德语媒体：帝国坟场与大国棋局

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"阿富汗最后的、不寻常的希望"为题，刊发评论指出，中美两国在阿富汗其实有着不少共同利益，北京和华盛顿应当停止互相指责，赶紧展开合作。

"中国外交官、官方电视台从来没有像现在这样公然唱衰美国、指责华盛顿背弃盟友。曾经经历过1989年可耻的溃败、被迫从阿富汗撤军的俄国人，如今也不怎么掩饰对在阿富汗遭遇失败的西方的嘲笑。继大英帝国、苏联之后，阿富汗第三次成为了'帝国坟场'，北约在经历了二十年的战事后遭遇失败。这将带来深远的后果。"

作者批评指出，在一个四分之三的民众依然秉持19世纪伊斯兰宗教观的国家，西方国家试图推行女童上学等现代政策，未免太脱离实际；数千亿美元的所谓援助资金，更是无人监督其去向，反而让塔利班更获普通民众的支持。阿富汗的所谓西方盟友的腐败行径令人发指，军阀寡头们也要用金钱去喂饱。

"大量的西方援助资金都变成了阿富汗政府官员在迪拜等地的房产，而没有被投资到阿富汗的学校、水井、工厂之中。阿富汗民众将这一切看在眼里，因此从来没有正眼瞧过西方的所谓援助。"

"北约国家派驻阿富汗的兵力一度超过10万，耗资超过1万亿美元，试图在阿富汗缔造安全和繁荣。与此同时，中国却在阿富汗收购矿产，那里的铜、锂以及稀有金属都是当今电动汽车时代的紧俏资源。"

"自从1996年塔利班第一次掌权以来，中国就一直保持着和这个极端原教旨组织的对话管道，其主要动机还是对直接和阿富汗接壤的新疆的担心。此外，对原材料的饥渴也是一大动机。"

"就像在其他冲突地区一样，北京在阿富汗也采用同样的策略：不介入。西方国家正在和那些石器时代般原始的圣战士对抗，从来没有与实际掌控着大片地区的塔利班达成某种共处协议。偏偏是西方国家，他们仿佛坚信毛泽东的'枪杆子里出政权'。"

"直到特朗普总统想要撤离阿富汗时，才开始和塔利班展开谈判。当时，这些极端分子许诺了美国人想听的一切。塔利班知道，这些占领军一旦撤出，这个国家就落入掌中，届时就没必要再遵守承诺了。"

文章接着指出，其实，西方如今除了撤军也别无选择，哪怕再驻军20年、花费数千亿也无济于事。作者认为，现在除了祈祷塔利班不要大开杀戒、诱发严重难民潮，就只剩一个希望："中国、俄罗斯和西方拥有共同利益，也就是阿富汗不能重新成为国际恐怖主义的温床。这一共同立场带来的机遇必须好好利用，而不是沉浸在地缘政治胜利感或者顾影自怜中。"

中国外长王毅7月底与塔利班代表会谈

苏黎世出版的瑞士《每日导报》以"塔利班让美中两国头疼"为题，刊发评论指出，不论是华盛顿还是北京，两国领导人都不清楚究竟应该怎样和塔利班打交道。

文章注意到，随着近期塔利班和北京频繁互动，许多分析人士都以为中国是塔利班掌权的天然受益者。"但是，中国并没有支持塔利班武力夺权，这也并不符合中国的利益。北京与塔利班接近，不过是接受一个西方国家长期以来不愿接受的现实：阿富汗政府已经失败，塔利班将是很长一段时期内的阿富汗决定性势力。"

作者指出，这体现出了北京的实用主义作风。"北京需要一条和阿富汗掌权者的沟通管道，而不论掌权者具体是谁。阿富汗和中国有着76公里边境线。在与阿富汗接壤的新疆，中国正以打击所谓宗教极端主义、恐怖主义为借口，打压数十万维吾尔人。"

"中国非常担心这些宗教极端分子会在阿富汗找到庇护所，然后将怒火撒向中国。中国在中亚地区的投资也会遇到危险：中国向毗邻的巴基斯坦投入了600亿美元，打造一条重要的通往印度洋的经济走廊。"

"北京并没有抱有幻想。就在这个星期，中国官媒刊发了两篇长文，将阿富汗称为'帝国坟场'。文章建议，中国最好不要加入'这盘大棋'。"

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