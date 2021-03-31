德语媒体：市场经济也是捍卫人权的武器

（德国之声中文网）欧盟对参与践踏维吾尔人权的直接责任者和实体实施了制裁令，此外，德国也制定了供应链法，禁止企业同践踏人权的供应商展开合作。《商业周刊》发表评论称，欧盟和德国的做法值得称道，但市场经济本身其实也是制止践踏人权行为的有力武器。这篇题为《如何用市场经济手段制止中国践踏人权》的评论写道：

“对于这个问题，其实并不需要制定专门的法律。市场经济本身就是一个很有针对性的武器，它可以明确告诉供货商和生产商，市场是如何评估他们的生产实践的。必要情况下，人们将不会继续从这些企业购买产品。一些知名度很高的纺织品生产商和销售商就已决定，鉴于维吾尔民众的人权受到严重打压，他们将不再从中国新疆收购棉花。上述企业之所以做出这样的决定，很可能也是基于对消费者立场的考虑：顾客们希望弄清楚，他们购买的衬衣或裤子究竟是在怎样的条件下生产出来的。如果客户购买汽车、智能手机或电脑时，也做同样的思考就更为理想了。这也意味着，如果某种产品是在非人条件下生产出来的，顾客就会放弃购买的计划。

迄今为止，非政府组织总是笼统批评西方企业忽视供应商的人权问题，今后应当进行进一步的甄别，对榜样性的企业予以褒奖。投资者们也应当表明立场，只为那些不同血汗工厂合作的企业提供资金。

做到这一点，既需要坚定的毅力，也需要至少短期内蒙受经济损失的心理准备。那些表明立场的服装企业，目前正蒙受着来自中国的强大压力。中国政府、中共外围组织以及社会名流们正在辱骂这些企业，并号召民众抵制其产品。他们的产品被从中国网店里下架。在华销售额在这些企业的总营业额中占比最高达四分之一，因此其经济损失之大可想而知。面对中国，表明立场是要付出经济代价的。”

评论作者认为，在捍卫人权方面，欧美政府和企业已经迈出了正确的一步。中国政府的激烈反应，也恰恰说明了这一点。评论写道：

“经济界应当继续主动出击，并表明这样的立场：只有整个供应链都拥有符合人性的劳动条件，其终端产品才是高质优秀的。事实上，很多客户早已意识到了这一点。只有这种观点深入人心，并成为企业营销的方略，消费者才会将好的劳动条件和好的产品质量画上等号，也才会愿意为这样的产品支付更高的价格。与此同时，企业也应在购买半成品和寻找销售市场方面做出多样化选择，摆脱对中国市场的依赖。只有这样，他们才能做到不再看专制政府的脸色行事。因为只要中国当权者坚信，无论是采购，还是销售，西方企业都离不开中国，那么，他们的行为方式就绝不会发生变化。”

在“一带一路”倡议的框架内，中国向世界许多发展中国家提供了贷款。包括汉堡国际经济研究所在内的一些国际研究机构对中方贷款协定的评估显示，这些贷款协定中包含许多对借贷方极其不利的霸王条款。柏林《每日镜报》写道：

“评估报告还显示出，北京还借助贷款发挥其政治影响力。例如，如北京‘不认同借贷方的施政方针’，即可解除借贷合同或要求对方提前还贷。如某国中断同中华人民共和国的外交关系，即属于‘毁约’行为，贷款就必须立即还清。

中国如何借助其条件苛刻的贷款协定施加政治影响力，阿根廷就是一个很好的例证。北京为该国两个水坝项目提供了价值47亿美元的贷款。由于该项目引起争议，时任总统的毛里西奥·马克里 （Mauricio Macri）本想叫停。但中方则表示，水坝项目同另外一个中方出资20亿美元的铁路修筑项目是挂在一起的。如果阿根廷方面叫停水坝项目，那么铁路项目也将泡汤。最终阿根廷只好认栽，同意同时启动两个项目。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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