才是最好的消息：民主国家将眼界放宽到经济利益之外、坚持维护人权法治的做法，有时也真的会获得回报。我们终于又可以短暂地为德国自豪一下。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

  • Liu Xia (Reuters/D. Gray)

    国家的“囚徒”：刘霞

    结缘

    刘霞与刘晓波在1996年结婚，是刘晓波的第二任妻子。当时刘晓波正因从事民主运动而遭到当局劳教。从此两人命运紧紧联系在一起。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/L. Xia)

    国家的“囚徒”：刘霞

    陪伴

    刘霞本人是一名诗人。早年间接受采访时曾表示，与刘晓波“最初是因为文学而相爱了”。名为“丑娃娃”的系列摄影也是刘霞的艺术作品之一。

  • China Menschenrechte Liu Xia Frau von Liu Xiaobo Friedensnobelpreis 2010 (dapd)

    国家的“囚徒”：刘霞

    囚禁

    2010年，刘晓波获诺贝尔和平奖，很快，刘霞在没有受到任何指控或判刑的情况下受到事实上的软禁。2012年12月，数名友人冒险探望，承受官方巨大压力的刘霞泣不成声。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/AP)

    国家的“囚徒”：刘霞

    重聚

    2017年6月，刘晓波被诊断肝癌末期，数天后被送入沈阳一家医院。刘霞得以与他团聚。他们在看守之下，外界无法与其接触。

  • Hong Kong Protest 2016 | Porträt von Lia Xia (Reuters/B. Yip)

    国家的“囚徒”：刘霞

    呼吁

    2017年7月13日，刘晓波病逝，刘霞与外界的联系被切断。国际社会开始向中国政府施压，要求允许她前往德国。法新社报道说，这也是刘晓波的遗愿。

  • China Liu Xiaobo Trauerfeier Witwe Liu Xia (Reuters/Shenyang Municipal Information Office)

    国家的“囚徒”：刘霞

    告别

    刘霞将丈夫的骨灰撒入大海，这是外界看到她的最后一次影像。近一年的时间里，她被软禁在北京的家中。

  • Finnland Ankunft Liu Xia, Witwe des chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/Lehtikuva/J. Nukari)

    国家的“囚徒”：刘霞

    离开

    2018年7月10日，刘霞乘坐芬航航班离开中国，转道芬兰飞往德国柏林。图为刘霞抵达芬兰赫尔辛基机场。


DW.COM

国家的“囚徒”：刘霞

刘晓波获诺贝尔和平奖近八年后，刘霞获准出国。在此前相当长的一段时间内，刘霞被软禁在家中或其它地点，有专人看守，行动受限。刘晓波去年7月肝癌病逝，这一年里，刘霞能真正自由的希望看似十分渺茫。如今，刘霞得以前往柏林。 (10.07.2018)  

外部链接

ZEIT: Ein hässlicher Verdacht

时代周报

SZ: Ein Erfolg der deutschen Diplomatie

南德意志报

相关内容

Deutschland 5. deutsch-chinesische Regierungskonsultationen

德语媒体：刘霞、电池、贸易战-德中关系有喜有忧 10.07.2018

周二早晨出版的德语报刊，密集关注了正在柏林举行的德中政府间磋商会议。而当天晚些时候出版的报纸，则将评论的重点转向正在飞赴德国的刘晓波遗孀刘霞。

China Liu Xiaobo Trauerfeier Witwe Liu Xia

刘霞为什么选择德国 10.07.2018

刘晓波的遗孀刘霞被软禁八年后，终于走出牢笼，周二（7月10日）乘飞机离开北京。这个消息传出的时间让一些与刘霞有联系的友人都感到惊讶，但刘霞出国的目的地则毫无悬念——那就是德国。

Liu Xia

评论：早该做出的姿态 10.07.2018

诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀获准离开中国。这是早就应当迈出的一步。德国等方面一再致力于刘霞的重获自由。