德语媒体：师华长技以制华?邯郸学步!

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"中国股市又一次疯狂上涨"为题，刊发评论指出，本轮中国股市上涨，既有货币政策因素，也有技术性原因，唯独与中国经济形势本身无关。

"在中国，似乎一切事请都要比其他国家更极端。不管是人口规模，还是经济规模，抑或是现在的股市走势。如果说，欧美股市最近几周的强势上扬令人惊叹，那么，中国股市的暴涨就可以用沉鱼落雁来形容。沪深300指数今年初以来已经上涨了足足25%，要是再考虑汇率的波动，一个瑞士投资者理论上可以在过去两个月从中国股市赚得30%的回报。

"这一切应该如何解释？首先，中国人近期做了与经济形势不佳时一样的事情：不顾私营经济领域的超高负债率，刺激信贷的发放。投资者立刻就对此作出了反应，他们似乎非常热爱风险，用借来的钱去买股票。这种所谓的保证金交易(Margin Trading)规模与证券指数走势之间的相关性，可以通过实证研究来证实。

"其次，技术性因素也非常重要。MSCI指数就宣布将在今后几个月内大幅增加中国证券的权重。这一宣布比外界预期的更早，也更明确。FTSE等其他指数也有相似的计划。这就迫使指数基金以及指数型投资者去购买中国证券。然后，他们似乎自己也有了动力去购买中国证券，因为聪明的投资者能够通过紧跟可以预测的决策来获利。

"至于这些证券的真实价值，或者中国经济的实际状况，则与眼下的股市暴涨无甚关联。"

《法兰克福汇报》刊发了一篇由德国联邦议会外交委员会主席、执政党基民盟议员勒特根(Norbert Röttgen)撰写的客座评论。文章以"不要产业政策，而要市场竞争"为题，指出德国政府力推《国家产业战略2030》从而与中国抗衡的做法，背弃了基民盟乃至德国几十年来的市场经济基本国策。作者认为，欧洲人想通过学习中国来对抗中国，这种做法非常不可取；欧洲只有坚持自己的原则才能获得成功：

"维护竞争原则并不轻松，而且竞争并不能保证企业的生存。但是，对于一个健康的国民经济以及社会总体而言，市场竞争就是成功模式。保护主义政策所带来的傲慢，则会导致经济效率低下。在德国的社会市场经济中，固然一直有例外，但是，另一种声音现在俨然成了主流：企业规模要大，企业的规模值得保护，政府比市场更有远见。长期以来，法国就是这么做的。法国经济的长期根本问题也正在于此。

"市场竞争的创新推动力无与伦比。我们如今正生活在一个颠覆式科技创新层出不穷的时代，面对这样快速的发展，政府又如何会有能力去预测2030年的经济？又如何去介入2030年的经济？"

作者注意到近期阿尔斯通与西门子合并案被欧盟委员会以反垄断忧虑而喊停，德法两国政府正试图修改欧盟反垄断法规，从而能够组建大型欧洲企业来抗衡中车集团等中国对手。作者写道：

"我当然坚决支持加强德国经济以及欧洲经济的抵抗力。但是我也同样坚定地认为，学习中国搞大规模企业、搞保护主义，这种做法只会损害欧洲自己。竞争是欧洲的传统美德，也是我们面对中国时的优势。"

文章认为，面对中国人的行业补贴等不公平竞争手段，欧盟应该通过世贸组织机制来制衡。"西方国家正面临来自中国的全面挑战，这包括科技、经济、权力政治、意识形态等多个层面。我们欧洲人只有通过坚持欧洲自己的思维与行为方式，而非模仿我们的挑战者，才能避免在这场竞争中落败。"

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