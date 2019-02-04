德语媒体：市场竞争vs对抗中国 孰轻孰重?

(德国之声中文网) 德国《基尔新闻报》以"应该由议会来决策华为问题"为题刊发评论，指出5G通讯网络建设的安全问题，事关重大安全利益，因此不应当由德国政府拍板。

"短短几周前，大家谈论5G时，仿佛还只是关心网速快一点、功能多一点。而现在，越来越多的德国政界人士认识到，即将开始的5G频谱拍卖，不仅仅关乎经济以及科技，更关乎一场划时代的安全政策变革。"

"就像德国联邦情报总局前局长辛德勒(Gerhard Schindler)所警告的那样，如果华为参与了新一代移动通信网络的建设，长远来看，这家中国企业甚至有能力让德国通信网络瘫痪。这又将意味着，整个德国的基础设施、乃至整个德国都要瘫痪，这是前所未有的巨大危险。"

"事实上，没有人知道中国政府到底有什么具体计划，也没人知道中国政府会在这个问题上走多远--不论是否通过华为。不过，北京当局的权力政治、甚至大国野心在增长，这点是毋庸置疑的。这也意味着，德国5G频谱拍卖就是将权力交给中国政府，好比将自家钥匙交给陌生人，同时又怀有模糊的希望，认为陌生人只会在主人不在家时去帮忙浇浇花。"

"显然，面对华为问题，我们必须进行尽可能公开的讨论，并且最终由德国联邦议会作出决策。绝对不可以让德国政府单独作出决定。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》则刊发了题为"欧洲产业政策将企业规模和竞争力混为一谈"为题，指出欧洲想要通过产业政策来打造旗舰企业、从而与中美相抗衡的想法是非常错误的。

"即便这一动机是正确的，其手段依然是错误的。……就算是空客，也绝非大家经常所说的那样是欧洲工业的明珠。A380项目的失败等事例能够证明，空客就是一家给欧洲纳税人造成了巨大负担的企业，它被神化了。总而言之，政界用这种手段无法实现其提升欧洲竞争力的目标。"

文章提到了不久前欧盟反垄断事务专员维斯塔格喊停西门子与阿尔斯通的合并，注意到德国以及法国政府现在有意修改欧盟反垄断法规。作者批评了德法政界的这一企图："北京没有使用公平竞争的手段，也没有向竞争对手开放本国市场，这点没有争议。但是，就算欧洲能够打造一家铁路旗舰企业，也无法改变这一现状。要是欧洲真的想为铁路装备制造业做些什么，它应该加大对基础设施的投入，而不是去限制竞争。"

作者还认为，通过限制准入来阻挡竞争对手的企图也值得质疑。"收紧《对外经济法》似乎是合理、迫切的，至少对与安全相关的领域而言是如此。新法案能够让德国政府更严格地审核中国政府操控的海外收购行为。尤其是目前，中国政府日趋专制，还在全球范围内将中国模式包装成西方自由民主体制的替代品。但是，以暂无依据的安全疑虑为由把华为排除在外，这种做法未免走得太远。欧洲、德国不应该成为被特朗普利用的工具。"

"在国家调控、补贴、贸易保护方面与中国展开竞赛，这实在不是好主意。德国经济的优势在于：反垄断法规保护的是市场竞争，而不是企业。在地缘政治变幻的今天，北京和华盛顿都在用不总是公正的手段来夺取世界领导权。这种时候，保护竞争就突显出重要性。划时代的创新，产生于健康的市场竞争环境之中。"

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